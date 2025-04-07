Курс валют в Україні: несподіванки тижня - "тигрячий стрибок" євро і обвал долара, чого очікувати далі

Євро дорожчає, а далар йде вниз / © ТСН.ua

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Головною новиною курсу валют минулого тижня стало стрімке і несподіване здорожчання євро. Євровалюта за один день, 3 квітня, додала у вартості понад гривню. Навіть офіційний курс Нацбанку майже дійшов до 46 гривень за одиницю, а готівковий перетнув цю межу. Американський долар, навпаки, покотився вниз: банки його вже купують значно дешевше, ніж по 41 гривні.

У чому причина фінансових катаклізмів, що очікує ринок на поточному тижні, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

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що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 7 до 13 квітня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, турбулентність на готівковому валютному ринку почалася у четвер, 3 квітня. Курс євро стрімко рвонув угору і протягом дня перевищив 46 грн/євро (+1 грн). Долар навпаки, пішов донизу, середня ціна продажу знизилась до 41,52 грн/долар, ціна купівлі – до 40,95 (відповідно на 18 коп. і 15 коп. порівняно з початком тижня). У п’ятницю, 4 квітня, ситуація дещо заспокоїлась, середній курс євро знизився до 45,95 грн/євро у продажу і до 45 грн/євро у купівлі. Долар продовжив падіння, курс спустився до 41,40 грн/долар у продажу і до 40,83 грн./долар у купівлі.

На неділю, 6 квітня, курс долара був у продажу і купівлі відповідно 41,35 грн (-35 коп. за тиждень) та 40,76 (також -35 коп. за тиждень), курс євро – 45,80 (+63 коп. за тиждень) та 44,90 (+27 коп. за тиждень). Широкий спред, тобто різниця між курсами продажу і купівлі, вказував на невизначеність того, куди надалі піде курс.

Найвища ціна продажу долара була 41,70 грн (-20 коп. за тиждень), найнижча – 41,05 грн/долар (-45 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41 грн (-42 коп.).

Найвища ціна продажу євро була 46,25 грн (+85 коп. за тиждень), найнижча – 45,50 грн/євро (+35 коп.). Максимальний курс купівлі становив 45,50 грн (+65 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курсова лихоманка почалася також у четвер, 3 квітня. Євро подорожчав у продажу до 46,05 грн (+1,07 грн), у купівлі до 45,30 (+46 коп.). Надалі курс знизився і станом на неділю, 6 квітня, стабілізувався на 45,60 і 45 грн/євро відповідно. Тобто за тиждень євровалюта у нелегалів подорожчала на 50 коп. у продажу, а курс купівлі повернувся до попередніх значень.

Долар швидко дешевшав. Середній курс продажу знизився за тиждень до 41 грн/долар (-47 коп.). Заявок на купівлю валюти на неділю, 6 квітня, не було, а днем раніше за один долар міняйла пропонували 40,88 грн (-50 коп.) за тиждень.

Офіційний курс гривні до долара зміцнювався весь тиждень, і до п’ятниці, 4 квітня, досяг 41,34 грн/долар (-18 коп.). Курс євро мінявся різноспрямовано від 44,60 до 44,82 грн/євро, а у п’ятницю підскочив до 45,85 грн/євро (+1,22 грн за добу!). На понеділок, 7 квітня, НБУ встановив такі курси: 41,19 грн/долар (-29 коп. за тиждень) і 45,55 грн/євро (+81 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро за тиждень зросло від 1,08 до 1,105 долара за євро, востаннє долар коштував так дешево щодо євровалюти півроку тому.

Експерти були одностайними: долар обвалився до євро через дії президента США Дональда Трампа про запровадження торгівельних мит для товарів, що імпортуються до США з більшості країн світу.

“Беспрецедентне рішення Трампа щодо встановлення торгівельних мит негайно відобразилось на вартості долара і євро в Україні, обвалило долар до мінімуму за останні два роки, – висловив спільну думку Андрій Забловський. – Про це попереджали економісти, тому наразі маємо таке значне подорожчання євро. На українському міжбанківському ринку долар ще послабився, торгується у коридорі трохи вище за 41,10 грн, нещодавно було 41,30. Але це ситуативна реакція і не говорить про те, що зміцнення євро матиме довгостроковий характер”.

