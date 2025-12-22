ТСН у соціальних мережах

610
7 хв

Курс валют в Україні: що буде з доларом та євро перед Новим роком і одразу після

Долар і євро припинили здорожчання перед Новим роком. На що чекати від курсу валют в Україні найближчим часом та що обирати для заощаджень — ТСН.ua розповіли фінансові аналітики.

Автор публікації
Олександр Панченко
Курс валют в Україні

Долар і євро припинили зростання

Головною економічною, а, можливо, і політичною подією минулого тижня стало довгоочікуване рішення Ради ЄС щодо надання Україні фінансової допомоги 2026 року. Воно виявилося позитивним: країни ЄС погодились, що безвідсотковий кредит у 90 млрд євро протягом 2026–2027 років для України буде. Фінансування почнеться від січня наступного року.

Це вплинуло на курс валют в Україні. На готівковому ринку припинилось подешевшання гривні як до долара, так і до євро. Cтаном на п’ятницю, 19 грудня, курс стабілізувався, нехай і на вищих рівнях, ніж були. Долар у середньому коштує 42,5 гривні, євро майже 50 грн за одиницю.

Чого очікувати від курсу до кінця поточного року і на початку наступного року, що наразі робити з валютою, що тепер вигідніше: долар, євро чи є інші варіанти, читайте в аналітичному проєкті ТСН.ua. Надалі проєкт виходитиме раз на два тижні, тому наступна публікація буде 5 січня 2026 року.

Ви також дізнаєтесь:

  • що відбувається на ринку валюти;

  • чого очікувати від курсу на тижні від 22 грудня 2025 року до 4 січня 2026 року;

  • продавати чи купувати під час різдвяних та новорічних свят готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, середній курс готівкового долара за тиждень від 15 до 21 грудня мав висхідний тренд з понеділка по середу, 15–18 грудня і низхідний, з четверга, 19 грудня, до кінця тижня. Максимум курсу був у середу, 18 грудня: 42,55 грн/долар (+8 коп.) у продажу і 42,05 (+10 коп.) у купівлі. На неділю, 21 грудня, курс встановився на рівні 42,50 грн/долар (+2 коп. за тиждень) у продажу і 42 у купівлі (+5 коп.).

Найвища ціна продажу долара на минулому тижні була 42,70 грн (0 коп. за тиждень), найнижча — 42,32 грн/долар (+2 коп.). Максимальний курс купівлі становив 42,23 грн/долар (+3 коп.).

Курс готівкового євро мінявся синхронно з курсом долара, але максимум — у продажу в середньому 50 грн/євро (+15 коп. від початку тижня) і 49,39 у купівлі (+20 коп.) — протримався два дні, 17 і 18 грудня. На неділю, 21 грудня, курси знизились відповідно до 49,90 (+5 коп. за тиждень) і 49,30 грн/євро (+11 коп.).

Найвища ціна продажу євро на минулому тижні була 50,10 грн (+10 коп. за тиждень), найнижча — 49,69 грн (0 коп.). Максимальний курс купівлі становив 49,67 грн/євро (+7 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс продажу долара весь тиждень був синусоїдальним, тренд мінявся щодня з висхідного на низхідний і навпаки, але коливання були незначними, у межах 10 коп. Максимальний курс продажу був у вівторок, 15 грудня — 42,38 грн/долар, мінімальний — у четвер, 18 грудня — 42,28 грн/долар. На неділю, 21 грудня, у продажу було 42,30 грн/долар (–10 коп. за тиждень). Курс купівлі в понеділок знизився на 10 коп., до 42,15 грн/долар і залишився таким до неділі, 21 грудня.

Курс євро у міняйлів від 15 до 20 грудня (понеділок–субота) тримався у продажу в діапазоні 49,85–49,90 грн, у купівлі — від 49,65 до 49,75 грн за одиницю. На неділю, 21 грудня, курси змінились на 49,85 і 49,70 грн/євро відповідно.

Національний банк протягом тижня продовжив послабляти гривню як до долара, так і до євро. Офіційний курс долара від 15 до 21 грудня підвищився до 42,34 грн/долар (+15 коп.).

Офіційний курс євро підвищувався від понеділка до середи, 15-17 грудня. Двічі було перевищено історичні максимуми, 16 грудня євро коштував 49,65 грн, наступного дня — 49,67, попередній рекорд був 12 грудня — 49,52 грн/євро. На кінець тижня курс знизився до 49,59 грн.

На понеділок, 22 грудня, офіційні курси було встановлено регулятором на рівні 42,25 грн/долар (+6 коп. за тиждень) і 49,47 грн/євро (0 коп.).

Співвідношення долар/євро за тиждень не змінилось — 1,17 долара за євро.

Андрій Забловський говорить, що курс долара на міжбанківському ринку залишався у прогнозованому коридорі 42,2–42,5 грн/доллар.

