Курс валют в Україні: долар уже вище 45 гривень, експерти шокували прогнозом

В Україні дорожчає іноземна валюта

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Долар по 45 грн за одиницю — вже реальність. Після двох тижнів стабільності американська валюта 9 червня завдала несподіваного удару по гривні, середній курс продажу готівки стрибнув відразу на 70 коп., досягнувши 45,23 грн/долар. Разом з доларом подорожчав і євро, помітно перевищивши у продажу позначку у 52 грн за одиницю. На 15 червня ситуація стабілізувалась.

Чи чекати повторного удару і подальшої девальвації гривні, чи курс зупиниться на нових рубежах, що тепер вигідніше: долар, євро чи є інші варіанти, читайте в аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

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що відбувається на ринку валюти;

чого очікувати від курсу з 16 по 30 червня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, готівковий долар за першу половину червня подорожчав у продажу в середньому на 70 коп., з 44,53 до 45,23 грн, у купівлі на 68 коп., з 43,86 до 44,54 грн/долар. Готівковий євро додав за цей час 48 коп. у продажу і 52 коп. у купівлі, і коштує у продажу 52,30 грн, у купівлі 51,63 грн за одиницю.

На понеділок, 15 червня, курс долара дещо знизився, один долар коштував у продажу 45,05 грн, у купівлі 44,52 грн. Курс євро, навпаки, підвищився до відповідно 52,37 і 51,73 гр/євро.

Найвища ціна продажу долара на 15 червня була 45,30 грн (+78 коп. за два тижні), найнижча — 44,85 грн/долар (+77 коп.). Максимальний курс купівлі становив 44,75 грн/долар (+70 коп.).

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Найвища ціна продажу євро на 15 червня була 52,70 грн (+70 коп. за два тижні), найнижча — 52,53 грн (+57 коп.). Максимальний курс купівлі становив 52,10 грн/євро (+65 коп.).

Національний банк з 1 по 8 червня тримав курс гривні майже стабільним, від 44,27 до 44,35 грн/долар, однак з 9 червня почалася швидка девальвація: спершу до 44,84, потім до 44,98 грн/долар. Очевидно, що було досягнуто нових історичних рекордів курсу. Надалі регулятор дещо зміцнив гривню, на 15 червня, понеділок, курс відкотився до 44,81 грн/долар. Тобто за першу половину червня гривня знецінилась до долара на 54 коп.

Офіційний курс євро знаходився у коридорі 51,55–51,90 грн/євро, у підсумку з 1 по 15 червня євровалюта подорожчала на 31 коп., до 51,86 грн/євро.

Співвідношення долар/євро залишилось на рівні 1,16 долара за євро.

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Андрій Шевчишин говорить, що станом на середину минулого тижня (10–12 червня), сформовані курси валют почали бути загрозою для доходності гривневих інструментів, що вже протирічить позиції НБУ щодо захисту їх привабливості.

«З початку року динаміка долара +6,5% перевищила інфляцію — 6,2%, дохід від гривневого депозиту — 5,4%, та наблизилась до доходу від ОВДП — 7–8%. НБУ наприкінці тижня активно стримував ринок від зростання й намагався відкинути офіційний долар нижче 45 грн. Тобто, регулятор показав: далі поки не треба, — аналізує Андрій Шевчишин. —

Ймовірно, що така позиція НБУ збережеться. Плюс до цього потрібно ще «потоптатись» курсах на 44,5 та 45 грн/долар, як психологічних рівнях. Виходячи зі сказаного, особливо напередодні рішення НБУ по обліковій ставці (відсоток, під який Нацбанк кредитує комерційні банки — Авт.), логічно очікувати гальмування курсу».

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Эксперти дали протилежні прогнози щодо зміни курсу долара і євро у червні.

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Олег Пендзин вважає, що гривня помітно подешевшала завдяки курсовій політиці НБУ, і цей тренд триватиме.

