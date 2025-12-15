Курс валют в Україні: новий рекорд євро, долар не відстає, чого очікувати далі

Долар і євро паодорожчали / © ТСН.ua

Реклама

Головним сюрпризом минулого тижня стало швидке здорожчання євро, його середній готівковий курс майже дійшов до 50 гривень за одиницю, що стало новим рекордом вартості. Долар також підріс у ціні, але не так помітно.

Поточного тижня на Україну чекає важлива подія: 18–19 грудня має вирішитися (або не вирішитися) питання з зарубіжною фінансовою допомогою на 2026 рік.

Як відреагує на цей дедлайн курс долара, що наразі робити з валютою, що тепер вигідніше: долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Реклама

Ви також дізнаєтесь:

що відбувається на ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 15 до 21 грудня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, середній курс готівкового долара за тиждень від 8 до 14 грудня підвищився на 12 коп., до 42,50 грн/долар у продажу і до 41,97 грн/долар у купівлі. Протягом тижня курс мінявся різноспрямовано, максимум був у середу, 10 грудня: 42,55 грн/долар у продажу і 42,03 у купівлі.

Реклама

Найвища ціна продажу долара на минулому тижні була 42,70 грн (+10 коп. за тиждень), найнижча — 42,30 грн/долар (+5 коп.). Максимальний курс купівлі становив 42,20 грн/долар (+4 коп.).

Готівковий євро почав помітно дорожчати від понеділка, 8 грудня. За тиждень євровалюта додала в ціні майже 50 коп., середній курс продажу впритул наблизився до 50 грн/євро (49,86 грн за одиницю, це +47 коп.). Середній курс купівлі подолав позначку у 49 грн, 7 грудня було 48,79 грн/євро, 14 грудня стало 49,20 (+41 коп.). Деякі банки і пункти обміну валют продавали євро 49,98–50 грн.

Найвища ціна продажу євро на минулому тижні була 50 грн (+20 коп. за тиждень), найнижча — 49,69 грн (+39 коп.). Максимальний курс купівлі становив 49,60 грн/євро (+37 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс продажу долара весь тиждень був синусоїдальним, тренд мінявся щодня з висхідного на низхідний і навпаки. Максимальний курс продажу був у середу, 10 грудня — 42,41 грн/долар, мінімальний — у вівторок, 9 грудня — 42,30 грн/долар. Курс купівлі протягом тижня коливався у межах 42,20–42,35 грн/долар, це співмірно з курсом на початку грудня. На неділю, 14 грудня, у продажу було 42,40 грн/долар (+13 коп. за тиждень) у купівлі — 42,30 (0 коп.).

Реклама

Курс євро у міняйлів другий тиждень поспіль ішов угору як у продажу, так і в купівлі. Від 7 до 14 грудня євровалюта у них подорожчала у середньому на 51 коп. і на 52 коп. відповідно, до 49,86 та 49,70 грн/євро.

Національний банк протягом тижня послабляв гривню до долара. Офіційний курс від 8 до 14 грудня підвищився до 42,27 грн/долар (+21 коп.).

Офіційний курс євро був різноспрямованим від понеділка до четверга, 8–11 грудня, коливання становили 37 коп., від 49 до 49,37 грн/євро. А у п’ятницю, 12 грудня, стався новий рекорд — 49,52 грн/євро.

На понеділок, 15 грудня, офіційні курси було встановлено регулятором на рівні 42,19 грн/долар (+13 коп. за тиждень) і 49,47 грн/євро (+47 коп.).

Реклама

Співвідношення долар/євро за тиждень не змінилось — 1,17 долара за євро.

Експерти говорять, що помітне здорожчання євровалюти є наслідком рішення Федеральної резервної системи США (ФРС, аналог центробанків інших країн) знизити від 10 грудня облікову ставку щодо долара (відсоток річних, під який центробанк кредитує комерційні банки) на 0,25% до 3,75%.

Андрій Забловський нагадав, що зниження облікової ставки пришвидшує економічне зростання, але послаблює валюту країни, бо інвестори перекладають свої кошти у інші валюти, де відсотки вищі.

«Про зниження ФРС облікової ставки було відомо завчасно, тому ринок встиг швидко відреагувати на подію, і долар до євро подешевшав», — пояснив експерт.

Реклама

Щодо українського валютного ринку, то, за словами Андрія Шевчишина, маємо значну активізацію.

«Дефіцит валюти на міжбанку зріс до 100 млн доларів на добу, це некомфортний рівень для Нацбанку, — підкреслив Андрій Шевчишин. — На кінець минулого тижня безготівковий долар торгувався на рівні 42,20 грн, євро — 49,55 грн, попит з боку населення на готівкову валюту виріс майже 30%, це рівень лютого-місяця поточного року».