«Були коливання до верхньої межі, та потім, завдяки продажу валюти Нацбанком, курс знову знижувався, тобто без несподіванок, — аналізує Андрій Забловський. — На рішення ЄС про надання Україні великого кредиту у 90 млрд євро ринок відреагував незначно. У п’ятницю, 19 грудня, котирування були дещо нижчими, ніж днем раніше, та це швидше робочі моменти. Якби позитивного рішення ЄС не було прийнято, можливо, була б якась панічна реакція ринку, та про це вже нема сенсу говорити».

За словами Андрія Шевчишина, на безготівковому ринку маємо значну активізацію покупців.

«На міжбанку попит на валюту швидко зростає, а пропозиція майже незмінна, дефіцит збільшився на 20%, перевищивши 135 млн грн на добу, що штовхає курс угору. Продаж валюти Нацбанком триває і очікуваний у подальшому, — повідомив Андрій Шевчишин. — На готівковому ринку ситуація інша: валюти зараз більше здають, ніж купують, тому курс майже не росте, бачимо незначні коливання».

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Олег Пендзин вважає, що до Нового року і у перші дня січня курс гривні змінюватиметься мало.

«У найближчі два тижні не варто очікувати якихось потрясінь, тим більше що Україні твердо обіцяно фінансову допомогу, починаючи з другої половини січня, — передбачає Олег Пендзин. — З повідомлень західної і вітчизняної преси вбачається, що головні умови такі: Україна отримає кредит у 90 млрд євро на два роки без відсотків і має право погасити позику лише після того, як росія сплатить їй репарації, тобто відшкодує матеріальну шкоду, заподіяну війною. Це дуже вигідні умови».

Андрій Шевчишин говорить, що на курс гривні у наступні два тижні впливатиме календар, тобто різдвяні і новорічні свята.

«Очевидно, що ділова активність поступово знижуватиметься, хоча з 22 по 29 грудня ще можливі незначні коливання курсу як на міжбанківському, так на готівковому ринках. Але в цілому збережуться нинішні середні значення курсів як долара, так і євро, тобто близько 42,5 грн/долар і близько 50 грн/євро», — уточнив Андрій Шевчишин.

Андрій Забловський передбачає, що на міжбанківському ринку курс долара залишиться в попередньому коридорі 42,2–42,5 грн/долар.

«Це означає, що готівковий долар при підвищенні курсу міжбанку може у кінці року на короткий час дорожчати у середньому до 42,7 грн. На початку наступного року малоймовірні зміни курсу від 42,5 грн/долар», — підсумував Андрій Забловський.

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин упевнений: після того, як стало відомо, що Україна отримає необхідне фінансування від ЄС, можна не боятися неконтрольованої девальвації гривні.

«Тепер ситуація зрозуміла: гривня і в наступному році буде найдохіднішим інструментом для інвестицій, якщо не рахувати дорогоцінні метали, — говорить Олег Пендзин. — Але золото малодоступне широкому загалу, залишаються традиційні гривневі депозити і облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), краще короткострокові, терміном дії до року. Середня дохідність по них понад 16% річних, середня дохідність по гривневих депозитах на рік — близько 11%. Нацбанк продовжить повільно девальвувати гривню, та можна з упевненістю прогнозувати: курс долара у 2026 році навряд чи перевищить 45 грн. Це означає, що дохідність по долару буде менше 6%».

Андрій Шевчишин вважає: настав час диверсифікувати вкладення, перейти від купівлі лише готівкової валюти до інших фінансових інструментів, найкращий з них — ОВДП.

«Валюту при цьому краще не продавати, а для купівлі ОВДП використовувати нові надходження у гривні, — наголосив експерт. — У США невдовзі станеться зміна голови ради керуючих Федеральної резервної системи (ФРС — аналог центробанків інших країн — Авт.), не виключено, що новий голова проводитиме монетарну політику, направлену на зміцнення долара. Тому в Україні долар ще може подорожчати. Євро варто купувати як засіб розрахунку, дорожче 50 грн у готівковому продажу він навряд чи буде».

Андрій Забловський пропонує спробувати заробити на інших валютах, окрім долара і євро.

«Я залишаюсь прихильником диверсифікації інвестиційного портфеля, там, як і раніше, краще мати і ОВДП, і депозити, і готівкову валюту, — деталізував Андрій Забловський. — Та, можливо, варто знизити частку долара на користь швейцарського франка або навіть польського злотого. За підсумками поточного року вони вже дали дохід понад 10% річних і це з урахуванням більшої, ніж у долара та євро, різниці між курсами продажу і купівлі. Долар дав нульовий прибуток за 2025 рік і дасть мізерний у 2026 році».

Забловський послався на прогнози зарубіжних фінансових аналітиків, котрі вважають, що тенденція знецінення долара до інших світових валют збережеться надовго, можливо, на весь 2026 рік. Не радить експерт купувати і євро як засіб збереження коштів. Його ціна в Україні сягнула максимуму, надалі можливе тільки зниження курсу завдяки монетарній політиці НБУ: дешевший долар — дешевший і євро.

610
