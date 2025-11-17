Курс валют в Україні: очікується непростий тиждень, що робити з доларом

Курс долара демонструє стабільність / © ТСН

Національний банк України продовжує тримати інтригу, зберігаючи низький курс долара, хоча й дозволяє його повільне зростання. Минулого тижня здивував євро, курс якого помітно пішов догори і знову перевищив позначку 49 грн за євро.

Чого очікувати на поточному тижні, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 17 до 23 листопада;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, курс готівкового долара повільно, але невпинно йшов угору як у продажу, так і в купівлі весь робочий тиждень. Від понеділка до п’ятниці, 10–14 листопада, середній курс продажу додав 10 коп. (до 42,26 грн/долар), середній курс купівлі — 5 коп. (до 41,74 грн/долар). На неділю, 16 листопада, курс зупинився на рівні 42,27 грн/долар у продажу і 41,77 у купівлі.

Найвища ціна продажу долара минулого тижня була 42,40 грн (–10 коп. за тиждень), найнижча — 42,13 грн/долар (+3 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,95 грн/долар (–5 коп.).

Готівковий євро дорожчав помітно швидше за долар. За тиждень середній курс продажу зріс до 49,24 грн/євро (+31 коп.), середній курс купівлі — до 48,59 (+30 коп.).

Найвища ціна продажу євро минулого тижня була 49,45 грн (+45 коп. за тиждень), найнижча — 49,09 грн (+38 коп.). Максимальний курс купівлі становив 48,90 грн/євро (+27 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс долара щодня то зростав, то знижувався, причому синхронно, як у продажу, так і в купівлі. Коливання у продажу були у межах 20 коп., від 42 до 42,18 грн/долар, у купівлі в межах 25 коп., від 41,90 до 42,15 грн/долар. На неділю, 16 листопада, курси були відповідно 42,14 і 42 грн/долар.

Євровалюта у міняйл швидко зростала у продажу і повільно в купівлі. За робочий тиждень, від 10 до 14 листопада, середній курс продажу підвищився до 49,35 грн/євро (+45 коп.), середній курс купівлі — до 48,90 (+20 коп.). На неділю, 16 листопада, курс продажу знизився до 49,10 грн/євро, курс купівлі підвищився до 49 грн/євро.

Національний банк продовжив девальвацію гривні, але вона виявилась надзвичайно повільною. Офіційний курс долара від понеділка, 10 листопада, по п’ятницю, 14 листопада, виріс лише на 8 коп., від 41,98 до 42,06 грн/долар. Євро дорожчав жвавіше: від 48,51 до 48,88 грн за одиницю або на 37 коп. На вихідні курси не змінились, а на понеділок, 17 листопада один долар коштував за офіційним курсом 42,04 грн (+5 коп. за тиждень), один євро — 48,98 грн (+47 коп.).

Співвідношення долар/євро за тиждень збільшилось з 1,16 до 1,17 долара за євро.

Андрій Забловський говорить, що на безготівковому ринку повторився сценарій минулого тижня: долар продовжив незначний боковий тренд, тобто коливався в обмеженому діапазоні без чіткого напрямку вгору чи вниз.

«Боковик триває вже три тижні, але у підсумку долар поволі дорожчає, він наблизився до 42,5 грн на готівковому ринку і впевнено закріпився вище 42 грн на міжбанківському. Верхню межу прогнозованого коридора у 42,15 грн/долар не було досягнуто, панічні настрої щодо швидкої девальвації гривні вщухли. Готівковий ринок, схоже адаптувався до нової ситуації, коли долар дорожчає, але дуже повільно», — вважає Андрій Забловський.

За словами Андрія Шевчишина, на готівковому ринку продовжувалось зростання і попиту на валюту, і її пропозиції з боку банків та пунктів обміну валют.

«І попит, і пропозиція збільшились за тиждень на 10%, однак, враховуючи, що ринок є дефіцитним, тобто валюти не скрізь вистачає, дефіцит також збільшився на 10%, до 36,5 млн доларів на добу, — аналізує Андрій Шевчишин. — Це створює передумови для подальшого зростання курсу долара».

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Андрій Шевчишин зазначив, що поточний тиждень буде непростим.

