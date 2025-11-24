Курс валют в Україні: долар знову приготував "сюрприз" — скільки коштуватиме незабаром

Курс долара продовжує зростати / © ТСН

Долар продовжує повільно, але невпинно дорожчати: від початку листопада його курс підвищився на 30 коп. і дійшов до 42,5 грн за одиницю. А от євро вчергове здивував: на початку минулого тижня його курс пішов донизу і опустився до 49 грн за євро. Однак ближче до вихідних тренд розвернувся, і євровалюта знову почала «набирати вагу» стосовно гривні.

Чого очікувати на поточному тижні, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 24 до 30 листопада;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, курс готівкового долара зростав увесь тиждень. Середній курс продажу від понеділка до неділі (17-23 листопада) збільшився на 25 коп. і досяг 42,50 грн/долар, курс купівлі виріс на 20 коп., до 41,97 грн/долар.

Найвища ціна продажу долара минулого тижняя була 42,70 грн (+30 коп. за тиждень), найнижча — 42,35 грн/долар (+22 коп.). Максимальний курс купівлі становив 42,20 грн/долар (+25 коп.).

Курс готівкового євро протягом тижня мінявся різноспрямовано. Від понеділка, 17 листопада, по четвер, 20 листопада, євровалюта дешевшала. Середній курс продажу знизився на 20 коп., до 49,03 грн/євро, середній курс купівлі впав на 18 коп., до 48,42 грн/євро. Надалі курс купівлі підвищився і станом на неділю, 23 листопада, було 48,47 грн/євро. Курс продажу від п’ятниці, 21 листопада, також пішов угору і на неділю, 23 листопада, зафіксувався на 49,13 грн євро (–10 коп. за тиждень).

Найвища ціна продажу євро на минулому тижні була 49,30 грн (–15 коп. за тиждень), найнижча — 48,95 грн (–14 коп.). Максимальний курс купівлі становив 48,90 грн/євро (0 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс продажу долара протягом робочого тижня, мінявся синусоїдально від 42,14 до 42,45 грн/долар і на неділю, 23 листопада, зупинився на 42,48 (+34 коп. за тиждень). Курс купівлі поступово підвищився за тиждень від 41,95 до 42,40 грн/долар (+45 коп.).

Євровалюта у міняйлів за тиждень здорожчала у продажу до 49,15 грн/євро (+7 коп.). У купівлі курс знизився з 49 грн до 48,80 станом на четвер, 19 листопада, та на неділю, 23 листопада, підвищився до 48,95 (–5 коп. за тиждень).

Національний банк продовжив девальвацію гривні до долара і дещо зміцнив її до євро. За тиждень з 17 по 23 листопада офіційний курс долара виріс на 11 коп., до 42,15 грн/долар, офіційний курс євро знизився на 46 коп., до 48,52 грн/долар. Це, до речі, значніше зниження вартості євровалюти, ніж її здорожчання тижнем раніше, тоді було +38 коп.

На понеділок, 24 листопада, регулятор встановив такі офіційні курси: 42,27 грн/долар (+23 коп. за тиждень), і 48,60 грн/євро (–38 коп.).

Співвідношення долар/євро за тиждень зменшилось з 1,17 до 1,15 долара за євро.

Андрій Забловський говорить, що долар на міжбанківському ринку подорожчав швидше, ніж очікувалось, досягнувши станом на п’ятницю, 21 листопада, 42,30 грн/долар, тобто на 10 коп. вище прогнозу. Що, на його думку, викликано загальним погіршенням ситуації у країні: політичної — це корупційні скандали на високому рівні, військової, енергетичної — через виведення ворогом з ладу ліній електропередач і збільшення термінів відключень струму.

«Об’єктивно попит на валюту зростає для імпорту енергообладнання, необхідного для ремонту пошкоджених енергооб’єктів, купівлю природного газу тощо, — вважає Андрій Забловський. — А суб’єктивно — через збільшення темпів купівлі населенням готівкової валюти».

За словами Андрія Шевчишина, на міжбанку збільшилась пропозиція валюти продавцями, та одночасно пішов угору й курс.

«Парадоксу тут нема, бо Нацбанк помітно зменшив обсяг продажі валюти на міжбанку, — пояснив Андрій Шевчишин. — На готівковому ринку попит виріс на 5%, пропозиція на 10%, але за рахунок подорожчання долара на міжбанку готівковий курс також рухався вгору».

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Думки експертів співпали: девальвація гривні до кінця листопада продовжуватиметься, розбіжності лише в її темпах.

