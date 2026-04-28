Курс валют в Україні: економісти здивували, що буде із доларом

Економісти пояснили, чи здешевшає долар

Рішення Європейського Союзу про розблокування масштабного кредиту для України у розмірі 90 млрд євро стало ключовим фактором для валютного ринку. Експерти прогнозують, що найближчі два тижні пройдуть без різких стрибків, а готівковий долар може навіть дещо здешевшати.

Долар зафіксується біля позначки 44

Економіст Олег Пендзин переконаний, що фінансова підтримка Заходу дала чіткий сигнал ринку. Нацбанк тепер має достатньо ресурсів, щоб стримувати девальвацію, хоча «відкоту» до старих показників чекати не варто.

«НБУ знову зупинить зростання курсу долара, але на більш високому рівні — близько 44 грн/долар. На готівковому ринку валюта може незначно подешевшати через зниження попиту з боку населення», — зазначає Пендзин.

За його прогнозом, курс купівлі в обмінниках коливатиметься в межах 43,50–43,80 грн, а продажу — 44–44,30 грн.

Травневі тренди: відкат після штурму

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин нагадує, що травень зазвичай не має чітко вираженого тренду, але зараз ринок перенасичений валютою.

«Після стрімкого зростання курс має стабілізуватись і відкотитись. Готівковий долар очікую на рівні 43,50–44 грн, євро — 51,5–52 грн. Хоча загальний девальваційний тренд гривні нікуди не зник», — пояснює аналітик.

Новий пріоритет НБУ — боротьба з інфляцією

Член Економічного дискусійного клубу Андрій Забловський вважає, що стабільність гривні зараз поза загрозою. Оскільки фінансова допомога гарантована, Нацбанк зможе переключити увагу на іншу проблему — зростання цін.

«Політика НБУ найближчим часом буде спрямована на зниження інфляції, яка за перший квартал сягнула 3,4%. Готівковий коридор на найближчі два тижні: 43,9–44,4 грн/долар», — прогнозує експерт.

Що це означає для українців?

Фахівці радять не піддаватися ажіотажу. Ринок входить у фазу помірних змін, а значні валютні надходження від партнерів створюють надійний «буфер» для національної валюти принаймні на найближчі місяці.

