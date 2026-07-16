Курс валют в Україні: реванш долара та "пастка" для покупців євро

Експерти пояснили, чого очікувати від курсу валют / © ТСН

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Долар знову підносить сюрпризи: після трьох тижнів повільного зниження курсу, у середині липня тренд несподівано змінився. За один день американська валюта подорожчала більше ніж на 30 коп. і коштує вище 45 грн за долар. Синхронно з доларом подорожчав і євро. Куди піде курс у другій половині липня, що тепер вигідніше: долар, євро чи є інші варіанти, читайте в аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

що відбувається на ринку валюти;

чого очікувати від курсу з 16 по 31 липня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

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Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, готівковий долар за перші 12 днів липня подешевшав у продажу в середньому на 30 коп., з 45 до 44,7 грн, у купівлі на 25 коп., з 44,47 до 44,22 грн/долар. Швидка зміна тренду з низхідного на висхідний сталась 13 липня, у понеділок. На вівторок, 14 липня, курс продажу готівки дійшов до 45,05 грн/долар (+35 коп. за два дні), курс купівлі — до 44,50 (+28 коп.), але днем пізніше відкотився відповідно до 45 грн і 44,49 грн.

Найвища ціна продажу долара на 15 липня була 45,20 грн (0 коп. за два тижні), найнижча — 44,73 грн/долар (+6 коп.). Максимальний курс купівлі становив 44,70 грн/долар (+5 коп.).

Готівковий євро з 1 по 8 липня подешевшав від 51,51 до 51,18 грн/євро у продажу і від 50,82 до 50,59 у купівлі, а з 9 по 15 липня повернув позиції — курс виріс відповідно до 51,54 (+3 коп. за 15 днів) і до 50,85 (+3 коп.) грн/євро.

Найвища ціна продажу євро на 15 липня була 51,80 грн (+15 коп. за два тижні), найнижча — 51,27 грн (+10 коп.). Максимальний курс купівлі становив 51,25 грн/євро (–12 коп.).

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Тобто на екватор липня середні курси продажу і купівлі обох головних валют фактично повернулись до значень, які були на початку місяця.

Національний банк з 1 по 14 липня тримав курс гривні до долара у коридорі 44,50–44,80 грн і лише 15 липня курс дійшов до 44,88 грн/долар, це на 9 коп. більше, ніж було 1 липня.

Офіційний курс євро з 1 по 14 липня знаходися у коридорі 50,70–51,05 грн, а з 15 липня виріс до 51,20 грн/євро (+17 коп. за два тижні).

Співвідношення долар/євро у липні зменшилось з 1,16 до 1,14 долара за євро.

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Андрій Шевчишин вважає, що разворот тренду викликаний двома чинниками: зовнішнім — це поновлення бойових дій між США та Іраном і внутрішнім — відставка Кабміну.

«У підсумку на міжбанківському ринку долар 14 липня подорожчав до 44,92–44,96 грн, але зусиллями НБУ на кінець дня подешевшав до 44,80–44,89 грн, — аналізує Андрій Шевчишин. — Тобто регулятор продовжує утримувати коридор нижче 45 грн/долар. І це правильно, бо занадто багато новин, які можуть викликати негативні настрої у суспільстві щодо подальшого курсу гривні. Це і презентація Нацбанком банкноти у 2000 грн, і відставка Кабміну, і війна без кінця, і численні заяви деяких посадовців, публічних осіб про найстрашнішу зиму, яка чекає на українців. І навіть подорожчання проїзду в Києві з 8 до 30 гривень. У підсумку вже маємо на готівковому ринку стрибок курсу долара вище за 45 грн».

Експерт додав, що в цілому ситуація на українському фінансовому ринку у липні була спокійною і контрольованою. Протягом перших дванадцяти днів валютний ринок продемонстрував відносну стабільність, проте з чітким закріпленням курсу навколо психологічної позначки у 45 гривень за долар.

Андрій Забловський наголосив, що коливання курсу на міжбанківському ринку були у межах прогнозованого коридора: 44,35–44,50 грн/долар на початку місяця і 44,49–44,52 на початку другої декади.

