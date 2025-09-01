Курс валют в Україні: гривня невдовзі дешевшатиме, що краще купувати – долари чи євро

Гривня невдовзі дешевшатиме / © ТСН.ua

Вересень може стати місяцем, коли порушиться стабільність на валютному ринку України, прогнозують фінансові аналітики. Досі гривня не лише трималась, але й міцніла – весь серпень середній курс долара знижувався і наразі близький до 41,5 грн/долар, хоча вісім місяців тому, на початку січня, було 43 грн/долар.

Чи справді вже сьогодні-завтра курс долара піде вгору, що вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні з 1 по 7 вересня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, в останній тиждень серпня, долар зробив спробу подорожчати, але не дуже вдало. Так у банках і пунктах обміну валют (ПОВ) середній курс готівкового долара за два дні, 26 та 27 вересня, виріс у продажу відразу на 18 коп., до 41,70 грн/долар. Однак на кінець тижня, місяця і літа, тобто на 31 серпня, повернувся до попереднього рівня – 41,52 грн. Середній курс купівлі взагалі не мінявся – 41,04 грн/долар.

Найвища ціна продажу долара була 41,70 грн (0 коп. за тиждень), найнижча – 41,35 грн/долар (також 0 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,22 грн (-3 коп.).

За серпень на "білому" ринку готівковий долар втратив 45 коп. у продажу і 35 коп. у купівлі.

Готівковий євро у понеділок, 25 серпня, подорожчав у продажу відразу на 40 коп., до 48,75 грн/євро, у середу, 27 серпня, повернувся до попереднього рівня і завершив тиждень на 48,54 (+10 коп.). Курс купівлі мінявся синхронно з курсом продажу, 25 серпня він досяг максимуму у 48,02 грн/євро (+25 коп.), а на неділю, 31 серпня, зупинився на 47,87 (+7 коп. за тиждень).

Найвища ціна продажу євро була 48,80 грн (+20 коп. за тиждень), найнижча – 48,37 грн (+34 коп.). Максимальний курс купівлі становив 48,20 грн/євро (+20 коп.).

За серпень на "білому" ринку готівковий євро подорожчав у середньому на 15 коп. у продажу і на 18 коп. у купівлі.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс долара коливався у продажу в межах 5 коп., від 41,35 до 41,40 грн/долар. На неділю, 31 серпня, було 41,35. А от курс купівлі швидко знижувався: понеділок, 25 серпня – 41,35 грн/долар, неділя, 31-ше – 41,20.

Курс євро у нелегалів коливався протягом тижня від 48,25 до 48,70 грн/євро у продажу і від 48,10 до 48,32 у купівлі. Втім на кінець тижня все заспокоїлось, курс зупинився на 48,45 (0 коп. за тиждень) і 48,30 (+2 коп.) грн/євро відповідно.

Офіційний курс гривні як до долара, так і до євро, весь тиждень був волатильним, тобто щодня мінявся вгору-вниз. Для долара коливання були у межах 20 коп., від 41,26 до 41,43 грн/долар, для євро – у межах 60 коп., від 47,88 до 48,47 грн/євро.

На понеділок, 1 вересня, Національний банк встановив такі курси: 41,32 грн/долар (+4 коп. за тиждень) і 48,20 грн/євро (+29 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро збільшилось за тиждень з 1,16 до 1,17 долара за євро.

За серпень долар за офіційним курсом подешевшав на 45 коп., євро подорожчав на 38 коп.

Андрій Забловський констатував, що останній тиждень літа пройшов спокійно, як і прогнозувалось.

"На міжбанківському ринку курс долара продовжив зниження, за тиждень він опустився з 41,46 до 41,32 грн/долар, тобто бізнес все ще повільно "розгойдується". Готівковий ринок валют залишався млявим, попит на валюту тримається низьким", – аналізує експерт.

Андрій Шевчишин вважає, що на готівковому ринку певне пожвавлення на тижні було. За його словами, нульове сальдо (різниця між обсягами купівлі і продажу) по безготівкових валютних рахунках фізичних осіб компенсувалось невеликим зростанням попиту населення на готівку, починаючи з понеділка, 25 серпня. Це призвело до короткочасного подорожчання у купівлі як долара, так і євро, яке змінилось відкатом курсу долара до попередніх значень. А от готівковий євро у підсумку після коливань показав незначний висхідний тренд.

