Курс валют в Україні: нові сюрпризи від долара – бігти купувати чи продавати

Курс долара пішов униз / © ТСН

Курс валют в Україні продовжує підносити сюрпризи: долар знову пішов униз. Разом з американською валютою почала дешевшати і європейська.

Чому тренд знову помінявся, скільки він може тривати, чого очікувати від курсів двох головних світових валют на поточному тижні, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні з 6 по 12 жовтня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, курси готівкового долара і готівкового євро пішли вниз з понеділка, 29 вересня, цей тренд тривав увесь тиждень. За цей час долар подешевшав більше, ніж євро: у середньому на 17 коп. у продажу (до 41,48 грн/долар), і на 15 коп. у купівлі (до 41 грн/долар). Євровалюта з 29 вересня по 5 жовтня втратила 8 коп. як у продажу так і в купівлі: до 48,85 грн/євро і 48,18 грн/євро.

Найвища ціна продажу долара була 41,70 грн (-20 коп. за тиждень), найнижча – 41,25 грн/долар (-24 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,15 грн (-25 коп.).

Найвища ціна продажу євро була 49,50 грн (0 коп. за тиждень), найнижча – 48,65 грн (-5 коп.). Максимальний курс купівлі становив 48,60 грн/євро (також -5 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс продажу долара поступово знизився за тиждень у продажу і купівлі на 20 коп., відповідно до 41,23 і 41,20 грн/долар.

Середній курс продажу євро нелегалами у вівторок, 30 вересня, знизився на 12 коп., до 48,75 грн/євро і тримався до п’ятниці, 3 жовтня. Але на вихідних євро помітно подорожчав: до 48,90 грн за одиницю (+15 коп.). Курс купівлі був стабільним весь тиждень – 48,70 грн/євро.

Національний банк за минулий тиждень зміцнив гривню до долара. Якщо у понеділок, 29 вересня, офіційний курс був 41,48 грн/долар, то у понеділок, 6 жовтня, лише 41,23 (-25 коп.). Офіційний курс євро протягом тижня мінявся різноспрямовано у коридорі від 48,30 до 48,50 грн/євро. На 6 жовтня регулятор встановив курс 48,38 грн/євро (-3 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро за тиждень не змінилось – 1,17 долара за євро.

Андрій Шевчишин пояснив, що зниження курсу долара і євро на тижні було ринковим, а не пов’язаним із значним продажем валюти Нацбанком.

“Так буває при переході між місяцями, а цього разу ще й між кварталами – закінчився третій квартал, почався четвертий, – аналізує Андрій Шевчишин. – Валюти продають більше, ніж купують для поточних виплат у гривні і фінансування нових проєктів. На готівковому валютному ринку фіксуємо послаблення активності, середньодобові попит й пропозиція знизились майже на 7%”.

Андрій Забловський вважає, що послаблення долара додатково пов’язане з так званим шатдауном у США, тобто тимчасовим призупиненням роботи уряду країни. Причина – Конгрес вчасно не затвердив бюджет федеральних відомств, через суперечки між конгресменами і президентом Трампом щодо фінансування соціальних витрат.

“Шатдаун не матиме значних наслідків для України, бо з поверненням Трампа до влади для нас не з’явилось нових програм підтримки. Курс долара дещо знизився, але це тимчасово, ринок уже відпрацював цю новину”, – говорить Андрій Забловський.

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Олег Пендзин прогнозує, що на поточному тижні ситуація з курсом долара поміняється дзеркально у порівнянні з попереднім: якщо тоді курс незначно йшов униз, то тепер він піде вгору.

“Очевидно, що ситуація з курсом гривні під контролем Нацбанку, тому там чекатимуть, поки Верховна Рада прийме закон про держбюджет, а до того триматимуть офіційний курс у коридорі 41,2-41,5 грн/долар. Приблизно таким же він буде на безготівковому міжбанківському ринку, а на готівковому – на 15-20 коп. вищим, не переходячи за 42 грн/долар”, – деталізував Олег Пендзин.

Андрій Забловський говорить, що поки нема індикаторів, які вказували б на те, що Нацбанк планує девальвувати гривню, розширивши курсовий коридор хоча б до 42 грн.

