ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
12
Час на прочитання
6 хв

Курс валют в Україні: реванш долара та "пастка" для покупців євро

Гривня за один день втратила позиції, накопичені з кінця червня, курс долара знову швидко виріс. Євро б’є рекорди за обсягами попиту серед українців. Чого далі очікувати до початку серпня, чи варто зараз купувати або продавати долари та євро — ТСН.ua розповіли фахівці валютного ринку. Спойлер: купівля євровалюти загрожує збитками.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Панченко Олександр Панченко
Коментарі
Експерти пояснили, чого очікувати від курсу валют

Експерти пояснили, чого очікувати від курсу валют / © ТСН

Долар знову підносить сюрпризи: після трьох тижнів повільного зниження курсу, у середині липня тренд несподівано змінився. За один день американська валюта подорожчала більше ніж на 30 коп. і коштує вище 45 грн за долар. Синхронно з доларом подорожчав і євро. Куди піде курс у другій половині липня, що тепер вигідніше: долар, євро чи є інші варіанти, читайте в аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

  • що відбувається на ринку валюти;

  • чого очікувати від курсу з 16 по 31 липня;

  • продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, готівковий долар за перші 12 днів липня подешевшав у продажу в середньому на 30 коп., з 45 до 44,7 грн, у купівлі на 25 коп., з 44,47 до 44,22 грн/долар. Швидка зміна тренду з низхідного на висхідний сталась 13 липня, у понеділок. На вівторок, 14 липня, курс продажу готівки дійшов до 45,05 грн/долар (+35 коп. за два дні), курс купівлі — до 44,50 (+28 коп.), але днем пізніше відкотився відповідно до 45 грн і 44,49 грн.

Найвища ціна продажу долара на 15 липня була 45,20 грн (0 коп. за два тижні), найнижча — 44,73 грн/долар (+6 коп.). Максимальний курс купівлі становив 44,70 грн/долар (+5 коп.).

Готівковий євро з 1 по 8 липня подешевшав від 51,51 до 51,18 грн/євро у продажу і від 50,82 до 50,59 у купівлі, а з 9 по 15 липня повернув позиції — курс виріс відповідно до 51,54 (+3 коп. за 15 днів) і до 50,85 (+3 коп.) грн/євро.

Найвища ціна продажу євро на 15 липня була 51,80 грн (+15 коп. за два тижні), найнижча — 51,27 грн (+10 коп.). Максимальний курс купівлі становив 51,25 грн/євро (–12 коп.).

Тобто на екватор липня середні курси продажу і купівлі обох головних валют фактично повернулись до значень, які були на початку місяця.

Національний банк з 1 по 14 липня тримав курс гривні до долара у коридорі 44,50–44,80 грн і лише 15 липня курс дійшов до 44,88 грн/долар, це на 9 коп. більше, ніж було 1 липня.

Офіційний курс євро з 1 по 14 липня знаходися у коридорі 50,70–51,05 грн, а з 15 липня виріс до 51,20 грн/євро (+17 коп. за два тижні).

Співвідношення долар/євро у липні зменшилось з 1,16 до 1,14 долара за євро.

Андрій Шевчишин вважає, що разворот тренду викликаний двома чинниками: зовнішнім — це поновлення бойових дій між США та Іраном і внутрішнім — відставка Кабміну.

«У підсумку на міжбанківському ринку долар 14 липня подорожчав до 44,92–44,96 грн, але зусиллями НБУ на кінець дня подешевшав до 44,80–44,89 грн, — аналізує Андрій Шевчишин. — Тобто регулятор продовжує утримувати коридор нижче 45 грн/долар. І це правильно, бо занадто багато новин, які можуть викликати негативні настрої у суспільстві щодо подальшого курсу гривні. Це і презентація Нацбанком банкноти у 2000 грн, і відставка Кабміну, і війна без кінця, і численні заяви деяких посадовців, публічних осіб про найстрашнішу зиму, яка чекає на українців. І навіть подорожчання проїзду в Києві з 8 до 30 гривень. У підсумку вже маємо на готівковому ринку стрибок курсу долара вище за 45 грн».

Експерт додав, що в цілому ситуація на українському фінансовому ринку у липні була спокійною і контрольованою. Протягом перших дванадцяти днів валютний ринок продемонстрував відносну стабільність, проте з чітким закріпленням курсу навколо психологічної позначки у 45 гривень за долар.

