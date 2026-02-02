Курс валют в Україні: експерти пояснили, чи здешевшають долар та євро

Експерти дали прогноз про курс долара та євро / © ТСН.ua

Реклама

В Україні офіційний курс долара закріпився у коридорі 43,1–43,4 грн/дол, а готівковий ринок завмер в очікуванні нових новин від регулятора.

Що буде з курсом у лютому та чи є шанси на зміцнення національної валюти — у матеріалі ТСН.ua.

Від чого залежатиме курс долара

Андрій Забловський вважає, що тренд лютого залежатиме від двох ключових факторів: політики Нацбанку та стабільності енергосистеми. Після контрольованої девальвації у січні (на 2%), у лютому курс має шанси стабілізуватися.

Реклама

Офіційний курс: 43,0–43,5 грн/дол.

Готівковий ринок: 43,40–43,90 грн/дол.

Андрій Забловський, експерт: «Межі валютних коридорів можуть розширитися через волатильність на міжбанку. Але це за умови, що не буде погіршення ситуації в енергетиці та нових блекаутів».

Чи здешевшають долар та євро

Аналітик Андрій Шевчишин висуває більш оптимістичний сценарій. Головним рушієм зміцнення гривні може стати рішення НБУ щодо облікової ставки. Вже наприкінці січня регулятор знизив її з 15,5% до 15%, що є сигналом до пом'якшення монетарної політики.

Очікувані рівні за оптимістичним сценарієм:

Офіційний курс: 42,5 грн/дол.

Готівковий ринок: 42,8–43,3 грн/дол.

Курс євро: НБУ намагатиметься втримати на рівні 51 грн/євро.

Світовий контекст: євро тисне на долар

Важливим фактором залишається і ситуація на глобальних ринках. Котирування пари євро/долар досягли позначки 1,19 — такого не було з літа 2021 року. Це посилює позиції європейської валюти в Україні, де готівкове євро вже торгується у межах 51–51,50 грн.

Реклама

Більше читайте у матеріалі: Лютий готує економічні "сюрпризи": якими будуть ціни, зарплати, пенсії і курс гривні