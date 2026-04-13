Курс валют в Україні: "сюрпризи" від долара продовжуються, євро не відстає – що купувати чи продавати

Курс валют в Україні – чи варто зараз купувати або продавати долари та євро / © ТСН

У квітні 2026 року знижувалась не тільки температура за вікном, а й "температура" на фінансовому ринку: гривня продовжувала зміцнюватися, її курс до долара опустився помітно нижче за 44 гривні за одиницю. Євро, навпаки, то дешевшав, то дорожчав, але курс залишався високим – понад 50 гривень.

Що змінилось за два минулі тижні, чого чекати від курсу у другій половині квітня, що тепер вигідніше: долар, євро чи є інші варіанти, читайте в аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

що відбувається на ринку валюти;

чого очікувати від курсу з 13 по 26 квітня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, готівковий долар з 30 березня по 12 квітня подешевшав у середньому з 44,07 до 43,72 грн/долар у продажу (–35 коп. за два тижні) і з 43,60 до 43,17 грн/долар у купівлі (–43 коп.). Це означає: подорожчання у 80 коп. на середину березня було "відігране" на середину квітня. Долар знову коштує у середньому стільки ж, як перед 8 березня.

Найвища ціна продажу долара на 12 квітня була 43,80 грн (–50 коп. за два тижні), найнижча – 43,60 грн/долар (–40 коп.). Максимальний курс купівлі становив 43,45 грн/долар (–35 коп.).

Готівковий євро з 30 березня по 12 квітня коливався вгору-вниз. До кінця березня євровалюта дешевшала, курс упав нижче 51 грн/євро, 1 квітня подорожчала на один день вище 51 грн у продажу і знову дешевшала до 7 квітня, досягнувши мінімуму: 50,70 грн/євро у продажу і 50,06 у купівлі. Однак перед великоднем курс виріс до 51,24 грн/євро (+34 коп. за два тижні) у продажу і 50,53 у купівлі (+28 коп.).

Найвища ціна продажу євро на 12 квітня була 51,45 грн (–30 коп. за два тижні), найнижча – 51,07 грн (+22 коп.). Максимальний курс купівлі становив 50,90 грн/євро (+10 коп.).

Національний банк продовжив зміцнювати гривню до долара, цей тренд триває вже чотири тижні. З 30 березня по 12 квітня долар подешевшав на 37 коп., з 43,84 до 43,47 грн/долар. А от до євро регулятор, навпаки, послабив гривню. Якщо 30 березня євровалюта коштувала 50,49 грн за одиницю, то 12 квітня – 50,80 грн (+31 коп.)

На понеділок, 13 квітня, НБУ встановив такі офіційні курси: 43,46 грн/долар і 50,91 грн/євро, тобто -1 коп. та +11 коп. у порівнянні з 12 квітня.

Співвідношення долар/євро збільшилось за два минулі тижні з 1,15 до 1,17 долара за євро.

Андрій Шевчишин констатував, що на українському валютному ринку ситуація за першу декаду квітня впевнено стабілізувалась.

“На міжбанку попит на валюту не зростає, все спокійно, – аналізує експерт. – На готівковому ринку продовжується тренд на купівлю фізичними особами переважно євро, а не доларів. Березень став знаковим через аномально високий інтерес населення до європейської валюти. Вперше за довгий час чистий попит на євро перевищив попит на долари: євровалюти придбано фізособами на 482 млн доларів у перерахунку, доларів на 481,8 млн. Чистий попит на євро оновив попередній максимум, зафіксований у листопаді 2025 року – 410 млн у перерахунку на долари”.

Збільшення інтересу населення до євро експерт пояснює все більшою інтеграцією України в Європу. Євро стає засобом розрахунку і поступово перехоплює у долара функцію збереження заощаджень. Тим більше, що долар за останні роки дорожчає незначно, а фінансова політика США стала непередбачуваною: курс долара до євро на світових ринках тепер коливається часто і несподівано.

Чого очікувати від курсу валют в Україні

На думку Олега Пендзина, у найближчі два тижні долар може ще подешевшати.

