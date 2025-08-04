Чого чекати від курсу долара та євро найближчим часом

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Головною новиною минулого тижня стало укладення довгоочікуваної угоди між Сполученими Штатами і Європою щодо митних тарифів на європейські товари. Було досягнуто певного компромісу, що призвело до подешевшання євровалюти щодо долара, як і прогнозували фінансові аналітики.

Чого очікувати від курсу валют в Україні на поточному тижні, яким може бути курс долара та євро, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

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що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 4 до 10 серпня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Курс валют: скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, середній курс готівкового долара весь тиждень від 28 липня до 3 серпня залишався практично стабільним і нижчим за 42 грн/долар. Коливання курсу були у межах 5 коп.: у продажу від 41,91 до 41,94 грн/долар, у купівлі від 41,36 до 41,41 грн/долар.

Найвища ціна продажу долара на тижні була 42,10 грн (0 коп. за тиждень), найнижча — 41,70 грн/долар (також 0 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,69 грн (+2 коп.). За липень готівковий долар подешевшав у продажу на символічні 5 копійок, у середньому до 41,90 грн за одиницю, у купівлі середня ціна не змінилась — 41,40 грн.

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А от готівковий євро швидко дешевшав, за минулий тиждень євровалюта втратила більше, ніж одну гривню або понад 2% вартості. Середній курс продажу знизився до 48,37 грн/євро (-1 грн), курс купівлі впав ще значніше — до 47,59 (-1,10 грн).

Найвища ціна продажу євро була 48,90 грн (-85 коп. за тиждень), найнижча — 47,96 грн (-1,20 грн). Максимальний курс купівлі становив 47,91 грн/євро (-1,15 грн.). За липень готівковий євро втратив у продажі і в купівлі в середньому 1,30 грн.

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс долара у продажу весь тиждень мінявся у межах статистичної похибки, від 41,70 до 41,73 грн/долар. У купівлі коливання були помітнішими: від 41,50 до 41,65 грн/долар. На думку експертів, міняйла, як і тиждень тому, щодня розхитували курс купівлі у точно такому ж діапазоні, намагаючись заробити саме на купівлі валюти задешево при стабільному курсі продажу.

Євро у нелегалів за тиждень здешевшав у продажу на 80 коп., до 48,45 грн/євро, до того ж у четвер, 31 липня, було навіть 48,10 (-1,15 грн), але наступного дня на хвилі попиту продавці підняли курс. У купівлі євровалюта весь тиждень дешевшала, середній курс опустився до 47,90 грн/євро (-1,20 грн).

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Національний банк протягом тижня майже не змінював офіційний курс доллара, а на понеділок, 4 серпня, встановив його на рівні 41,76 грн/доллар (-2 коп. за тиждень). За липень офіційний курс долара знизився на копійку, до 41,77 грн/долар.

А от євро за минулий місяць значно здешевшав: станом на 1 липня було 48,99 грн/євро, станом на 31 липня — лише 47,74 (-1,25 грн або на 2,6%). Згадаємо, що у липні офіційний курс євро встановив кілька рекордів — найдорожче в історії України євровалюта коштувала 2 липня — 49,41 грн за одиницю. На 4 липня один євро офіційно коштував 47,76 грн.

Співвідношення долар/євро зменшилося за тиждень з 1,17 до 1,14 долара за євро.

За словами експертів, таке стрімке зниження курсу євро стало реакцією фінансових ринків на укладення 27 липня угоди між Євросоюзом і США про розмір імпортних мит на товари з ЄС, які імпортуються у США.

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«Європа здалась, з двох лих вибрали менше, зате з’явилась визначеність, вже є певні правила гри», — констатував Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин вважає, що розмір мит у 15% є максимально прийнятним, але інші умови угоди між США і ЄС називає жорсткими. Вони, зокрема, передбачають зобов’язання країн Євросоюзу більше інвестувати в економіку Сполучених Штатів, купувати більше озброєння (зокрема й для України — Авт.), енергоносіїв тощо.

