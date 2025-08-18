Курс валют в Україні: як Трамп вплинув на ціну долара і чого очікувати далі українцям

Курс долара дещо знизився / © ТСН

Минулий тиждень можна назвати часом невиправданих надій, зокрема й щодо курсу валют в Україні. Зустріч на Алясці американського президента Дональда Трампа з російським Володимиром Путіним не сильно, але вдарила по курсу долара, незважаючи на вихідні 16-17 серпня.

Про те, чого очікувати від курсу поточного тижня, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 18 до 24 серпня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин та голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, середній курс готівкового долара майже не мінявся протягом робочого тижня. Коливання були у межах 5 копійок: у продажу від 41,65 до 41,69 грн/долар, у купівлі від 41,12 до 41,15 грн/долар. На неділю, 17 серпня, коли стали відомі підсумки зустрічі американського президента з російським, долар почав дешевшати. Курс продажу встановився 41,58 грн/долар (-11 коп. за тиждень), курс купівлі — 41,03 (-10 коп.).

Найвища ціна продажу долара була 41,80 грн (-10 коп. за тиждень), найнижча — 41,40 грн/долар (0 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,30 грн (-5 коп.).

Євро знову почав дорожчати, однак це виявилось ситуативним. Від понеділка до середи, від 11 до 13 серпня, курс продажу піднявся на 20 коп., курс купівлі — на 16 коп., відповідно до 48,81 і 48,10 грн/євро. Надалі тренд змінився на низхідний і на неділю, 17 серпня, у продажу було лише 48,62 грн/євро (+1 коп. за тиждень), у купівлі — 47,96 (+2 коп).

Найвища ціна продажу євро була 48,90 грн (+10 коп. за тиждень), найнижча — 48,40 грн (+7 коп.). Максимальний курс купівлі становив 48,35 грн/євро (+5 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, були зміни, які експерти розцінили як передбачення міняйлами можливого подорожчання долара найближчим часом. На це, на їхню думку, вказує звуження спреду або різниці між курсами купівлі і продажу. Середній курс купівлі збільшився за тиждень з 41,20 до 41,30 грн/долар (+10 коп.), тобто, піднявши ціну, нелегали намагалися заохотити клієнтів здавати долари.

Курс продажу не змінився, як було 41,40 грн/долар на початку тижня, так і залишилось наприкінці. Хоча незначні коливання вгору мали місце, так у вівторок, 12 серпня, міняйла продавали долар у середньому по 41,48 грн.

Євро у нелегалів весь тиждень то дорожчав, то дешевшав у продажу. Середній курс коливався у межах 30 коп., від 48,35 до 48,65 грн/євро. Станом на неділю, 17 серпня, середній курс продажу встановився 48,55 грн/євро, це +20 коп. за тиждень. У купівлі євровалюта не подорожчала — 48,30 грн/євро.

Офіційні курси як долара, так і євро, від Національного банку весь минулий тиждень коливалися різноспрямовано. Найдешевше доллар коштував у понеділок, 11 серпня — 41,39 грн за одиницю, найдорожче — у четвер, 14 серпня — 41,51. Євровалюта найнижче впала у середу, 13 серпня — до 48,08 грн за одиницю, та вже наступного дня зросла відразу на 47 коп., до 48,65 грн, це був максимум тижня.

На понеділок, 18 серпня, офіційні курси встановлено такі: 41,45 грн/долар (+6 коп. за тиждень) і 48,44 грн/євро (+24 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро збільшилось за тиждень з 1,16 до 1,17 долара за євро.

Андрій Забловський говорить, що ринок минулого тижня залишався спокійним.

«Гривня ще зміцнилась, на міжбанку курс знизився до 41,30 грн/долар, мінус 10 коп. за тиждень. На готівковому ринку попит на валюту тримається низьким. Діє фактор затишшя, характерний для середини і кінця серпня: тривають відпустки, ділова активність невисока, навіть нижча у порівнянні з липнем. Це все впливає на динаміку купівлі валюти на міжбанку, і, відповідно, на готівковому ринку. Євро дещо зміцнився до долара, але всі ці новини мають незначний і недовгостроковий характер», — аналізує експерт.

