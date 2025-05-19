Курс валют в Україні: коли долар почне дорожчати і скільки може коштувати гривня через 100 днів

Курс валют в Україні відносно стабільний / © ТСН.ua

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Курс валют в Україні поки відносно стабільний. Головною новиною минулого тижня на валютному ринку стало помітне здешевшання євро — його крос-курс до долара знизився майже на 1% або в середньому на 40 копійок. Долар поки не дорожчає, а населення України посилено шукає альтернативу валюті для збереження заощаджень.

Що буде з курсом гривні поточного тижня, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

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що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 19 до 25 травня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, готівковий долар у банках і пунктах обміну валют (ПОВ) показав від 12 до 18 травня незначний низхідний тренд. Середній курс продажу опустився з 41,80 до 41,70 грн/долар (-10 коп. за тиждень), курс купівлі — з 41,20 до 41,12 грн/долар (-8 коп.).

Найвища ціна продажу долара була 41,9 грн (0 коп. за тиждень), найнижча — 41,44 грн/долар (-11 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,40 грн (-5 коп.).

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Середній курс євро у банках і ПОВ опустився за тиждень нижче 47 грн у продажу і майже дійшов до 46 грн у купівлі. Мінімуми курсу були у вівторок, 13 травня — відповідно 46,45 і 45,90 грн/євро. На кінець тижня — неділю, 18 травня, середній курс євровалюти становив 46,85 грн/євро у продажу (-32 коп. за тиждень) і 46,15 у купівлі (-35 коп.).

Найвища ціна продажу євро була 47,15 грн (-90 коп. за тиждень), найнижча — 46,65 грн/євро (-34 коп.). Максимальний курс купівлі становив 46,60 грн (-20 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс долара коливався у продажу від 41,52 до 41,39 грн/долар і на неділю, 18 травня, встановився на рівні 41,44 грн/долар (-8 коп. за тиждень). Курс купівлі від 12 до 18 травня повільно зріс на 12 коп. — з 41,30 до 41,42 грн/долар. Євровалюта у нелегалів за тиждень здешевшала у середньому до 46,67 грн/євро у продажу (-38 коп.) і до 46,50 грн у купівлі (-50 коп.).

Національний банк за тиждень зміцнив гривню як до долара, так і до євро. З 12 по 18 травня гривня до долара здорожчала на 8 коп., до 41,47 грн/долар, а до євро — на 37 коп., до 46,38 грн/євро. Втім, на понеділок, 19 травня, офіційний курс гривні дещо знизився: до 41,50 грн/долар і до 46,45 грн/євро.

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Співвідношення долар/євро зменшилось з 1,125 до 1,12 долара за євро.

Андрій Забловський говорить, що долар залишається у попередніх курсових коридорах.

«Це 41,4-41,8 грн/долар, як на готівковому, так і на безготівковому ринках, причому спред — у даному випадку йде про різницю між курсом на міжбанку і курсом готівки — залишається практично нульовим. Це вказує на тривалу стабільність. Коливання у межах коридору ще менші, ніж тиждень тому», — уточнив Андрій Забловський.

Андрій Шевчишин долав, що на готівковому ринку має місце незначна перевага продажу валюти над купівлею, але вона недостатня, аби підвищити курс.

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На думку всіх експертів, зниження курсу євро до долара викликане покращенням торгових стосунків між США та Китаєм.

«Інвестори зменшили обсяги виходу з американської валюти і переходу до європейської і це автоматично трохи зміцнило долар щодо євро», — пояснив Олег Пендзин.

Чого очікувати від курсу валют

Експерти були одностайними: на фоні низького попиту на валюту Нацбанк ще мінімум тиждень триматиме долар нижче 41,8 грн за одиницю.

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Однак Андрій Шевчишин не виключає політичних чинників, які можуть викликати стрибок курсу долара на готівковому ринку — це припинення мирних переговорів у Стамбулі між українською та російською сторонами.

