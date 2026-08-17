Курс валют в Україні: експерт олешешив прогнозом про долар

Курс валют / © Associated Press

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Національний банк України у першій половині серпня продовжив утримувати курс долара нижче психологічної позначки 45 гривень.

Для задоволення підвищеного попиту на валюту та згладжування коливань регулятор активно використовує наявні золотовалютні резерви, виходячи з інтервенціями на міжбанківський ринок.

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Про це у коментарі ТСН.ua сказав фінансовий експерт Андрій Забловський.

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Мільярдні інтервенції: скільки валюти продав НБУ

За словами експерта, у серпні Нацбанк суттєво збільшив обсяги продажу іноземної валюти на міжбанку для підтримки стабільності національної валюти.

«За перший робочий тиждень серпня, з 3 по 7 число, НБУ продав понад 1 мільярд доларів. Дані за другий тиждень ще не сформовані, але оціночно вони також становлять близько 1 мільярда доларів», — конкретизував Андрій Забловський.

Як політика Нацбанку впливає на готівковий ринок

Завдяки масштабним продажам доларів із міжнародних резервів НБУ вдається ефективно гасити ажіотаж та утримувати ситуацію під контролем не лише на міжбанку, а й у обмінниках.

«Така політика регулятора стримувала курс і на готівковому ринку. Щоденні незначні коливання курсу були викликані виключно поточними змінами попиту і пропозиції», — підкреслив фінансовий аналітик.

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Завдяки задоволенню попиту з боку імпортерів та населення, ситуація на валютному ринку України залишається прогнозованою, а гривня утримує свої позиції в межах визначеного коридору.

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