Курс валют в Україні: експерт ошелешив прогнозом, скільки може коштувати долар

Економіст дав прогноз про курс валют в Україні / © Associated Press

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Економіст Андрій Шевчишин пояснив, чого очікувати від курсу валют в Україні. Він зазначив, що долар може вкотре здорожчати.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

«2026 рік вибивається з стандартів, маємо рекордний дефіцит міжбанку, слабкість продавців та глобальне зростання долара. З іншого боку — є значні надходження зарубіжної фінансової допомоги в червні, які вже частково зайшли й конвертуються. Судячи з того як НБУ тримає курс близько 45 грн, видно, що зараз це скоріше психологічна і політична межа. Регулятор волів би її не переходити, бо рух до 46 грн призведе до перегляду відпускних цін імпортерів. В річній динаміці (липень–25–червень–26), долар за підсумками червня вже обігнав інфляцію та наблизився за дохідністю до гривневого депозиту. З початку року долар має 6,3%, з гривневого депозиту можна було б отримати 5%, а з ОВДП 7,5%. Тобто це рівень, який буде вимагати від регулятора «тиснути на гальмо». Принаймні тимчасово», - сказав Андрій Шевчишин.

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Активність населення на валютному ринку найближчим часом залишатиметься помірною, вбачає експерт. В Україні наразі продовжуються канікули та сезон відпусток, що об'єктивно більше призводить до безпосередніх витрат іноземної валюти, ніж до її активного накопичення громадянами.

Однак зарплатна реформа, яка передбачає підвищення виплат для армії, поліції та ДСНС, формує абсолютно новий тривалий потік попиту на валютному ринку. Цей чинник повністю розгорнеться і проявить себе в серпні-вересні у разі продовження військових дій.

За оцінками аналітика, девальваційний тренд в Україні наразі залишається актуальним і цей рух ще далеко не завершений.

Базова оцінка курсу на кінець року становить 45,5–45,6 грн/долар. Проте економіст наголошує, що досягнення цих показників можливе за умови виходу країни на стабільне енергетичне перемир’я.

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