«Вже оголошено про те, що переговори перервано, а вагомого результату не досягнуто. Тому може посилитись ескалація бойових дій агресора проти мирного населення України. Такі негативні новини завжди підвищують попит на валюту і, відповідно, зростання курсу», — пояснив Андрій Шевчишин.

Олег Пендзин нагадав, що, за попередніми прогнозами економістів і фінансових аналітиків, на середину поточного року офіційний курс долара мав би бути близько 43 грн, а в травні — вище за 42 грн.

«Наразі курс штучно стримує Нацбанк, аби за рахунок міцної гривні зменшити інфляцію, — аналізує Олег Пендзин. — Цьому сприяють рекордні обсяги золотовалютних резервів — понад 46 млрд доларів в еквіваленті та низький попит на валюту з боку бізнесу та населення. Ріст цін уже менший, у квітні він був 0,7%, або вдвічі нижчий, ніж у березні. У травні і надалі інфляція ще сповільниться через сезонний чинник. Це дасть регулятору можливість протягом літа поступово девальвувати гривню, аби збільшити доходи держбюджету за рахунок митних та податкових надходжень у валюті і при цьому не дуже підвищити інфляцію».

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Андрій Забловський також вважає, що у другій половині поточного року варто очікувати девальвації гривні до 42,5-43 грн. Не виключено, що девальвація пришвидшиться наприкінці літа.

Тобто до вересня, це через 100-110 днів, можемо мати курс 43 грн/долар.

Стосовно курсу євро прогнози розійшлися.

«Перетягування каната» на світових фінансових ринках практично не стосуються українського ринку, — говорить Олег Пендзин. — Тому стежитимемо за розвитком подій. Не виключаю, що євро на тижні може подешевшати до 1,10 долара за євро, або до 46 грн/євро у готівковому продажу».

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На думку Андрія Забловського, потенціал зміцнення долара до євро вичерпано, і крос-курс 1,12 долара за євро на поточному тижні збережеться. Для українського ринку це означає курс євро у межах 46,2-46,8 грн/євро.

Продавати чи купувати валюту

Андрій Шевчишин говорить, що збільшення відсотків за банківськими депозитами призвело до зростання їх обсягів.

«У квітні валютні депозити населення зросли на 10,5%, це найшвидші річні темпи за останні п’ять років і досягли 10,4 млрд доларів — максимум з липня 2015 року, — навів статистичні дані НБУ Андрій Шевчишин. — Гривневі депозити населення приросли на 26,4 млрд грн, це максимум з початку 2023 року — до історично рекордних 824,62 млрд грн (+3,3%)».

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Однак експерт радить частину вільних коштів тримати у валютній готівці, а не на депозитах. Краще зараз купувати долари, бо курс досить вигідний, а от євро ще може подешевшати, тому купувати його варто лише для розрахунку, а не як засіб інвестування.

Андрій Забловський вважає, що найкраще тримати баланс між фінансовими інструментами: третина — гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) і депозити, третина — валютні ОВДП і депозити і третина — готівкова валюта.

«Очевидно, що це стосується вільних коштів. Не варто сьогодні все до копійки інвестувати, а завтра, наприклад, знімати гроші з депозиту на поточні витрати», — підкреслив експерт.

Олег Пендзин повторив свою пораду: до кінця поточного року заробляти на гривневому капіталі — це ОВДП, термін дії яких закінчується 2025 року та короткотермінові депозити (90-100 днів).

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«Навіть якщо долар до кінця року подорожчає до 43-45 грн, дохідність гривневих інструментів буде більшою, ніж прибуток, отриманий за рахунок здорожчання долара на 1,5-2,5 грн, — наголосив Олег Пендзин. — У цифрах це максимум 6% річних по долару, вдвічі більше по депозитах і майже втричі — по ОВДП. Та якщо маєте на руках готівкову валюту — тримайте у надійному місці».

Всі експерти не радять продавати валюту без крайньої потреби.