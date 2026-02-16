Курс валют в Україні: населення активно скуповує долари – чи варто це робити

Українці активно скуповують долари / © pixabay.com

Реклама

У лютому курс гривні перебуває під постійною напругою: її вартість до долара і євро щодня коливається вгору-вниз. Нехай і незначно, але сталого тренду не видно. Деякі фінансові аналітики почали говорити, що Нацбанк може девальвувати гривню до 45 грн, населення збільшило купівлю готівкової валюти.

Чого чекати від курсу у другій половині лютого, що тепер вигідніше: долар, євро чи є інші варіанти, читайте в аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

Реклама

що відбувається на ринку валюти;

чого очікувати від курсу з 16 лютого по 1 березня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, середній курс готівкового долара досяг максимуму 3 лютого: 43,43 грн у продажу і 42,88 грн у купівлі. Надалі до середини місяця курс коливався різноспрямовано від 43,20 до 43,35 грн/долар у продажу і від 42,65 до 42,80 грн/долар у купівлі. Станом на неділю, 15 лютого, середні курси продажу і купівлі були відповідно 43,34 (+20 коп. за два тижні) і 42,83 (+15 коп.) грн/долар.

Найвища ціна продажу долара станом на 15 лютого була 43,40 грн (+10 коп. за 14 днів), найнижча – 43,15 грн/долар (+16 коп.). Максимальний курс купівлі становив 43,05 грн/долар (+20 коп.).

Реклама

Готівковий євро протягом двох тижнів лютого встиг знизитися з 51,50 грн/євро у продажу і з 50,80 у купівлі (станом на неділю, 1 лютого) до 51,20 і 50,60 грн/євро відповідно (станом на неділю, 8 лютого) і знову подорожчати до 51,70 і 50,90 грн/євро, тобто перекрив попередній максимум. На неділю, 15 лютого, курс продажу був 51,55 грн/євро (+5 коп. за два тижні) курс купівлі – 50,87 (+12 коп.).

Найвища ціна продажу євро станом на 15 лютого була 51,75 грн (–5 коп. за 14 днів), найнижча – 51,30 грн (+6 коп.). Максимальний курс купівлі становив 51,25 грн/євро (+10 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю–продаж готівкової валюти між фізособами, курс продажу долара з 1 по 15 лютого був нестабільним. Максимум середнього курсу досяг 43,28 грн/долар (3 лютого), мінімум 43,04 грн/долар був 8 лютого. Курс купівлі поступово знизився з 43,10 до 42,80 грн/долар (мінімум 8 лютого), потім повільно пішов угору. На неділю, 15 лютого, курси були відповідно 43,15 грн/долар (+9 коп. за два тижні), курс 43,05 (+15 коп.).

Курс євро у нелегалів знижувався з 1 по 8 лютого і зростав з 9 по 15-те. Коливання у продажу – в межах 40 коп., від 51,10 до 51,50 грн/євро, у купівлі – в межах 45 коп., від 50,87 до 51,32 грн/євро. На неділю, 15 лютого, курси були відповідно 51,50 (+25 коп. за два тижні) і 51,32 грн/євро (+20 коп.).

Реклама

Національний банк з початку й до середини лютого повільно послаблював гривню до долара. На 15 лютого офіційний курс був 42,99 грн/долар (+18 коп. за два тижні). Курс євро мінявся за цей період різноспрямовано у межах 50 коп., від 50,76 до 51,25 грн/євро, на 15 лютого було 51,03 (+1 коп.) грн/євро.

На понеділок, 16 лютого, регулятор встановив такі офіційні курси: 43,10 грн/долар і 51,13 грн/євро.

Співвідношення долар/євро за два тижні зменшилось з 1,20 до 1,17 долара за євро.

Андрій Шевчишин відзначив зростання у лютому попиту з боку фізосіб на готівкову валюту на 15–20%.

Реклама

“Поки складно пояснити, з чим це пов’язано, курс майже не росте, а люди більше цікавляться валютою, можливо, вона йде на пряму купівлю за кордоном різного енергетичного обладнання: зарядних станцій, генераторів тощо, там вони дешевші”, – міркує експерт.

Андрій Забловський додав, що цей тренд розпочався у січні, як тільки долар почав швидко дорожчати, тоді курс продажу готівки виріс більше, ніж на гривню.

“НБУ повідомив, що чиста купівля в січні склала 788 млн доларів у перерахунку, це майже на 50 млн більше, ніж у грудні 2025 року”, – навів цифри Андрій Забловський.

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Реклама

Експерти не бачать до кінця лютого помітних зрушень у курсі гривні до долара і євро, хоча повного "штилю" на валютному ринку не прогнозують.