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Прогнози експертів однакові: нульовий по суті результат перемовин на Алясці не додав оптимізму для України. Але ще тиждень аналітики не очікують настання негативного сценарію для курсу гривні.

Аналіз Андрія Забловського був коротким.

«Як і очікувалося, жодних позитивних для України проривів у зустрічі на Алясці не сталося, тому валютний ринок після неї відреагував, зважаючи на вихідні, незначним зниженням курсу готівкового долара, — говорить Андрій Забловський. — Стабільність курсу гривні на наступному тижні збережеться, однак вплив фундаментальних чинників її девальвації все ближче. Це, зокрема, складна ситуація з обсягами фінансової зарубіжної допомоги Україні на 2026 рік. Та час для покращення ситуації ще є».

Олег Пендзин повідомив більше.

«Нацбанк поки триматиме курс гривні нижче 42 грн/долар, бо це допомагає стримувати інфляцію, яка хоч і знизилась за підсумками липня з 14,3% місяць до місяця до 14,1%, але залишається високою, по продовольчому кошику це взагалі 22% річних, — вважає Олег Пендзин. — Стабільність буде на поточному тижні, можливо, й довше. Якщо почати девальвувати гривню, це значно збільшить вартість імпорту. Найважливіші його позиції — зброя і енергоносії, тобто пальне і газ до нового опалювального сезону. Значні золотовалютні резерви, малоактивний поки міжбанківський ринок, низький попит на готівкову валюту з боку населення дозволяють відтермінувати девальвацію. Є надія, що у серпні інфляція сповільниться більше, ніж у липні. Та невдовзі ситуація зміниться у гірший для гривні бік — вона почне дешевшати».

Продавати чи купувати валюту

Андрій Забловський говорить, що наразі важко дати універсальну пораду щодо інвестування коштів, бо ринок постійно змінюється. Все залежить від того, яку мету ставить перед собою інвестор. Отримати якнайвищий прибуток — це гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), мати прибуток і гарантії від знецінення коштів — валютні ОВДП, гарантія збереження коштів — гривневі або валютні вклади, доступ до заощаджень у режимі 24/7 — готівка або валюта у надійному місці вдома. Втім, на його думку, сприятливий час для купівлі валюти триває, бо курс як долара, так і євро, невисокий.

Експерт також повідомив, що, за інформацією Нацбанку, українці-фізичні особи станом на 14 серпня придбали, починаючи від 2022 року, гривневих та валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму понад 100 млрд грн.

«З них гривневих ОВДП — 55%, валютних — 45%, переважно у доларах, бо там вищі відсотки, з десяти валютних ОВДП дев’ять номіновано в доларах, — уточнив Андрій Забловський. — Для порівняння: валютні і гривневі депозити населення становлять, за даними Фонду гарантування вкладів, майже 1,3 трлн гривень, з них ФОПи мають 11%, решта — фізичні особи. У перерахунку на гривні загальна сума гривневих вкладів удвічі перевищує суму валютних. Готівки на руках співгромадян — понад 800 млрд грн. Також, за оціночними даними, „під матрацами“ населення має близько 20 млрд доларів, на сьогодні це у перерахунку також понад 800 млрд грн».

Тобто приблизна структура інвестиційного портфеля середньостатистичного українця така: депозити — 40%, гривнева і валютна готівка — по 28%, ОВДП — 4%.

Олег Пендзин вважає, що, маючи певний рівень фінансової грамотності, співгромадяни поки можуть заробляти «на грошах» по максимуму.

«Це інвестиції у гривню, а саме: ОВДП та депозити. Але щодо депозитів — добігає кінця період стабільності гривні, тому не варто відкривати нові гривневі вклади в банках, особливо на тривалий період — півроку і більше, або продовжувати дію наявних», — радить експерт.

Олег Пендзин не виключає, що очікувана девальвація гривні буде швидкою. Починаючи з середини вересня, протягом 90-100 днів курс долара може підвищитися спершу до 43-43,5 грн/долар, а на кінець року — до 45 грн/долар. За таких умов гривневі депозити втратять реальну дохідність.

Експерти також говорять, що продавати валюту тепер не варто без нагальної потреби.