Чого очікувати від курсу валют

Експерти дали різні прогнози щодо того, як мінятиметься курс долара поточного тижня, а також, як значно може ще зміцнитися євро.

На думку Олега Пендзина, триватиме повільний низхідний тренд, долар незначно подешевшає, а на кінець тижня настане стабільність на рівні 41,20-41,30 грн за один готівковий долар у продажу.

"Процес, коли долар у світі дешевшає, є зручним для НБУ, бо тим самим без значних фінансових зусиль з його боку стримує інфляцію в Україні. Яким буде на тижні курс євро, наразі прогнозувати складно, це залежить від подальшого розвитку нової глобальної торгової війни, яка, очевидно, почалася", – каже Пендзин.

Андрій Шевчишин також утримався від конкретного прогнозу, яким може бути у найближчий час котирування пари долар-євро. А от долар ще тиждень залишиться стабільним і навіть може подешевшати, але не нижче 41 грн/долар у готівковому продажу.

“Невизначеність зберігається, ситуація не фіналізувалась, країни Європи опираються підвищенню торгівельних мит, ймовірні зустрічні санкції, ідуть торги, перемовини. Можливо, курс євро на тижні після незначного зниження знову підвищиться до 1,11 долар-євро. Тобто є визначеність з тарифами Трампа і поки нема визначеності з діями у відповідь з боку Європи, яка найбільше потерпатиме у цій торгівельній війні. Стосовно України – нагадаю, що гривня у нас прив’язана до долара, тому її курс євро буде мінятися синхронно”, – каже Шевчишин.

Андрій Забловський говорить, що поточний тиждень буде непростим.

"Не думаю, що курс євро і надалі стабільно зростатиме, а курс долара стабільно знижуватиметься, –прогнозує Андрій Забловський. – Найбільш реалістичний сценарій – коливання курсу в залежності від новин з міжнародних фінансових ринків".

Продавати чи купувати валюту

Андрій Забловський вважає за доцільне зачекати принаймні тиждень, припинивши будь-які операції з валютою, доки ситуація з курсами не стане більш зрозумілою. Як виняток, можна продати євро, які були придбані 4-5 років тому по курсу близько 30 грн/євро, зафіксувати прибуток і інвестувати виручені кошти у гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Андрій Шевчишин радить не втрачати моменту і купувати долари, поки вони дешевшають.

“Завдяки діям певних політиків, світ знову заглиблюється у економічну кризу, яка неодмінно вдарить і по гривні, як це не раз було у попередні роки, коли курс гривні різко і непередбачувано обвалювався. До кризи треба готуватися заздалегідь. І валютна готівка – найнадійніший спосіб, який актуалізувався буквально днями”, – аргументував Андрій Шевчишин.

Олег Пендзин говорить, що у лютому і березні українці стали більше довіряти гривні, ніж валюті. Це, на його думку, вірне рішення, бо купівля, наприклад, готівкових доларів "під матрац" є збитковою вже понад три місяці.

“За офіційними даними Фонду гарантування виплат фізичним особам, депозити у валюті з початку року скоротились на 1,2 млрд грн, а у гривні збільшились на 14 млрд грн, – повідомив Олег Пендзин. – Це небагато у порівнянні з обсягами депозитів, які становлять майже 900 млрд грн. у гривні і близько 500 млрд грн. в еквіваленті у валюті, але, схоже, що тренд набирає силу. Головна причина – банки почали збільшувати відсоток річних по нових вкладах. У першу чергу виграють ті, хто тримає гроші на короткострокових депозитах тривалістю 90-100 днів, таких депозитів близько 30% від усього обсягу, тобто до 300 млрд грн. Цікаво, що, за інформацією Нацбанку, понад 98% вкладників мають на рахунках не більше 200 тис. грн., які в сумі складають 400 млрд грн, це, найімовірніше, пересічні громадяни”.

Тобто, депозити і надалі залишаються найпопулярнішим інвестиційним інструментом у населення, не зважаючи на те, що гривневі ОВДП дають дохід у 1,5-1,7 раза вищий.