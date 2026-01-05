Курс валют в Україні: настає час євро, а що робити з доларом — купувати чи продавати

Курс євро і долара йде вгору / © ТСН

Ситуація з курсом долара і євро стає цікавою: під кінець грудня долар «здувався», його курс знижувався. Але все змінилось, коли, здавалося б, час святкувати Новий рік, а не займатися справами. Від 30 грудня курс долара знову пішов угору, і цей тренд перейшов на 2026 рік. Євровалюта лише дорожчала, 50+ гривень за євро стали звичними ще торік.

Чого очікувати від курсу у найближчі два тижні січня, що робити з валютою, що тепер вигідніше: долар, євро чи є інші варіанти, читайте в аналітичному проєкті ТСН.ua. Нагадаємо: наш проєкт від 2026 року виходить раз на два тижні, тому наступна публікація буде 19 січня.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин і голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, середній курс готівкового долара за два тижні, від 22 грудня 2025 року до 4 січня 2026 року, підвищився у продажу на 20 коп., до 42,53 грн/долар, у купівлі — на 7 коп., до 41,97 грн/долар. Однак тренд курсу мінявся різноспрямовано: низхідний від 22 до 28 грудня і висхідний від 29 грудня до 4 січня.

Найвища ціна продажу долара станом на 4 січня була 42,80 грн (+10 коп. за 14 днів), найнижча — 42,40 грн/долар (+8 коп.). Максимальний курс купівлі становив 42,23 грн/долар (0 коп.).

Цікаво, що за грудень середній курс долара не змінився: місяць розпочався з 42,57 грн/долар у продажу і 42,01 у купівлі і закінчився такими ж значеннями. А за весь 2025 рік готівковий долар подешевшав у продажу на 43 коп. (1 січня 2025 року середній курс був рівно 43 грн/долар), у купівлі на 24 коп. (було 42,25 грн/долар), або на 1%.

Курс готівкового євро за два тижні, від 22 грудня 2025 року до 4 січня 2026 року, підвищився у продажу на 18 коп., до 50,04 грн/євро, у купівлі — на 12 коп., до 49,35 грн/євро. Максимум середнього курсу продажу був 30 грудня — 50,18 грн/євро, це історичний рекорд для готівкового ринку.

Найвища ціна продажу євро станом на 4 січня була 50,40 грн (+30 коп. за 14 днів), найнижча — 49,85 грн (+15 коп.). Максимальний курс купівлі становив 49,80 грн/євро (+13 коп.).

За грудень середній курс готівкового євро підвищився на 65 коп. у продажу, до 50,13 грн/євро і на 60 коп. у купівлі, до 49,43 грн/євро. За весь 2025 рік євровалюта здорожчала у середньому на 5,70 грн у продажу і на 5,80 грн у купівлі або майже на 13%.

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс продажу долара підвищився від 22 грудня 2025 року до 4 січня 2026 року до 42,40 грн/долар (+15 коп.), курс купівлі — до 42,30 (+10 коп.). За цей же проміжок часу євро у нелегалів подорожчав у середньому до 50,12 грн/євро у продажу (+35 коп.) і до 49,85 у купівлі (+25 коп.)

Національний банк завершив минулий рік з офіційним курсом гривні 42,39 грн/долар і 49,86 грн/євро — новий історичний рекорд для євровалюти. За грудень гривня здешевшала до долара на 12 коп., до євро — на 97 коп. За 2025 рік національна валюта втратила 36 коп. до долара і цілих 6 грн 17 коп. до євро (станом на 1 січня 2025 року офіційний курс був 42,03 грн/долар і 43,69 грн/євро). Це відповідно девальвація гривні на 1% і на 14%.

Новий рік регулятор почав з курсу 42,35 грн/долар і 49,79 грн/євро, а станом на понеділок, 5 січня, гривня офіційно коштувала 42,29 грн до долара і 49,58 грн до євро.

