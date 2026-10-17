Курс валют в Україні готує шок: долар перейшов критичну позначку, коли гривня полетить униз

Експерти пояснили, що буде із курсом валют в Україні / © ТСН

Реклама

Головні тренди жовтня на валютному ринку України — подорожчання долара, курс якого перетнув позначку 45 грн, і стрімке здешевлення євро. Якщо два місяці тому європейська валюта коштувала понад 52 грн, то тепер її курс наблизився до 50 грн. Чому долар і євро рухаються в протилежних напрямках, що очікувати від валютного ринку в другій половині жовтня, у чому тримати заощадження, читайте в аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

Реклама

що відбувається на ринку валюти;

чого очікувати від курсу з 17 по 31 жовтня; — продавати чи купувати готівкову валюту.

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Реклама

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua , з початку жовтня тренд на зміцнення долара став помітним. За півмісяця американська валюта на готівковому ринку подорожчала від 45 до 45,30 грн/долар (+30 коп.) у продажу, у купівлі від 44,50 до 44,78 (+28 коп.). Перед вихідними долар подешевшав на 10 коп., на суботу, 17 жовтня, один долар коштував у продажу в середньому 45,20 грн, у купівлі — 44,68 грн. Найвища ціна продажу долара була 45,30 грн, найнижча — 45,03 грн/долар.

Максимальний курс купівлі становив 44,95 грн/долар. А от євро стрімко втрачав позиції. Майже за два місяці, починаючи з третьої декади серпня, коли курс готівкового євро досяг річного максимуму у 52,5 грн/євро, він знизився до 50,80 і 50,10 грн відповідно у продажу і купівлі (мінус 1,7 грн). Втрати за першу декаду жовтня становили понад 50 коп. Однак з 10 жовтня тренд змінився, євро дещо подорожчав. На 17 жовтня один євро коштував у продажу 50,90 грн (+10 коп. за 5 днів), у купівлі — 50,23 (+12 коп.) Найвища ціна продажу євро була 51,15 грн, найнижча — 50,65 грн.

Максимальний курс купівлі становив 50,60 грн/євро. Офіційний курс долара від Нацбанку з 1 по 16 жовтня був різноспрямованим у коридорі від 44,68 до 45,08 грн/долар, але у підсумку за цей період він збільшився на 30 коп., до 45,08 грн/долар, оновивши історичний рекорд. Курс євро мав тренд на зниження, за два тижні євро подешевшав на 28 коп., до 50,44 грн за одиницю. На 17 жовтня регулятор встановив курс гривні до долара 44,89, до євро 50,31.

Співвідношення долар/євро зменшилось з початку жовтня з 1,15 до 1,12 долара за євро.

Реклама

На думку, Андрія Шевчишина, можливість Нацбанку стримувати курс долара через євро наразі вичерпана, бо котирування євро до долара є низькими.

«Євро слабшає через боргові та бюджетні проблеми Франції й політичну нестабільність у ЄС. Міжбанк тримався у коридорі 44,90–45,13 грн/долар, це максимум, який до цього фіксувався лише раз, 10 червня, — аналізує Андрій Шевчишин. — Експортери продають валюту не від сили, а від слабкості: комусь треба виплатити зарплати, виплати по звільненню, комусь просто бракує гривні для операційної діяльності й відновлення. І головне, євро майже дійшов до 50 грн. Місця для подальшої корекції євро вниз практично не залишилось — нижче 50 грн НБУ курс опускати не буде, бо це вбиває цінність допомоги у євро при конвертації. Отже, механізм «тримаємо долар за рахунок послаблення євро», який працював весь вересень і першу декаду жовтня, вичерпався. Незначне подорожчання євро у середині жовтня є ситуативним».

Андрій Забловський додав, ща готівковому ринку населення продовжує купувати валюту. Нинішній курс на рівні 45+ грн/долар — додаткова можливість узяти валюту дешевше. За два тижні жовтня середньодобова купівля готівки — 100,54 млн доларів (+1,3%), середньодобовий продаж — 66,1 млн доларів (+3,1%).

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Експерти наголосили: ситуація з курсом долара продовжує залишається складною і важко прогнозованою. Достовірними можуть бути лише короткострокові прогнози у межах двох-чотирьох тижнів.

Реклама

Олег Пендзин бачить прямий зв’язок між курсом і результативністю роботи Верховної Ради у другій половині жовтня.