“Через відомі геополітичні події на Близькому Сході, у світі і в Україні також почали дорожчати нафтопродукти, – говорить Олег Пендзин. – За свіжими даними Державної служби статистики, інфляція у березні прискорилась на 1,7% порівняно з 0,7% у лютому, до 7,9% у річному вимірі. У квітні вона може бути ще більшою через стрімке зростання цін на пальне, тому Нацбанк, який, нагадаю, відповідає за рівень інфляції, для її стримування продовжуватиме ситуативно зміцнювати гривню за рахунок продажу золотовалютних резервів. Їх обсяг зменшився у березні на 5%, однак залишається достатнім – понад 51 млрд доларів. Наразі важливо максимально стримати зростання цін на пальне, яке є імпортним товаром і купується за валюту. На готівковому ринку долар також продовжить дешевшати, бо пропозиція залишається достатньою, а попит на валюту з боку населення знижується. На кінець квітня готівковий долар може подешевшати ще на 20–25 коп., до 43,5 грн у продажу і до 43 грн у купівлі”.

Андрій Шевчишин підкреслив, що, валютний ринок України все більше залежить від зовнішніх сценаріїв розвитку подій. І не лише в економіці, бо економіка останнім часом тісно пов’язана з геополітикою. Наприклад, вихід США з війни з Іраном без визнаної світом перемоги призведе до падіння долара і зростання євро.

“Ще один найбільш імовірний у найближчий час сценарій розвитку подій у стосунках між США та ЄС – декларована єдність у рамках блоку НАТО збережеться, – прогнозує Андрій Шевчишин. – Тому очікування у квітні – євро вгору, долар вниз. В Україні після Великодня гривня, за статистикою попередніх років, дещо послабшає, в межах 10–20 коп. від нинішніх курсів”.

Андрій Забловський песимістичний. Експерт говорить, що тиск на гривню залишається, тому період стабільності і зміцнення гривні не очікується тривалим.

“Після Великодня активність експортерів і імпортерів поновиться, курсовий коридор на міжбанку зросте до 43,5–44,2 грн/долар, це більше, ніж було до Великодня (43,35–43,42), – вважає експерт. – Є ризики через затримку розблокування для України кредиту ЄС у 90 млрд євро. Дедлайн спливає у кінці квітня, відповідно на фоні негативних новин може піти вгору готівковий курс. Він буде коливатися в межах 30–40 коп., може знову вийти за 44 грн/долар. Відповідно Нацбанк за рахунок продажу комбанкам готівкової валюти компенсуватиме можливе зростання попиту, і курс знизиться. Але за сприятливого розвитку подій (зокрема, підсумки виборів в Угорщині 12 квітня, – Авт.) такого сценарію може не бути, готівковий курс залишиться нижчим за 44 грн/долар”.

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин підкреслив: гривня продовжує бути найкращим фінансовим інструментом для заробітку.

“Дохідність по гривні залишається найвищою: у облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) – 14%, за депозитами – близько 7% чистими. А от у валюті, якщо рахувати з початку року, дохідність ще знизилась. У березні, коли курс долара на максимумі досяг майже 44,5 грн, дохідність була 4,7% річних. І то, якщо валюта була куплена безпосередньо перед Новим роком, бо з січня долар і євро почали дорожчати. Наразі по готівковому долару "під матрацом" дохідність 2,9% річних. Якщо ж сьогодні продати долари, зафіксувавши прибуток, то через різницю між курсом купівлі "тоді" і курсом продажу "тепер", заробіток буде 1,6% річних, 70 коп. на кожному доларі. По євро дохідність ще нижча: 2,2% річних за рахунок зростання курсу, це якщо валюту не продавати. А у випадку продажу заробіток складе менше 1% річних або близько 50 коп. на кожному євро через різницю між курсами. Очевидно, що це мізер”.

Андрій Шевчишин радить купувати валюту, поки курс не міняється, або йде вниз, як у долара.

“Наразі варто вкладатися і в долари, і в євро у пропорції 1:1, – вважає експерт. – Та в цілому інвестиційний портфель повинен складатися з трьох рівних за обсягами інвестицій: гривня у ОВДП, долар, євро”.

На думку Андрія Забловського, подешевшання долара сприяє його купівлі, але в незначній кількості (кілька сотень доларів) і за вільні кошти, а не за рахунок продажу цінних паперів або зняття депозитів.

Продавати валюту експерти не радять без нагальної потреби.