На думку Андрія Забловського, курс долара на міжбанку залишиться у межах 43–43,3 грн. Підвищитись далі йому не дозволить Нацбанк, який додатково продаватиме валюту, якщо попит значно зросте. Готівковий долар буде дорожчим за безготівковий на 20–30 коп. Експерт також очікує до кінця лютого зниження попиту на валюту з боку населення через те, що курс долара припинить зростання.

Андрій Шевчишин не бачить підстав для кардинальних змін на валютному ринку.

“Курси затиснуті у вузьких коридорах: долар – 42,5–43,5 грн, євро – 50,5–51,5 грн і навряд, щоб вони з них вийшли, – аналізує Андрій Шевчишин. – В останній тиждень лютого на курси впливатимуть два протилежні чинники: починається податковий період, а це означає приплив валюти на безготівковий ринок і відкат курсу. А 26 лютого відбудеться погашення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 450 млн доларів, яке знизить пропозицію валюти на ринку і може підвищити курс долара. Ще один чинник, який традиційно знижує курс долара у лютому – це продаж валюти аграріями перед посівною – поки не активний. Сувора зима зсунула терміни на березень”.

Реклама

Додатковим фактором стабільності гривні експерт вважає остаточне рішення ради ЄС про фінансування України на 90 млрд євро протягом 2026–2027 років, яке було оприлюднене днями.

Дещо інша думка у Олега Пендзина.

“Зміна офіційного курсу долара корелює з рівнем інфляції, це головне, на що потрібно звертати увагу, – акцентував Олег Пендзин. – Інфляція сповільнюється – гривня дешевшає до долара і навпаки. Ціни поки ростуть повільно, за даними Державної служби статистики, інфляція у січні 0,7%. Це менше, ніж у грудні минулого року, тоді було 0,8%. Тому регулятору поки нема сенсу далі зміцнювати гривню, що ми й побачили у першій половині лютого. Є речі, на які НБУ вплинути не може, це ціни на продовольство. А на вартість імпорту опосередковано може – курсом гривні. Чим дешевша гривня, тим дорожчі імпортні товари, більше надходжень у держбюджет у вигляді податків. Якщо інфляція низька – курс гривні можна трохи відпустити. Підсумуємо сказане: до кінця лютого матимемо незначний висхідний тренд по долару, для готівкового ринку це 43,3–43,5 грн/долар у продажу і 42,7–43 грн/долар у купівлі”.

Продавати чи купувати валюту

Реклама

Олег Пендзин говорить, що найвигіднішим фінансовим інструментом залишаються вкладення у гривню.

“Як і раніше, гривневі ОВДП залишаються поза конкуренцією, середній дохід сягає 16% річних, він, на відміну, від депозитів, не оподатковується, – переконує Олег Пендзин. – Жодна валюта не дасть такого доходу, бо курс долара на кінець року навряд чи перевищить 45 грн, а це дохідність на рівні 4,5%. Ще один плюс ОВДП – з них можна вийти, тобто продати їх, у будь який момент, на відміну від депозитів на певний строк”.

Андрій Забловський і Андрій Шевчишин вважають за краще не класти всі "крашанки" в один кошик, а тримати заощадження у різних фінансових інструментах.

“Очевидно, що при диверсифікації заощаджень прибуток виявиться нижчим, ніж від інвестицій тільки у ОВДП або у банківські метали, – аналізує Андрій Забловський. – Та якщо трапиться, що кошти потрібні "тут і зараз", то фінансова подушка "під подушкою" буде дуже доречною. Тому на мінімумах курсу можна купувати готівкову валюту. Продавати валюту варто у двох випадках: для реінвестування та за крайньої необхідності”.

Реклама

Схожі міркування і в Андрія Шевчишина.

За вибором експерта, пріоритет серед фінансових інструментів наразі у гривневих ОВДП, далі йдуть валютні депозити.

“Чому валютні депозити? Нещодавно кілька популярних банків повідомили, що у них можна відкрити поточні вклади у валюті під 3,7% річних у доларах і під 2,8%, у євро, це вдвічі більше, ніж у середньому по ринку, – уточнив Андрій Шевчишин. – З урахуванням, що курс долара може зрости до кінця року вище за 44 грн, а євро – вище за 52 грн, дохідність буде співставною з середньою дохідністю по гривневих депозитах. Плюс додаткова страховка від того, що гривня знеціниться”.

Тим, хто вважає, що важливіше не заробіток, а стовідсотковий контроль за своїми заощадженнями у форматі 24/7, Шевчишин радить купувати готівкову валюту. Це можуть бути як долари, так і євро.