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«НБУ продовжував активно згладжувати дефіцит валюти, утримуючи ринок за допомогою золотовалютних резервів. Готівковий курс знижувався: на початку місяця було 44,65–44,80 грн/долар, до 12 липня лише 44,60–44,73 грн», — конкретизував Забловський.

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Експерти дали різні прогнози. Олег Пендзин вважає більш ймовірним сценарій, за якого гривня до кінця липня залишиться на нинішніх рівнях, на готівковому ринку це 45+ грн/долар у продажу. Але, за його словами, невизначеним чинником впливу на курс гривні є посилення військового протистояння США — Іран.

«Якщо розпочнеться новий виток ескалації, нафта знову подорожчає, долар також, відповідно гривня слабшатиме, наближуючись на готівковому ринку до 45,5 грн/долар, а офіційний курс перетне позначку у 45 грн/долар», — вбачає Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин схиляється до думки, що розрахований ним оптимістичний сценарій для гривні (повернення котирувань пари долар/євро до 1,15 завдяки відновленню руху танкерів у Ормузькій протоці, утримання Нацбанком курсу долара у межах 44,5–45 грн) спрацював у перший половині липня.

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«Ситуація стане більш прогнозованою до кінця поточного тижня. Якщо НБУ й надалі триматиме офіційний курс долара нижче 45 грн, це означатиме продовження оптимістичного сценарію. Якщо ні — переходимо до базового сценарію на липень: повільний перехід до 45,5 грн за долар. Готівковий долар буде у межах 45–45,75 грн, готівковий євро: 51,25–52 грн. На мою думку, на сьогодні ймовірність оптимістичного сценарію — 60%, базового — 40%», — підсумував Андрій Шевчишин.

Андрій Забловський очікує, що долар до кінця липня дорожчатиме, але швидкого підвищення курсу, яке мало місце 13–15 липня, не відбудеться.

«Курс рухатиметься у плавному висхідному тренді без різких цінових стрибків, коливаючись навколо встановлених НБУ меж, — говорить Андрій Забловський. — Якими вони будуть — точно не вищими за 45,5 грн/долар».

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин називає найбільш ефективним інвестування у гривневі ОВДП — облігації внутрішньої державної позики.

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«Чому це вигідно: дохідність за гривневими держоблігаціями наразі суттєво випереджає темпи поточної інфляції, яка становить близько 7,2%, та темпи планової девальвації гривні, — аналізує Олег Пендзин. — Перевага: відсутній податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, в сумі мінус 23% прибутку. Чистий прибуток у гривні перевищує потенційний заробіток від купівлі валюти. Збереження та повернення коштів, інвестованих в ОВДП, на 100% гарантується державою Україна».

Андрій Забловський вважає, що найкращим засобом захисту капіталу від форс-мажору є диверсифікація. Пропорція: 50% — готівковий долар або євро, 30% — гривневі активи (ОВДП або депозити на 3–4 місяці), 20% — безготівкова валюта на тримісячних конвертаційних депозитах у банках, що дозволяє придбати валюту за нижчим курсом, ніж готівковий. Але експерт радить кілька днів зачекати з інвестиціями у будь-який інвестиційний інструмент, поки не стане зрозумілим, куди піде тренд курсу долара.

Андрій Шевчишин повідомив, що українці все більше купують євро, а не долари.

«Хоча євро в червні слабшав щодо долара на світових ринках, попит на нього в Україні лише зростав, частка євро в готівкових операціях піднялася до 28,2%, що є історичним максимумом. Це можна пояснити сезонною активністю, коли євро використовується для відпусток за кордоном. У абсолютних цифрах за шість місяців 2026 року чиста купівля готівкового євро населенням сягнула 1,8 млрд доларів. Це на 18,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Доларів купили на 1,6 млрд більше ніж продали, що на 20,1% менше ніж торік», — зазначив Андрій Шевчишин.

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Експерт дав таку пораду: продавати готівкову валюту без нагальної потреби у великих витратах зараз неефективно, бо довгостроковий девальваційний тренд гривні залишається незмінним. Купувати готівковий долар можна як інструмент довгострокового заощадження. А от євро купувати як засіб інвестицій не варто, можна зазнати збитків. Якщо і використовувати євровалюту, то лише для розрахунку.

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