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Олег Пендзин упевнений: поточний тиждень може стати вирішальним для курсу гривні не лише найближчими днями, але й у тривалій перспективі.

Реклама

«Нагадаю: 18 грудня спливає термін подання Єврокомісією, головним виконавчим органом Євросоюзу, фактично її „урядом“, пропозицій Раді ЕС щодо фінансової допомоги Україні у 2026 році, — аналізує Олег Пендзин. — Не вдаючись у подробиці, швидше за все, почуємо про план „Б“. Тобто це буде не репараційний кредит за рахунок заморожених коштів країни-агресора, а загальноєвропейські запозичення на 90 млрд євро терміном на два роки. Позитивне рішення сприятиме стабільності курсу долара на нинішньому рівні. Сподіваюсь, що воно буде, зачекаємо».

Андрій Шевчишин говорить, що тиск на гривню зберігається, і знаходження попиту на валюту на рівнях вищих за середні, а також збільшення продаж валюти Нацбанком підтверджує цю тенденцію.

«Сезонно, з 10 грудня, гривня, як правило, починає послаблюватися до долара, — підкреслив Андрій Шевчишин. — Це пов’язано з посиленням бюджетних виплат, авансових платежів, збільшенням обсягів гривневої ліквідності, яка переходить в тому числі у валюту. Плюс значне посилення імпорту. Нацбанк стримує курс євро, отже, стежимо за динамікою пари євро/долар на світовому ринку. Скоріше за все, НБУ триматиме євро до гривні на позначці нижче 49,45 грн і регулюватиме цей рівень курсом долара. По долару слідкуємо за позначкою 42,55 грн на міжбанку. Якщо НБУ випустить котирування вище — це сигнал до зростання до 43+ грн. Готівковий долар при такому сигналі буде тягнутись до 42,75-43 грн за долар».

Андрій Забловський підкреслив, що не очікує подальшого зростання котирувань пари євро/долар.

Реклама

«Ринок на минулому тижні відіграв новину про зниження ФРС облікової ставки, тому котирування залишаться в межах 1,16–1,17 долара за євро, — оцінив Андрій Забловський. — Це означає, що курс долара зупиниться на нинішньому рівні. На готівковому ринку на поточному тижні долар буде у середньому близько 42,5 грн, а євро навіть може подешевшати до 49,7 грн».

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин повторив свою пораду: взяти паузу і на тижні не робити жодних дій з фінансовими інструментами: як гривневими, так і валютними. Тобто нічого не купувати і не продавати.

«Лише після 18 грудня стане зрозумілим, куди краще вкласти кошти: долар, євро, цінні папери тощо», — аргументував Олег Пендзин.

Реклама

Андрій Забловський пропонує на хвилі здорожчання євро реінвестувати його у банківські метали.

«Умов для найбільш вигідної реінвестиції дві: перший — повинна бути значна сума, не менше 1400 євро, тому що ціна входу на ринок золота висока, від 65 тисяч гривень, це приблизна вартість золотого зливка вагою 10 грамів, — деталізував Андрій Забловський. — А 10 грамів золота — це мінімум економічно доцільної інвестиції, маючи на увазі різницю між вартістю купівлі і продажу зливка у майбутньому. Друга умова: євровалюта була придбана на мінімумі курсу, востаннє таке було у лютому поточного року, коли середній курс продажу впав до 43,75 грн/євро. Нині курс купівлі понад 49 грн/євро, тобто вже маємо прибуток близько 14,5% річних у перерахунку. Якщо його зафіксувати і перейти „у метал“, є шанс заробити за 2026 рік десь утричі більше, понад 50% річних, бо, за оцінками фахівців ринку цінних металів, золото продовжить дорожчати. У поточному році прибуток „на золоті“ вже становить понад 55%. Демократична альтернатива — срібні зливки, вони дешевші за золоті разів у 50, але й прибуток у відсотках може виявитися меншим, ніж при інвестиціях у золото».

Андрій Шевчишин зауважив: вкладати кошти у банківські метали варто за умови, якщо їхня частка у інвестиційному портфелі становить не більше 10–15%, тому що це вкладення на тривалий термін, рік і далі. Основою інвестицій краще мати валюту (50–60% портфеля), яку, за необхідності, можна швидко і без значних втрат поміняти на гривні. Тому, на його думку, для широкого загалу купівля тепер готівкової валюти і валютних облігацій внутрішньої державної позики (4% річних плюс дохід за рахунок зростання курсу) є найдоступнішим інвестиційним інструментом.