Андрій Забловський наголосив, що коливання курсу на міжбанківському ринку були у межах прогнозованого коридора: 44,35–44,50 грн/долар на початку місяця і 44,49–44,52 на початку другої декади.

«НБУ продовжував активно згладжувати дефіцит валюти, утримуючи ринок за допомогою золотовалютних резервів. Готівковий курс знижувався: на початку місяця було 44,65–44,80 грн/долар, до 12 липня лише 44,60–44,73 грн», — конкретизував Забловський.

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Експерти дали різні прогнози. Олег Пендзин вважає більш ймовірним сценарій, за якого гривня до кінця липня залишиться на нинішніх рівнях, на готівковому ринку це 45+ грн/долар у продажу. Але, за його словами, невизначеним чинником впливу на курс гривні є посилення військового протистояння США — Іран.

«Якщо розпочнеться новий виток ескалації, нафта знову подорожчає, долар також, відповідно гривня слабшатиме, наближуючись на готівковому ринку до 45,5 грн/долар, а офіційний курс перетне позначку у 45 грн/долар», — вбачає Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин схиляється до думки, що розрахований ним оптимістичний сценарій для гривні (повернення котирувань пари долар/євро до 1,15 завдяки відновленню руху танкерів у Ормузькій протоці, утримання Нацбанком курсу долара у межах 44,5–45 грн) спрацював у перший половині липня.

«Ситуація стане більш прогнозованою до кінця поточного тижня. Якщо НБУ й надалі триматиме офіційний курс долара нижче 45 грн, це означатиме продовження оптимістичного сценарію. Якщо ні — переходимо до базового сценарію на липень: повільний перехід до 45,5 грн за долар. Готівковий долар буде у межах 45–45,75 грн, готівковий євро: 51,25–52 грн. На мою думку, на сьогодні ймовірність оптимістичного сценарію — 60%, базового — 40%», — підсумував Андрій Шевчишин.

Андрій Забловський очікує, що долар до кінця липня дорожчатиме, але швидкого підвищення курсу, яке мало місце 13–15 липня, не відбудеться.

«Курс рухатиметься у плавному висхідному тренді без різких цінових стрибків, коливаючись навколо встановлених НБУ меж, — говорить Андрій Забловський. — Якими вони будуть — точно не вищими за 45,5 грн/долар».

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин називає найбільш ефективним інвестування у гривневі ОВДП — облігації внутрішньої державної позики.

«Чому це вигідно: дохідність за гривневими держоблігаціями наразі суттєво випереджає темпи поточної інфляції, яка становить близько 7,2%, та темпи планової девальвації гривні, — аналізує Олег Пендзин. — Перевага: відсутній податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, в сумі мінус 23% прибутку. Чистий прибуток у гривні перевищує потенційний заробіток від купівлі валюти. Збереження та повернення коштів, інвестованих в ОВДП, на 100% гарантується державою Україна».

Андрій Забловський вважає, що найкращим засобом захисту капіталу від форс-мажору є диверсифікація. Пропорція: 50% — готівковий долар або євро, 30% — гривневі активи (ОВДП або депозити на 3–4 місяці), 20% — безготівкова валюта на тримісячних конвертаційних депозитах у банках, що дозволяє придбати валюту за нижчим курсом, ніж готівковий. Але експерт радить кілька днів зачекати з інвестиціями у будь-який інвестиційний інструмент, поки не стане зрозумілим, куди піде тренд курсу долара.

Андрій Шевчишин повідомив, що українці все більше купують євро, а не долари.

«Хоча євро в червні слабшав щодо долара на світових ринках, попит на нього в Україні лише зростав, частка євро в готівкових операціях піднялася до 28,2%, що є історичним максимумом. Це можна пояснити сезонною активністю, коли євро використовується для відпусток за кордоном. У абсолютних цифрах за шість місяців 2026 року чиста купівля готівкового євро населенням сягнула 1,8 млрд доларів. Це на 18,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Доларів купили на 1,6 млрд більше ніж продали, що на 20,1% менше ніж торік», — зазначив Андрій Шевчишин.

Експерт дав таку пораду: продавати готівкову валюту без нагальної потреби у великих витратах зараз неефективно, бо довгостроковий девальваційний тренд гривні залишається незмінним. Купувати готівковий долар можна як інструмент довгострокового заощадження. А от євро купувати як засіб інвестицій не варто, можна зазнати збитків. Якщо і використовувати євровалюту, то лише для розрахунку.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
12
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie