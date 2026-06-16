Курс валют в Україні: скільки коштуватиме долар, євро і чому падає гривня

Курс валют в Україні / © ТСН

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В Україні національна валюта помітно просіла. Фінансові аналітики та економісти дали протилежні прогнози щодо того, як поводитимуться долар та євро найближчим часом. Поки одні експерти впевнені, що контрольована девальвація від Нацбанку триватиме задля порятунку бюджету, інші очікують на стабілізацію та навіть тимчасове подешевшання іноземної валюти.

Чого чекати від курсу до середини літа, чому євро став новим еталоном для України та які цифри закладені в планах НБУ — у матеріалі ТСН.ua.

Вікно можливостей для НБУ: прогноз Олега Пендзина

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин переконаний, що поточне помітне послаблення гривні — це не випадковість, а чітко прорахована курсова політика Національного банку України. Регулятор створює так званий «запас міцності» на осінь, аби втримати під контролем майбутні інфляційні ризики.

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Офіційно Нацбанк пояснює девальвацію дією суто ринкових факторів: у червні попит на іноземну валюту з боку як великого бізнесу, так і пересічного населення зріс і перевищив пропозицію приблизно на 10–15%. Це змушує НБУ збільшувати щотижневі інтервенції та продажі валюти на міжбанку для згладжування різких коливань. Проте головне завдання регулятора — поступово наблизити курс до показників, офіційно закладених у державному бюджеті (45,6 грн/долар).

«У другій половині року інфляція неминуче прискориться. Саме тому в НБУ зараз є унікальне вікно можливостей, щоб девальвувати гривню заздалегідь. Якщо процес знецінення національної валюти запустити одночасно з осіннім зростанням цін, то річна інфляція може значно перевищити очікувані 10%. Повну ясність щодо подальшого тренду ми отримаємо вже у середині липня. За моєю персональною оцінкою, офіційний курс спокійно дійде у липні до позначки 45,5–45,6 грн/долар і там зафіксується», — каже Олег Пензин.

Протилежний сценарій щодо іноземної валюти в Україні

Абсолютно протилежного сценарію на найближчі тижні притримується фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Він вважає, що потенціал стрімкого зростання валюти наразі вичерпано і червень може порадувати українців певним подешевшанням американського долара.

Експерт наголошує, що регулярна фінансова допомога та кредити від західних партнерів суттєво посилюють золотовалютні резерви України і дають регулятору всі можливості міцно тримати курс. Водночас аналітик звертає увагу на новий довгостроковий тренд — європейська валюта офіційно стає новим бенчмарком (еталоном) для української фінансової системи, на який дедалі сильніше рівняються банкіри.

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«Глобальний девальваційний тренд гривні, звісно, не зломлений, але Нацбанк має свої гнучкі плани. Тож поки що на ринку очікується пауза. В межах базового сценарію я бачу офіційний долар на рівні 44,45–44,95 грн, а готівковий — у межах 44,65–45,25 грн. Оскільки євро — це наш новий орієнтир, прогноз по готівковому євро становить 51,75–52,50 грн», — вважає експерт.

Близький Схід та імпортний дисбаланс: прогноз Андрія Забловського

Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський пояснює різкий червневий стрибок валютного курсу одночасною дією двох потужних чинників — зовнішнього та внутрішнього. Зовнішній фактор пов’язаний із загостренням геополітичного конфлікту на Близькому Сході, що завжди тисне на світові фінансові ринки. Внутрішній — це небезпечне збільшення дисбалансу між українським експортом та імпортом, адже закупівля товарів з-за кордону наразі значно випереджає наші експортні надходження.

Проте, на думку Забловського, дія цих факторів уже близька до свого логічного вичерпання. Тому найвірогіднішим сценарієм до кінця червня буде стабілізація ситуації, хоча й на вищому рівні, ніж місяць тому.

«Справді, прогнозована девальвація гривні розпочалася дещо раніше, ніж очікувала більшість аналітиків. Проте до кінця червня безготівковий курс долара чітко утримається в коридорі 44,7–45 грн/долар, не вище. Безготівкове євро торгуватиметься в межах 52–52,5 грн/євро. Що стосується готівкового ринку в обмінниках, то до цих показників варто додати традиційні 30–40 копійок», — сказав Андрій Забловський.

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Більше читайте у матеріалі: Курс валют в Україні: підступний удар долара — уже вище 45 грн, експерти шокували розбіжністю прогнозів

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