«У короткостроковій перспективі факт укладення угоди дещо заспокоїв ринки, але деталі угоди не є сприятливими для європейської валюти у середньостроковому плані. В Україні угода збільшила продаж готівкової валюти за рахунок євро, курс якого швидко падає. В цілому попит на готівковий долар з боку населення виріс, однак залишається незначним», — говорить Андрій Шевчишин.

Чого очікувати від курсу валют в Україні

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Думки експертів дещо відрізняються.

Олег Пендзин очікує подальшого помітного зниження курсу євро, він буде пов’язаний із зменшенням крос-курсу долар-євро.

«Співвідношення долар/євро може зменшитися на тижні до 1,12-1,13, у підсумку матимемо середній готівковий курс євро близьким до 47 грн, це мінус ще 40-50 коп., — оцінює Олег Пендзин. — З доларом ситуація цікавіша: вважаю, що НБУ ще тиждень триватиме курс на нинішньому рівні, тобто у готівковому продажу він залишиться близьким до 42 грн. Справа в тому, що на поточному тижні Держслужбою статистики має бути оприлюднено показники інфляції за липень. Якщо ріст цін уповільниться — регулятор може почати послаблення гривні оціночно до 42,5 грн/долар. Якщо не уповільниться — матимемо продовження стабільності».

Андрій Шевчишин також переконаний, що поточного тижні євро ще здешевшає.

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«А от долар може подорожчати, причина — зростання попиту на нього на міжбанківському ринку, — аналізує Андрій Шевчишин. — Бо 6 серпня відбудеться чергова значна виплата по облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП) — на суму 12,1 грн, яка „заллє“ ринок гривнею для можливої купівлі долара. Наскільки може зрости його курс і як це вплине на готівковий ринок, залежить від дій НБУ, йдеться про обсяги продажу ним валюти на міжбанку».

А от на думку Андрія Забловського, подальшого зниження курсу євро на тижні очікувати не варто.

«Потенціал посилення долара після укладення згадуваної угоди між США та ЄС поки вичерпано, тепер на нас очікує принаймні тиждень стабільності співвідношення між доларом та євро, — оцінює Андрій Забловький. — На українському міжбанківському і готівковому ринках найближчим часом також не вбачається підстав для подорожчання долара. Нацбанк поки утримуватиме курс за рахунок золотовалютних резервів в очікуванні даних Держстатистики по інфляції за липень. Ця ситуація не триватиме довго, але поки має місце».

Продавати чи купувати валюту

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Андрій Шевчишин радить накопичувати готівкові долари, поки курс стабільний і нема ажіотажу на валюту.

«Осінні девальваційні очікування гривні невідворотні, вони наближаються, — пояснив Андрій Шевчишин. — І тимчасова відсутність прибутку від інвестицій у валюту буде компенсована у середньостроковій перспективі, тобто протягом року, а також у подальшому. Ще один аргумент — доступність валютних заощаджень у режимі 24/7. Євро поки накопичувати недоцільно, вони мають подешевшати».

Андрій Забловський також підтримує інвестиції у валюту.

«Можна купувати як долари, так і євро, який подешевшав, диверсифікувати інвестиційний портфель, — наголосив експерт. — В очікуванні девальвації гривні до кінця року вище 43 грн/долар і перспектив її подальшого знецінення у 2026 році, варто поступово збільшити відсоток валюти у заощадженнях до рівня понад дві третини портфеля».

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Олег Пендзин вважає за доцільне ще місяць-півтора заробляти на гривні: це вже відкриті депозити та ОВДП. Але відкривати нові депозити або продовжувати дію тих, що можуть закінчитися, краще не довше, ніж на місяць.

«Поки на гривні можна заробити більше, ніж на купівлі валюти і цим варто користуватися. Надалі робити аргументовані прогнози, що буде вигідніше, можна після того, як наш уряд у середині вересня оприлюднить законопроект про державний бюджет на 2026 рік. Ключові економічні макропоказники документа: рівень інфляції та середньорічний курс долара», — аргументував Олег Пендзин.

А от продавати валюту наразі не варто без нагальної потреби.