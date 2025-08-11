Курс валют в Україні: гривня - "на зліт" і обвал долара, що коїться на ринку

Курс долара пішов донизу

Реклама

Гривня продовжує демонструвати чудеса стійкості: у серпні, який традиційно є початком її щорічного послаблення до долара, курс гривні, навпаки, пішов угору.

Утім, фінансові аналітики наголошують: вся справа у Національному банку, який майже два роки провадить політику керованої гнучкості обмінного курсу гривні до долара. Це означає, що курс валют визначається ринком, але НБУ може впливати на нього, щоб уникнути надмірних коливань.

Про те, чого очікувати від курсу на поточному тижні, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Реклама

Ви також дізнаєтесь:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні з 11 по 17 серпня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, середній курс готівкового долара весь тиждень, з 4 по 10 серпня, знижувався як у банках, так і в пунктах обміну валют. Якщо в понеділок, 4 серпня, у середньому було 42 грн/долар у продажу і 41,37 – у купівлі, то у неділю, 10 серпня – лише відповідно 41,67 (-33 коп.) і 41,12 (-25 коп.) грн/долар.

Реклама

Найвища ціна продажу долара на тижні була 41,90 грн (-20 коп. за тиждень), найнижча – 41,40 грн/долар (-30 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,35 грн (-34 коп.).

Курс готівкового євро коливався протягом тижня у продажу в межах 35 коп., від 48,38 до 48,72 грн/євро, у купівлі – в межах 45 коп., від 48,03 до 48,58 грн/євро. На неділю, 10 серпня, курси продажу і купівлі були відповідно 48,62 (+24 коп. за тиждень) і 47,94 (+36 коп.) грн/євро.

Найвища ціна продажу євро була 48,80 грн (-10 коп. за тиждень), найнижча – 48,33 грн (+37 коп.). Максимальний курс купівлі становив 48,30 грн/євро (+39 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, міняйли змінили тактику, якої вони дотримувалися у липні для отримання зиску. У першій декаді серпня середній курс продажу долара із стабільного став волатильним, тобто щодня помітно збільшувався або зменшувався, при цьому зберігався загальний низхідний тренд. Коливання були у межах 30 коп., від 41,75 до 41,46 грн/долар.

Реклама

Середній курс купівлі долара з волатильного став низхідним. З 4 по 9 серпня, курс знизився з 41,70 до 41,35 грн/долар (-35 коп. ).

Станом на неділю, 10 серпня, середній курс продажу встановився 41,50 грн/долар, це -20 коп. за тиждень, курс купівлі – 41,34 грн/долар, це -36 коп. за тиждень.

Євро у нелегалів весь тиждень то дорожчав, то дешевшав у продажу. Середній курс коливався у межах 40 коп., від 48,11 до 48,51 грн/євро. Станом на неділю, 10 серпня, середній курс продажу встановився 48,53 грн/євро, це +42 коп. за тиждень. У купівлі збереглась стабільність, у середньому було 48,10 грн/євро.

Нацбанк весь минулий тиждень зміцнював гривню як до долара, так і до євро. На понеділок, 11 серпня, офіційні курси встановлено такі: 41,39 грн/долар (-41 коп. за тиждень) і 48,19 грн/євро (-16 коп. за тиждень).

Реклама

Співвідношення долар/євро збільшилося за тиждень з 1,14 до 1,16 долара за євро.

За словами експертів, Нацбанк, зміцнюючи гривню, хоче активізувати продаж валюти з боку експортерів, які її притримують, очікуючи на девальвацію гривні.

“Тиждень минув під знаком позитиву для гривні, на міжбанківському валютному ринку вона вийшла вниз з коридора 41,50-41,70 грн/долар до 41,43-41,45, – зазначив Андрій Забловський. – Активність на початку серпня традиційно низька як на міжбанківському, так і на готівковому ринку”.

Андрій Шевчишин пояснив, що останні дії регулятора по зміцненню гривні повертають на ринок правило для імпортерів та експортерів, яке говорить: не чекай кращого курсу, продавай коли потрібно, купуй коли потрібно.

Реклама

“На те і керована гнучкість курсу, бо за міжбанком потягнувся готівковий ринок, банки опустили курс різко вниз, обмінники – помірно вниз, – аналізує Андрій Шевчишин. – Чи змінює це девальваційні настрої? Як на мене - ні. Наш ринок тримається на значних валютних обмеженнях та зовнішній допомозі”.