Олег Пендзин прогнозує помірні темпи здорожчання долара.

«На поточному тижні середній курс готівкового долара утримається біля 42,5 грн/долар, — оцінює Олег Пендзин. — НБУ повільно і непомітно для широкого загалу послаблює гривню, щоб не спричинити паніки, яка могла б виникнути у випадку одномоментного стрибка курсу, наприклад, відразу на гривню і більше. Але поки не бачу остаточного рішення регулятора щодо курсової політики у середньостроковій перспективі, тобто у межах року».

Андрій Забловський передбачає, що на поточному тижні безготівкова гривня на міжбанку торгуватиметься у коридорі 42,1-42,3 грн/долар. Експерт вважає, що Нацбанк цілком влаштовують такі темпи девальвації гривні.

«На готівковому ринку середній курс буде вищим на 25–30 коп. за міжбанківський і може досягнути 42,6 грн/долар у продажу, — уточнив Андрій Забловський. — Незначне подешевшання євро на минулому тижні має суто ринкові причини і нема підстав говорити, що євровалюта надалі слабшатиме. На поточному тижні співвідношення пари долар/євро залишиться у межах 1,15-1,16, тобто для українців євро знову стане дорожчим на 30–40 коп, досягнувши у середньому 49,4 грн/євро».

Андрій Шевчишин найбільш песимістичний, на його думку, середній курс готівкового долара до кінця листопада може підрости вище за 42,7 грн у продажу і прагнутиме до позначки у 43 грн.

«Міжбанківський ринок у п’ятницю, 21 листопада, тестував курс 42,33 грн/долар, нема підстав вважати, що з 24 листопада буде зворотній тренд, — аналізує Андрій Шевчишин. — Завдяки ініціативам влади, у населення збільшаться доходи, бо почалися виплати 1000 грн по програмі „Зимова підтримка“. Вже подано понад 5 млн заявок від фізосіб, це 5 млрд додаткових гривень на ринку. Ці кошти не можна витратити на купівлю валюти, але очевидно, що її можна придбати на зекономлені завдяки програмі власні заощадження. Все це повільно, але невпинно давить на курс».

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин радить до кінця листопада проводити виважену фінансову політику, тобто не поспішати перевкладати всі кошти з гривні у валюту.

«Не варто відкривати нові гривневі депозити, купувати гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), однак не варто і повністю переводити заощадження у долари, — вважає Олег Пендзин. — Є надія, що Україна у грудні погодить отримання достатнього обсягу зарубіжної фінансової допомоги на наступний рік. Це означає, що долар у 2026 році не подорожчає до захмарних висот, до 50 грн за долар і вище. Тобто гривневі валютні інструменти залишаться, як і у 2025 році, вигіднішими за купівлю валюти у надії на її подорожчання. Найправильнішим рішенням, на мою думку, буде зачекати ще тиждень і не проводити ніяких дій ні з гривнею, ні з валютою. За винятком закриття гривневих депозитів, термін дії яких закінчився».

Андрій Забловський говорить, що у турбулентні часи варто мати не менше 30% заощаджень у гривневій готівці.

«Гривневі заощадження повинні забезпечувати не менше трьох місяців витрат домогосподарства за умови відсутності протягом цього часу будь-яких доходів. Все, що вище, можна зараз переводити у валюту, поки темпи девальвації гривні незначні», — уточнив експерт.

Андрій Забловський також вважає, що структура такого інвестиційного портфеля співгромадян підтверджується свіжою інформацією Нацбанку. За підсумками третього кварталу поточного року населення, як і раніше, третину коштів тримає на валютних депозитах, а дві третини — на гривневих депозитах, строкових і поточних (карткових рахунках) у рівних частинах.

Андрій Шевчишин додав, що на гривневих депозитах українців значно побільшало коштів, їх там уже майже 900 млрд грн. Темпи зростання депозитів у жовтні становили 17,3%, це максимум за останні 16 місяців.

«Але 70,4% відсотків цієї суми — це гривні на поточних рахунках, — наголосив експерт. — Тобто частину їх у будь-який момент можна конвертувати у готівкову валюту. Справді, зараз купувати долари не так вигідно, як на початку листопада, бо вони подорожчали, а спред, тобто різниця між курсами купівлі і продажу, збільшився. Однак ризики того, що долар може подорожчати у наступному році до 45 грн, досить високі, тому вкладення у валюту можуть стати вигідними уже в середині 2026 року».

Продавати валюту експерти, як і раніше, не радять без нагальної потреби.