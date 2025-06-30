Долар обвалився, а євро дорожчає / © ТСН

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Останній тиждень червня для курсу валют в Україні виявився бурхливим. Долар, який, здавалося б, почав упевнено дорожчати, знову здешевшав нижче за 42 гривні, а євро рвонув угору і вже коштує понад 49 гривень за одиницю.

Чому ринок продовжує штормити, як зміняться курси двох головних світових валют на поточному тижні, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

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що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 30 червня до 6 липня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют в Україні

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, готівковий долар почав дешевшати з вівторка, 24 червня. Якщо днем раніше середній курс продажу був 42,10 грн/долар, а курс купівлі — 41,50, то на кінець тижня, неділю, 29 червня, лише відповідно 41,85 (-25 коп. за тиждень) і 41,30 (-20 коп.) грн/долар.

Найвища ціна продажу долара на тижні була 42 грн (-30 коп. за тиждень), найнижча — 41,65 грн/долар (-20 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,56 грн (+6 коп.).

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За червень готівковий долар подорожчав на 15 коп. як у продажу, так і в купівлі.

Середній курс готівкового євро за тиждень підвищився на 57 коп. у продажу і на 59 коп. у купівлі. В четвер, 26 червня, готівкова євровалюта вперше в історії подолала у продажу 49 грн/євро, а в неділю зміцнилась до 49,20. Середній курс купівлі за тиждень підвищився до 48,47 грн/євро.

Найвища ціна продажу євро була 49,50 грн (+50 коп. за тиждень), найнижча — 48,90 грн (також +50 коп.). Максимальний курс купівлі становив 48,85 грн/євро (+55 коп.).

За червень готівковий євро здорожчав на 1,60 грн як у продажу, так і в купівлі.

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На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, долар почав дешевшати від понеділка, 23 червня. За тиждень він втратив у продажу 16 коп., у купівлі — 17 коп. На неділю, 29 червня, курс продажу був 41,69 грн/долар, курс купівлі — 41,60.

Курс євро у нелегалів, навпаки, швидко йшов догори і на кінець тижня подолав позначку у 49 грн як у продажу, так і в купівлі. Станом на неділю, 29 червня, було відповідно 49,40 (+90 коп. за тиждень) і 49,15 грн/євро (+65 коп.).

Національний банк весь минулий тиждень зміцнював гривню до долара. Від 23 до 29 червня офіційний курс знизився з 41,83 до 41,59 грн/долар (-24 коп.). На понеділок, 30 червня, регулятор дещо послабив гривню, встановивши курс 41,64 грн/долар. У підсумку за червень долар подорожчав на 11 коп.

Курс євро коливався різноспрямовано від 48,02 до 48,51 грн/євро, а у п’ятницю, 27 червня, досяг нового історичного максимуму — 48,64 грн/євро (+44 коп. за тиждень).

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На понеділок, 30 червня, регулятор встановив офіційний курс 48,78 грн/євро, оновивши рекорд курсу на 27 червня. У підсумку за червень євро подорожчав до гривні на 1,98 грн або на 4,2%.

Співвідношення долар/євро збільшилося з 1,15 до 1,17 долара за євро.

Андрій Шевчишин наголосив, що Нацбанк має єдиний спосіб стримати здорожчання євро для українців — зробити дешевшим долар. Саме це і відбувалося минулого тижня.

«Євро продовжив активний ріст, тому відкат курсу долара стався завдяки валютним інтервенціям на українському міжбанківському ринку, — аналізує Андрій Шевчишин. — Нацбанк, схоже, не готовий до того, що євро коштуватиме 50 грн і більше за одиницю. Євро на світових ринках за тиждень подорожчав до долара на 1,7%, з початку року — на 12,5%. Індекс долара впав за неповні шість місяців на 10%, такого не було вже 40 років! В Україні на тижні збільшився на 13% попит на готівкову валюту, дефіцит становить 18,5 млн доларів щодня. Тобто українці купують дешевий долар».

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Чого очікувати від курсу валют

Експерти дали різні прогнози щодо курсів долара і євро поточного тижня.