«Внутрішня ситуація в Україні: і з курсом долара, і з станом держбюджету напряму залежить від надходження призупиненої зарубіжної допомоги у 29,5 млрд доларів, умовою отримання якої є прийняття Верховною Радою понад двох десятків законів, — аналізує Олег Пендзин. — Зокрема, важливий „маяк“ — закон про оподаткування поштових пересилань товарів з-за кордону. І не тільки, це і закони про боротьбу з корупцією, і реформування судової системи, і так далі, про це багато сказано. Рада почала працювати, є надія, що принаймні основні закони приймуть, і кошти надійдуть. Тому висловлю обережний оптимізм: до кінця жовтня курс долара утримається в коридорі 45–45,5 грн».

Андрій Шевчишин, навпаки говорить, що і економічний, і безпековий фактори залишаються в негативі.

«Економіка йде в мінус, ріст цін прискорюються, що вимагає вирівнювання паритету з доларом, тобто девальвації гривні, — вбачає Андрій Шевчишин. — Тому вся наступна динаміка долара тепер залежить від двох речей: рішення НБУ та котирування долар/євро. Якщо воно продовжить падіння (а технічно пробито висхідний канал і йде на 1,10), то в Україні тиск піде прямо на долар, без прокладки у вигляді євро. По курсу: НБУ окреслив коридор і поки тримає його з обох боків. Міжбанк: 45–45,15 грн/долар, питання лише коли, а не якщо. Готівковий долар: 45,50–45,75 грн. Очікування по євро: 50,00–50,60 грн офіційний курс, 50,25–50,75 грн готівковий».

Андрій Забловський прогнозує, що до кінця жовтня на безготівковому ринку долар буде в коридорі 45–45,3 грн/євро, на готівковому — понад 45,5 грн/долар. Котирування пари долар/євро залишаться у межах 1,12–1,13. Тобто курс готівкового євро в Україні у другій половині жовтня дещо підвищиться і триматиметься в межах 51–51,5 грн/євро у продажу. Готівковий ринок заспокоїться, попит на валюту впаде.

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин вважає: настав час, коли складно дати однозначну пораду, в чому тримати заощадження.

«Ще місяць тому це були гривневі інвестиційні інструменти, перш за все ОВДП — облігації внутрішньої державної позики з дохідністю понад 15% річних, — аналізує Олег Пендзин. — З погляду на наявну динаміку зміни курсу долара, вони такими й залишаються. Та невідомо, що буде далі. Не виключено, що курс долара швидко зростатиме, тривожні дзвіночки вже є. Тому варто перейти до диверсифікації заощаджень. Гривневі депозити і ОВДП, у яких закінчився термін дії, можна перевести у валютну готівку. Та варто пам’ятати, що це втрата дохідності в обмін на контроль за заощадженнями в режимі 24/7».

Андрій Забловський пропонує збільшити в інвестиційному портфелі обсяги наявної готівки як у гривні, так і валюти.

«Це „гарячі“ гроші, які мають бути доступні миттєво у разі надзвичайної ситуації. Зараз важливіше бути убезпеченим на випадок форс-мажору, ніж намагатися якомога більше заробити на відсотках. Все понад трьохмісячного обсягу витрат родини, як і раніше, найвигідніше тримати в ОВДП», — радить Андрій Забловський.

Андрій Шевчишин застерігає від продажу валюти, крім випадків крайньої необхідності.

«За можливості найкраще валюту купувати. Готівкові долари — як джерело дохідності при мінімальних ризиках. Якщо курс долара в найближчі 2,5 місяці піде до 46 грн, то це приріст 2,2%, або 10,5% річних, що співрозмірно з доходністю гривневого депозиту після виплати відсотків. Євро — тому що курс вигідний, однак за умови, що євровалюта використовуватиметься у майбутньому для розрахунку, а не для накопичення з метою отримати прибуток. Купівлю валюти наразі потрібно розглядати не стільки як заробіток, а як страховку від знецінення заощаджень. Плюс до цього, поточні рівні курсу доволі привабливі для купівлі», — підсумував Андрій Шевчишин.

Порівнюючи з вересневими прогнозами, коли експерти говорили про затишшя перед бурею на фінансовому ринку, у жовтні, образно кажучи, почав дути помірний вітер. Чи перетвориться він у листопаді на бурю чи ні, більше залежить не від фінансистів, а від українських політиків.

Новини партнерів