“Якщо не станеться негативних міжнародних новин щодо долара, то на наступному тижні в Україні долар на міжбанку буде в коридорі 41,2-41,7 грн/долар, готівковий – на 15-20 коп. дорожчий, але про 42 грн/долар поки не йде мова. Курс євро визначатиметься котируванням пари долар/євро. Поки коливання незначні”, – констатував Андрій Забловський.

На думку Андрія Шевчишина, поточний тиждень має бути спокійним, з коливаннями курсу в межах 30 коп, тобто між 41,5-41,8 грн/долар для курсу продажу долара на готівковому ринку.

“У жовтні на українському валютному ринку історично відсутня єдина тенденція. З 2000 року у жовтні гривня 12 разів знижувалась і 13 разів зміцнювалась до долара. За три роки повномасштабної війни у жовтні також не було єдиної динаміки. Відзначу новинні події поточного тижня, які можуть опосередковано впливати на курс: це публікація даних НБУ по обсягах золотовалютних резервів та статистика по інфляції за вересень від Держслужби статистики. Сподіваюсь, що не буде загострення бойових дій, не станеться блекаутів, відсутності газопостачання, які можуть викликати панічні настрої населення і стрімке зростання інтересу до валюти”, – підбив підсумки Андрій Шевчишин.

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин попередив: тривалий період заробітку на гривневих депозитах може добігти кінця.

“Ситуація напружена, бо досі нема домовленостей із зарубіжними партнерами щодо достатніх обсягів фінансової допомоги українському держбюджету на 2026 рік, – аналізує Олег Пендзин. – Більше того, з’явились заяви наших високопосадовців про потребу у додаткових видатках з бюджету у поточному році, зокрема, для виплати зарплат військовим. Мова йде про майже 300 млрд грн, і дедлайн по цих коштах – листопад. Як, до речі, і дедлайн прийняття Верховною Радою закону про держбюджет на 2026 рік. Я оптиміст і вважаю, що у листопаді важливі фінансові питання будуть вирішені позитивно для України. Та, як кажуть у народі, "сподівайся на краще – готуйся до гіршого". Тому наразі не варто продовжувати тривалі, на півроку і більше, гривневі депозити, не варто відкривати нові, за винятком коротких, строком дії на 1 місяць. Не виключаю, що у наступному році валютні фінансові інструменти будуть вигідніші за гривневі”.

Андрій Забловський повідомив, що найвищий дохід у поточному році дало золото – понад 40% річних за рахунок зростання ціни металу. За інформацією Нацбанку, один грам золота найвищої проби чистотою 99,99% (у банківських зливках) тепер коштує понад 5000 грн, на початку року було близько 3600 грн. За словами Забловського, це дуже значне подорожчання, яке не було прогнозоване на початку року.

Експерт дав кілька важливих порад, яких варто дотримуватись, інвестуючи у дорогоцінні метали.

“Перше: потрібно розуміти, що інвестиція в золото – не на рік-два, а на довше, бували роки, коло воно майже не дорожчало, навіть дешевшало, – говорить Андрій Забловський. – Друге – не варто купувати золоті зливки вагою менше 10 грамів. При конвертації у гроші зливків вагою 5 г і 1 г, буде великий спред, тобто різниця між курсами купівлі і продажу, це "з’їсть" прибуток. Третє – зберігайте касові чеки купівлі зливків, оберігайте банківську упаковку і самі зливки від механічних пошкоджень, бо золото чистотою 99,99% дуже м’який метал”.

Андрій Шевчишин сумнівається, що інвестиції в дорогоцінні метали доступні для переважної більшості співвітчизників. Адже стартова ціна зливка вагою від 10 г еквівалентна 1000 євро або близько 50 тис. грн.

“Такі кошти навіть на банківських депозитах є далеко не у кожного. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив, що 41% вкладників мають на депозитах 10 (десять!) і менше гривень, тобто це поточні рахунки, кошти з яких відразу знімаються, – аналізує Андрій Шевчишин. – Ще 57% вкладників тримають у банках від 10 до 200 тис. грн. Але у грошах це четверта частина коштів у банках, а три чверті коштів належать вкладникам-мільйонерам, яких лише 2%”.

Висновок експерта такий: українці у намаганні зберегти кошти від знецінювання, довіряють не банкам, а готівковим доларам і євро, які набагато доступніші за золото, хоча дохід значно нижчий. Купівля валюти, на його думку, зараз має сенс, бо курс долара невисокий, у наступному році може бути до 45 грн за одиницю.

Продавати валюту експерти не радять без нагальної потреби.