«У своїх попередніх прогнозах я не виключав, що Нацбанк продовжить повільно девальвувати гривню, створюючи „запас міцності“ курсу на осінь для стримування інфляції, — наголосив Олег Пендзин. — Регулятор пояснює девальвацію гривні дією ринкових факторів: у червні попит на валюту з боку бізнесу та населення зріс та перевищив пропозицію приблизно на 10–15%. Це вимагає від НБУ збільшення щотижневих продажів валюти на міжбанківському ринку для згладжування коливань. Нацбанк одночасно має контролювати інфляцію і поступово рухати курс гривні у бік показників, закладених у державному бюджеті (45,6 грн/долар). У другій половині року інфляція прискориться, тому у НБУ зараз є вікно можливостей, щоб девальвувати гривню. Якщо це робити одночасно із зростанням цін, то інфляція може значно перевищити очікувані 10% за рік. Найближчий місяць, це середина липня, принесе ясність, чого очікувати від курсу. За моєю оцінкою, офіційний курс дійде у липні до 45,5–45,6 грн/долар і зупиниться».

Андрій Шевчишин, навпаки очікує у червні подешевшання долара.

«В базовому сценарії „офіційний“ долар вбачаю на рівні 44,45–44,95 грн, готівковий долар 44,65–45,25 грн. Євро — це новий бенчмарк (еталонний показник), на який рівняються й тримають, тому прогноз по готівковому євро 51,75–52,50 грн. Загальний девальваційний тренд гривні не зломлений. Допомога та кредити від партнерів посилюють резерви, і дають можливість тримати курс, але НБУ має свої плани. Тож поки пауза», — резюмував Андрій Шевчишин.

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Андрій Забловський пояснює стрибок курсу у червні двома чинниками: зовнішнім, пов’язаним з відомими геополітичними подіями на Близькому Сході і внутрішнім — це збільшення дисбалансу між експортом і імпортом, який значно випереджає надходження від експорту. На його думку, потенціал дії цих чинників близький до вичерпання, тому найвірогіднішим сценарієм до кінця червня буде стабілізація курсу долара і євро на більш високому рівні.

«Справді, прогнозована девальвація гривні почалася раніше очікуваного, – зазначив Андрій Забловський. — До кінця червня безготівковий курс долара буде в коридорі 44,7–45 грн/долар, не вище, євро — 52–52,5 грн/євро. Готівковий курс — ще плюс 30–40 коп. до безготівкового».

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин підрахував, що незважаючи на чергове подорожчання долара, гривневі інструменти, як і раніше, залишаються прибутковішими, ніж купівля готівкової валюти.

«Якщо у січні 2026 року купити на 10 тисяч гривень готівкову валюту за курсом 42 грн/долар, то на кінець року ймовірний прибуток становитиме 9% річних або 905 грн за умови, що прогнозований курс купівлі долара банком буде не нижче 45,8 грн/долар. Депозит під середньоринкові 13,8% річних дозволить заробити чистими 1110 грн, а облігації внутрішньої державної позики під 15,3% річних принесуть 1530 грн», — деталізував Олег Пендзин.

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Експерт додав: за дохідністю долар «під матрацем» зрівняється з ОВДП, якщо у грудні банки купуватимуть долар по 48,5 грн за одиницю. Курс продажу долара при цьому має бути близько 49 грн/долар. Однакова дохідність з депозитом буде при курсі купівлі 46,7 грн/долар (курс продажу 47,2–47,3 грн/долар). Поки таких високих курсів долара у поточному році він не прогнозує.

Андрій Шевчишин вважає, що починає приносити плоди тривале і регулярне інвестування у валюту.

«Неможливо передбачити стрибки курсу, аби швидко заробити на купівлі-продажу валюти, — наголосив Андрій Шевчишин. — А фінансова політика поступового невеликого придбання готівкової валюти на вільні кошти рано чи пізно дасть результат. Наразі найкраще дочекатися, коли почнеться тренд на подешевшання долара або принаймні стане очевидно, що курс зафіксувався на новому рівні і продовжити купувати валюту. Підкреслю: це гра в довгу, на 1–2 роки і більше для збереження заощаджень від можливих ризиків. Плюс доступність до них у режимі 24/7».

Андрій Забловський вважає, що треба зачекати принаймні тиждень, аби зрозуміти, які надалі будуть курсові тренди.

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«Якщо гривня не дешевшатиме — можна і купувати, і продавати валюту, якщо дешевшатиме — варто утриматися, бо на підйомі курсу нічого купувати не варто, це загальновідоме правило», — уточнив Андрій Забловський.

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