«Через відомий корупційний скандал в енергетиці, швидше за все, буде призупинено розгляд Верховною Радою у другому читанні закону про державний бюджет на 2026 рік, — говорить Андрій Шевчишин. — Бо, зокрема, в Міжнародному валютному фонді вже дали зрозуміти: умови надання кредиту можуть стати жорсткішими. Це додатковий негатив для фінансового ринку, який може підштовхнути вгору курс долара. З позитиву — надходження в резерви НБУ 5,9 млн євро зарубіжної допомоги і розміщення Мінфіном облігацій внутрішньої державної позики на суму 9,1 млрд грн, це немало. У підсумку курс долара на тижні ще може вирости, але незначно, не вище 42,5 грн/долар. Готівковий ринок стримуватимуть державні банки, які продаватимуть валюту по курсу, нижчому за середній».

Андрій Забловський також передбачає, що на поточному тижні продовжиться плавна девальвація гривні. Курс на готівковому ринку залежатиме від курсу на міжбанківському.

«На міжбанку курс наблизиться до 42,15 грн/долар, на готівковому може перейти за 42,50 грн/долар у продажу», — уточнив Андрій Забловський.

За оцінкою Олега Пендзина, Україна, її влада і населення наразі живуть «сьогодні», тобто одним днем, що відображається і на курсі гривні.

«Бо „вчора“ для нас вже минуло, а „завтра“ ще не настало, тобто головне — триматися, — пояснив свою думку експерт. — У таких умовах нелегко давати прогнози, але спробую передбачити курс долара на найближчий тиждень. Продовжиться висхідний тренд, він може бути швидшим чи повільнішим, але гривня дешевшати не буде. Середній курс долара на готівковому ринку впритул наблизиться до 42,5 грн/долар у продажу і до 42 грн/долар у купівлі. Якщо котирування пари долар/євро збережеться на нинішньому рівні 1,17 долара за євро, то середній курс готівкового євро перевищить у продажу 49,70 грн».

Продавати чи купувати валюту

Експерти наголосили: невизначена ситуація з обсягами зарубіжної фінансової допомоги, яка необхідна, аби Україна в умовах війни могла спокійно пережити 2026 рік, ускладнює надання порад щодо інвестиційної політики пересічного українця.

«Поступово закривається вікно можливостей для безризикового заробітку на гривні, найпростіше — це депозити, — акцентував Олег Пендзин. — Дедлайн через місяць, 18 грудня, це дата прийняття рішення радою ЄС про надання Україні нового кредиту на 2026 рік і затвердження Верховною Радою закону про державний бюджет на 2026 рік. Нагадаю: без зарубіжної фінансової допомоги у держави будуть складнощі з фінансуванням соціальних видатків у наступному році. Тому моя порада — поступово виходити з гривні, тобто, якщо депозит закінчився, не продовжувати його, а забрати готівку. Далі є три варіанти: купити валюту, придбати заплановані дорогі, але необхідні товари чи послуги — лікування, навчання тощо, нарешті зачекати з інвестиціями до кінця поточного року».

Андрій Шевчишин говорить, що в умовах сильного девальваційного тиску на гривню, тобто коли вона щодня дорожчає, продавати наявну готівкову валюту нема сенсу. А от купувати її зараз буде доцільно.

«За моєю оцінкою, у 2026 році найвищий потенціал зростання курсу до гривні залишається у долара США, далі йде євро. Але євровалюту краще купувати для розрахунку за кордоном, а не як спосіб зберегти кошти», — вважає експерт.

Андрій Забловський додав, що, окрім традиційних доларів і євро, можна придбати британські фунти стерлінгів та швейцарські франки, а замість банківських металів — українські колекційні монети НБУ з недорогоцінного металу — нейзильберу. Там дохідність вища, однак робота з такими фінансовими інструментами потребує підготовки і певного досвіду.

На думку Андрія Забловського, багато співгромадян заробляють «на грошах» менше, ніж могли б, через свою низьку фінансову грамотність і небажання вчитися її основам.

«Роками люди для збереження заощаджень купують долари або несуть гроші в банк і вважають, що захистили свої кошти від знецінення, — констатував Андрій Забловський. — Та це не зовсім так. Наразі є немало безкоштовних курсів, як від державних структур, так і від приватних, де можна отримати теоретичні знання про те, як працюють гроші, зрозуміти основи управління фінансами. Це допоможе оцінити ризики інвестування і отримати вищий дохід».