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Експерти вважають, що перший тиждень осені буде розминочним.

"Протягом поточного тижня можливі рухи курсу долара вгору-вниз, як на міжбанківському, так і на готівковому ринках. Курсовий коридор розшириться, та коливання будуть незначними, у межах 20 коп. і нівелюватимуться продажем валюти Нацбанком, – говорить Андрій Забловський. – Негативні очікування по девальвації гривні залишаються, але вони проявляться пізніше".

Олег Пендзин упевнений: у перший тиждень вересня не варто очікувати значних змін курсу гривні. Експерт говорить, що тригером (подразником) для цього має стати презентація Кабміном законопроекту про державний бюджет на 2026 рік.

“Певні рухи валютного курсу можливі тоді, коли побачимо проект бюджету України на 2026 рік і його почне розглядати Верховна Рада, тобто після першої декади вересня, – вважає Олег Пендзин. – Тоді стануть зрозумілі головні контрольні цифри, зокрема плановий курс гривні до долара. Перед урядом стоїть непросте завдання, бо поки маємо "дірку" по надходженнях у 10 млрд доларів, це близько 420 млрд грн. А через значну інфляцію потрібно підвищувати мінімальну зарплату, індексувати пенсії. Тому ситуація поки не визначена”.

Андрій Шевчишин також вважає, що перший тиждень вересня буде відносно спокійним. На його думку, Нацбанк залишається ключовим гравцем на фінансовому ринку і поки його влаштовує нинішній курс гривні. Головна мета регулятора – стримування росту цін.

Продавати чи купувати валюту

Думки експертів різні, але вони одностайно не вважають за доцільне зараз продавати валюту без крайньої необхідності.

Олег Пендзин радить у перший тиждень вересня не вчиняти жодних дій з фінансовими інвестиціями, за винятком закінчення терміну дії депозитів або цінних паперів – облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). У цьому випадку депозит варто закрити, а ОВДП повернути банку, забравши кошти і відсотки.

Андрій Забловський і Андрій Шевчишин пропонують купувати на вільні кошти готівкову валюту з розрахунку на те, що курс невдовзі піде вгору.

Андрій Забловський повідомив, що українці продовжують надавати перевагу купівлі євро перед доларами. Цей тренд почався з квітня і постійно посилюється.

“У липні, за даними НБУ, банки вперше завезли в Україну більше готівкового євро, ніж доларів: відповідно на 395 млн доларів у перерахунку та на 322 млн, – говорить Андрій Забловський. – Інтерес до євровалюти з боку населення почав збільшуватися, коли курс євро стрімко пішов угору і майже досяг 50 грн/євро, підвищившись за два місяці на 4,5 гривні або 10%. Зазначу: купівля евровалюти мала сенс у квітні і травні, поки курс виріс лише 3 гривні, або до 48 грн. Далі це вже була ризикована інвестиція, яка майже не принесла доходу, бо надалі курс обвалився і сьогодні євро можна продати банку не вище ніж по 48,2 грн. Але зараз можна купувати як євро, так і долари з розрахунку підстрахуватися від девальвації гривні і отримати прибуток через рік-півтора”.

А от Андрій Шевчишин скептично ставиться до можливості посилення євро у середньостроковій перспективі і радить інвестувати у купівлю саме доларів.

“Долар, на мою думку, набагато цікавіший, бо співвідношення котирувань пари долар/євро знижуватиметься, євро дешевшатиме до долара, – вважає Андрій Шевчишин. – Ризики значного подешевшання гривні залишаються високими: це і невизначеність щодо припинення військових дій, і осіннє збільшення попиту держструктур на валюту для закупівлі газу до опалювального сезону, і складна ситуація з дефіцитом платіжного балансу, який за 7 місяців поточного року становить 1,1 млрд доларів. А дефіцит зовнішньої торгівлі товарами у липні досяг нового історичного максимуму у 4,48 млрд доларів за місяць, за 7 місяців року – 26,13 млрд доларів, це також рекорд. З позитиву – у серпні стабілізувалась вартість продуктового кошика, а український ІТ-експорт зростає: за 7 місяців продано послуг на 3,76 млрд доларів або на 0,3% більше період до періоду”.

Висновки експерта: фінансова система України тримається і поки триматиметься на зовнішніх надходженнях валюти, тому наразі купувати долари є сенс.