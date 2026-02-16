Курс валют в Україні: експерти пояснили, чи варто скуповувати долари і що буде з гривнею

Курс валют

Експерти не бачать до кінця лютого 2026 року помітних зрушень у курсі гривні щодо долара і євро, хоча повного «штилю» на валютному ринку не прогнозують. Попри певні коливання, Нацбанк тримає руку на пульсі, а міжнародна фінансова допомога виступає додатковим якорем стабільності.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Що буде з доларом

Експерт Андрій Забловський вважає, що курс долара на міжбанку залишатиметься у межах 43–43,3 грн. Підвищитися далі йому не дозволить Нацбанк, який готовий виходити з інтервенціями та продавати валюту у разі різкого зростання попиту. Готівковий ринок традиційно буде дорожчим за міжбанк на 20–30 копійок.

Схожу думку поділяє й Андрій Шевчишин, який зазначає, що курси затиснуті у вузьких межах:

Долар: 42,5–43,5 грн;

Євро: 50,5–51,5 грн.

Два фактори впливу: податки проти виплат за ОВДП

Останній тиждень лютого буде позначений боротьбою двох протилежних чинників. З одного боку, починається податковий період, що змушує бізнес продавати валюту для розрахунків із бюджетом — це зазвичай зміцнює гривню.

З іншого боку, 26 лютого відбудеться погашення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 450 млн доларів. Це може тимчасово підвищити попит на валюту та підштовхнути курс долара вгору.

Андрій Шевчишин, фінансовий експерт: «Традиційний чинник, який знижує курс у лютому — продаж валюти аграріями перед посівною — поки не активний. Сувора зима зсунула ці терміни на березень».

Додатковим фактором спокою для ринку є рішення Ради ЄС про виділення Україні 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

Чи варто бігти до обмінників?

Економіст Олег Пендзин закликає звертати увагу на рівень інфляції. Оскільки ціни в січні зростали повільно (0,7% проти 0,8% у грудні), регулятору немає сенсу штучно зміцнювати гривню.

Олег Пендзин, економіст: «Чим дешевша гривня, тим дорожчі імпортні товари і більше надходжень у держбюджет у вигляді податків. Якщо інфляція низька — курс гривні можна трохи „відпустити“. До кінця лютого матимемо незначний висхідний тренд по долару. Для готівкового ринку це 43,3–43,5 грн у продажу і 42,7–43 грн у купівлі».

Експерти радять не панікувати: хоча курс може демонструвати незначне зростання, Нацбанк має достатньо резервів, щоб не допустити різких стрибків, які могли б розхитати економіку.