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Прогнози експертів схожі. Всі вони вважають, що незначне зниження інфляції за підсумками липня до 14,1% річних з 14,3% річних у червні, яке оприлюднила 8 серпня Держслужба статистики, не вплине на дії НБУ щодо курсу гривні.

“Справді, це дає Нацбанку можливість дещо відпустити курс гривні, але скористується регулятор цим правом, чи ні – побачимо, – говорить Андрій Шевчишин. – На поточному тижні серйозний вплив на наш валютний ринок можливий лише за умови домовленостей на найвищому рівні щодо припинення війни в Україні. Такий сценарій мало реальний, тому мій прогноз – збережеться стабільність”.

Реклама

Олег Пендзин оцінив, що Нацбанку є сенс девальвувати гривню тоді, коли дефляція, тобто зниження цін, становитиме не менше 2% на місяць, а не 0,2%, як зафіксовано у липні.

“На поточному тижні побачимо стабільний курс гривні, – вважає Олег Пендзин. – У Нацбанку для його підтримки є досить золотовалютних резервів, хоча за липень вони скоротилися на 5% або до 43 млрд грн через значні продажі валюти на міжбанку. Було продано 3,5 млрд доларів, а зарубіжна фінансова допомога склала 2,12 млрд доларів”.

Андрій Забловський не прогнозує значних змін курсу як долара, так і євро, але не виключає повернення незначного висхідного тренду.

“Можливо, на міжбанку долар повернеться у коридор 41,5-41,7 грн, а готівковий долар, відповідно подорожчає до 41,8-42 грн”, – уточнив експерт.

Реклама

Продавати чи купувати валюту

Всі експерти звернули увагу на два тренди у купівлі українцями готівкової валюти, які набирають силу: між доларом і євро населення все більше обирає євро, а також продовжує більше купувати валюти, ніж продавати. А от чи варто це робити – маємо діаметрально протилежні думки.

Андрій Забловський повідомив, що, за інформацією Нацбанку, фізичні особи купили у липні готівкою 1,907 млрд доларів у перерахунку, продали 1,579 млрд доларів. Тобто купили на 328 млрд доларів більше, ніж продали. Чиста купівля доларів становила 17 млрд, чиста купівля євро – 311 млн у доларовому еквіваленті, або у 18 разів більше. Банки підхопили цей тренд і активно завозять готівковий євро.

Андрій Шевчишин назвав чинники, котрі, на його думку, спонукають українців віддавати перевагу євровалюті:

Реклама

зростання у липні вартості євро до долара на світовому ринку й відповідно до гривні;

літні відпустки українців у Європі і закупівля ними євро для відпочинку;

зростання торгівельних операцій українського бізнесу з контрагентами з Єврозони;

висока концентрація наших біженців і заробітчан у Європі.

Однак Шевчишин критично ставиться до тих, хто зробив ставку на євро як джерело інвестицій.

"Кабальні для ЄС домовленості із Сполученими Штатами щодо ввізних мит та інвестицій у американську економіку не сприятимуть сильному євро, він у подальшому тільки дешевшатиме", – говорить експерт.

Андрій Забловський, навпаки, впевнений, що купівля євро зараз доцільна не лише для витрат у країнах ЄС, а й як інвестиційний інструмент.

“Євро дещо зміцнився щодо долара, співвідношення між ними має стабілізуватися. Для диверсифікації інвестиційного портфеля варто мати у ньому і євро, але віддавати перевагу тільки євро не варто”, – аргументував Андрій Забловський.

Реклама

Олег Пендзин вважає, що ставка на валюту як на інвестицію для отримання прибутку в цьому році не зіграла і навряд чи до кінця року щось зміниться.

“Той, хто 7 місяців тому повірив у стабільність гривні, заробив за цей час 7-8% на гривневих депозитах і близько 11% – на облігаціях внутрішньої державної позики, – підрахував експерт. – Той, регулярно хто купував долари, втратив приблизно 2% капіталу, або 1 гривню на кожному доларі. Щоправда, на інвестиціях у євро вдалося заробити на сьогодні близько 9% річних. Але надалі купівля євровалюти у цьому році призведе лише до збитків. Ще є три місяці часу, аби заробити на нових інвестиціях у гривневі фінансові інструменти близько 3% від вкладеного капіталу”

Експерти вважають, що продавати валюту наразі не варто без нагальної потреби, за винятком євро, поки він не подешевшав.