Співвідношення долар/євро залишилось 1,17 долара за євро.

Олег Пендзин констатував: рівно рік тому долар офіційно коштував 43 грн, потім значно подешевшав, було навіть нижче 42 грн. Та на кінець минулого року повернення до 43 грн за долар так не відбулося. «Допоміг» у цьому нашій гривні… долар, який знецінився за минулий на 9,4% до інших провідних валют: євро, фунта стерлінгів, швейцарського франка.

«Цього року ситуація не змінилась, один євро коштує 1 долар і 17 центів. Рік тому було лише 1 долар 4 центи», — нагадав Олег Пендзин.

Андрій Забловський говорить, що Нацбанк до останніх днів грудня стримував курс долара на міжбанківському ринку. Продажі були в коридорі 42,2–42,3 грн/долар, на 20 коп нижче, ніж двома тижнями раніше.

«За даними регулятора, у грудні ним було продано на міжбанку 4,46 млрд доларів, на 54% більше, ніж у листопаді. Це рекорд і колосальна сума, яка становить понад 8% золотовалютних резервів, — аналізує Андрій Забловський. — Минулий рік гривня завершила краще, ніж очікувалось, зокрема, середній готівковий курс не лише не дійшов до 43 грн/долар, а знизився з 42,50 до 42,30 грн. Зростання курсу, яке почалося в останні дні грудня і перевищило 42,50, швидше за все, є спекулятивним, мовляв, купуйте сьогодні, бо у січні буде дорожче».

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Олег Пендзин прогнозує повільну незначну девальвацію гривні протягом двох найближчих тижнів.

«Поступово знижуватиметься офіційний курс, бо це є частиною домовленостей з нашим великим кредитором — Міжнародним валютним фондом, — пояснив Олег Пендзин. — Враховуючи, що на даний момент курс НБУ далекий від 43 грн за долар, не варто очікувати, що наприкінці січня він досягне 43 грн. Щодо курсу на готівковому ринку — може спрацювати такий чинник, як фактичне отримання в січні на руки додаткових виплат за грудень: премій, дивідендів тощо. Українці традиційно вважають за краще конвертувати зайву гривню у готівкову валюту. Не сумніваюсь, що банки не втратять шанс заробити на зростанні попиту. Тому курс продажу готівки може підвищитись майже до 43 грн. Відповідно подорожчає і євро, вже маємо у середньому понад 50 грн за один, а буде ще вище».

Андрій Забловський передбачає, що на міжбанківському ринку курс долара триматиметься в коридорі 42,2–42,5 грн/долар.

«На міжбанку торги активізуються, безготівковий курс знову піде вгору до 42,5 грн/долар, але поки не бачу передумов, щоб він піднявся вище, — говорить Андрій Забловський. — Це тиснутиме на готівковий курс, однак у наступні два тижні можлива лише волатильність (швидка змінність) курсу. Вона поступово призведе до подорожчання готівкового долара до 42,7–42,8 грн/долар».

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин вважає доцільним повернутися до гривневих інвестиційних інструментів: це облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) і гривневі строкові депозити.

«Було правильним перечекати у другій половині грудня, поки стане зрозуміло: фінансова підтримка України з боку зарубіжних фінансових партнерів залишиться достатньою, — наголосив Олег Пендзин. — Тепер ясно: гривневі депозити і ОВДП повинні дати більший прибуток у порівнянні з купівлею готівкової валюти. Середня дохідність по них понад 16% річних, середня дохідність по гривневих депозитах на рік близько 11%. Навіть якщо курс долара у 2026 році буде 45 грн, дохідність по долару виявиться набагато нижчою, у межах 5%. Також не очікую подальшого подорожчання євро, наразі 50 грн у середньому за один готівковий євро — це межа».

Наявну готівкову валюту Олег Пендзин радить продавати у двох випадках: нагальна потреба та реінвести.