Олег Пендзин пояснив, що нове здешевшання долара сталося завдяки двом негативним чинникам, які мали місце за кордоном. Перший — не найкраща фінансова політика, яку проводить нинішня адміністрація США, це торгові війни та зміни у податковій системі країни, другий — свіжа публікація статистичних даних про негативні тенденції у економіці Сполучених Штатів.

«Образно кажучи, високопосадовці США своїми руками обвалюють долар, — говорить Олег Пендзин. — Наприклад, якщо буде прийнято зміни до закону про податків для великого бізнесу, то федеральний борг США зросте ще на 3,8 трильйони доларів за рік. Схиляюсь до думки, що низхідний тренд для долара продовжиться, співвідношення котирувань пари доллар-євро також зросте, тому не виключено, що в Україні вже на початку липня матимемо курс 50 грн за євро».

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Андрій Забловський прогнозує, що на поточному тижні падіння долара до євро має припинитися.

«Зміцненню долара сприяє підписання 27 червня угоди між США і Китаєм про взаємовигідне економічне співробітництво і припинення „митної війни“ між ними, — аргументував Андрій Забловський. — Але для українців це означатиме лише те, що євро до гривні не буде так швидко дорожчати. А яким буде курс гривні до долара, як і раніше, визначатиме НБУ. Курсовий коридор розширився до 41,6-41,9 грн/долар, вважаю, що він таким і залишиться, бо регулятор наразі не зацікавлений у помітній девальвації гривні вище за 42 грн/долар».

Андрій Шевчишин нагадав, що за у липні долар, як правило, починає поступово дорожчати.

«Та цього року зростання курсу долара може затриматись на якийсь час, поки не проясниться ситуація з збільшенням Сполученими Штатами торгівельних мит для країн ЄС. Дедлайн настане 9 липня, можливо буде результат, який дозволить робити економічно обгрунтовані прогнози щодо курсу гривні до двох основних світових валют. А поки, вважаю, що на поточному тижні Нацбанк штучно утримуватиме курс долара на нинішньому рівні, значні золотовалютні резерви це дозволяють. Не виключаю, що готівковий євро на тижні подорожчає до 50 гривень, якщо долар і надалі падатиме на світових ринках», — резюмував Андрій Шевчишин.

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Продавати чи купувати валюту

Андрій Шевчишин пропонує зосередитись на тактиці поступового накопичування готівкової валюти, розраховуючи на те, що протягом наступного року курс долара може одномоментно значно вирости.

Андрій Забловський також рекомендує запасатись доларовою готівкою, поки долар дешевшає і навпаки, не ганятися за євро, курс якого зараз на максимумі. Експерт також повідомив, що, за даними Нацбанку, поточного року помітно зріс попит на банківські метали, перш за все на золото.

«З початку року населення придбало у банках майже 230 кг золотих зливків на суму 22,47 млн доларів. Припустивши, що середня вага одного придбаного зливка має 20 г, матимемо близько 11500 проданих зливків. Це небагато, але характерна зміна тренду: торік, коли ціни на золото були порівняно низькими, українці здавали золото і купували долари. А варто було робити навпаки. За останні півроку ціна золота зросла на 25%», — підрахував Андрій Забловський.

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Олег Пендзин теж звернув увагу на те, що українці почали більше інвестувати у золото. Та, на його думку, цей фінансовий інструмент має два недоліки: перший — тривалий час окупності, другий — він доступний далеко не кожному, бо початкові інвестиції починаються від 52-55 тис. грн — це ціна зливка вагою 10 грамів.

«Золото варто купувати за правилом „придбав і забув“, причому забув років на десять, — зауважив експерт. — Тому для широкого загалу моя порада така: заробляти за коротший проміжок часу на гривні. Тобто на короткострокових банківських депозитах терміном дії 90-100 днів та облігаціях внутрішньої державної позики — ОВДП. Купувати долари можна для диверсифікації інвестиційного портфеля, а євро — якщо їх використати у найближчий час як засіб розрахунку, наприклад, при поїздках у Європу».

Продавати долари експерти не радять нагальної потреби. Продаж євро можливий, якщо євровалюта була придбана не пізніше, ніж рік тому, коли курс був 40-40,5 грн/євро. Продаж у цьому разі дасть прибуток не менше 20% річних, це більше, ніж дохід від ОВДП і гривневих депозитів.