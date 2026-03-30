Курс валют в Україні: скільки коштуватимуть долар і євро на Великдень

От і все — долар більше не дорожчає, попри те, що війна на Близькому Сході триває і може затягнутися. Зростання його курсу в Україні на початку березня було стрімким — більше ніж на гривню, понад 44,5 грн/долар, але короткочасним, від 13 березня почався пологий відкат ближче до 44 грн, який триває і досі.

Чого очікувати від курсу в останні два дні березня і у першій половині квітня, що тепер вигідніше: долар, євро чи є інші варіанти, читайте в аналітичному проєкті ТСН.ua.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, готівковий долар від 16 до 29 березня здешевшав у середньому з 44,45 до 44,15 грн/долар у продажу (–30 коп. за два тижні) і з 43,85 до 43,60 грн/долар у купівлі (–25 коп.). Це небагато, бо за першу половину березня курси зросли відповідно на 1,10 грн і 1,04 грн. Тобто «профіцит» подорожчання за березень у 80 коп. залишився.

Найвища ціна продажу долара на 29 березня була 44,30 грн (–30 коп. за тиждень), найнижча — 44 грн/долар (теж –30 коп.). Максимальний курс купівлі становив 43,80 грн/долар (і тут –30 коп.).

Готівковий євро від 16 до 29 березня також здешевшав. Середній курс продажу знизився на 30 коп., до 51,03 грн/євро станом на неділю, 29 березня. Середній курс купівлі втратив 8 коп., від 50,44 грн/євро до 50,36 грн/євро. У підсумку від початку березня євровалюта здешевшала на 30 коп. у продажу і на 35 коп. у купівлі, незважаючи на те, що максимум середнього курсу в середині місяця досяг відповідно 51,60 і 50,90 грн/євро.

Найвища ціна продажу євро на 29 березня була 51,75 грн (–25 коп. за 14 днів), найнижча — 50,85 грн (–10 коп.). Максимальний курс купівлі становив 50,80 грн/євро (–10 коп.).

Національний банк від 16 березня поступово зміцнював гривню як до долара, так і до євро. До американської валюти гривня на 29 березня зміцнилась на 25 коп. (було 44,14 стало 43,89 грн/долар), до європейської — лише на 6 коп. (було 50,67, стало 50,61 грн/євро).

На понеділок, 30 березня, регулятор встановив такі офіційні курси: 43,84 грн/долар і 50,49 грн/євро, тобто +63 коп. та –53 коп. порівняно з 1 березня.

Співвідношення долар/євро залишилось на рівні 1,15 долара за євро.

Андрій Шевчишин констатував, що Нацбанк у другій половині березні почав зупиняти зростання ринкового курсу, не дозволивши йому дійти до 45 грн/долар, що було цілком ймовірним.

«На відміну від попередніх років, березень через відомі геополітичні події виявився неспокійним. Регулятор витратив значну кількість резервів валюти, але курс долара вдалось зупинити і він повільно пішов униз, — аналізує Андрій Шевчишин. — На міжбанку зберігається високий чистий попит на валюту. У третій декаді березня в середньому валюти купували на 195 млн доларів більше, ніж продавали. У січні–лютому середньодобовий дефіцит міжбанку був на рівні 96 млн доларів, тобто зараз попит удвічі вищий. Покупці: імпортери палива й газу, поки не пізно беруть за поточними цінами, імпортери добрив, інші імпортери — через курсові гойдалки, та авжеж є і спекулятивний попит».

На готівковому ринку, за словами експерта, ситуація вже більш спокійна, ажіотажу нема, тому курс долара повільно пішов униз, ближче до 44 грн у продажу.

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Експерти вбачають, що у найближчі два тижні курс долара мінятиметься незначно.

На думку Олега Пендзина, Нацбанк завершив черговий етап контрольованої девальвації гривні, яка вимушено пройшла раніше через загострення геополітичних проблем на Близькому Сході і, можливо, виявилась значнішою, ніж планувалось.

«Тепер НБУ намагатиметься зафіксувати курс на нинішньому рівні, тому у найближчі два тижні нас очікує відносна стабільність, яка була порушена у березні через складно прогнозовані геополітичні події у світі», — вважає Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин говорить, що, зважаючи на активну позицію НБУ, він схильний очікувати стабілізації на ринку. Дорого, але необхідно, щоб повернути ринок до норми.

«Курс євро, за можливості, регулятор триматиме високим, бо фінансова допомога, митні надходження, акцизи здебільшого зав’язані на ньому, — аргументував експерт. — Євро до гривні на міжбанку залишиться в діапазоні 50–51 гр/євро, а по готівковому євро очікую сповзання на рівні, близькі до 51 грн/євро. Долар регулюватимуть через співвідношення пари євро/долар. В базовому сценарії міжбанк намагатимуться тримати в коридорі 43,5–44 гривні за долар, відповідно готівковий курс 43,75–44,25 грн. Якщо попит достатньо спаде, і ситуація вирівняється, то в перспективі квітня можливе навіть більше зниження. В альтернативному сценарії, у випадку послаблення євро, міжбанк повернеться до 44–44,5 грн/долар, а готівковий ринок до 44,50–45 грн/долар».

Андрій Забловський також зазначив, що ситуація з курсом долара в Україні стабілізувалась.

«Шок пройшов, ринок адаптувався до нових реалій, ажіотажний попит на валюту завершився, — констатував експерт. — Роль Нацбанку, як і раніше, залишається вирішальною. Ризики, які найближчим часом впливатимуть на курс гривні, — це невизначеність з фінансуванням бюджету України за рахунок зарубіжної фінансової допомоги, зокрема, найбільшої — 90 млрд євро від Євросоюзу і ситуація на Близькому Сході. Прогнозую, що у найближчі два тижні курсовий коридор по долару буде від 43,8 до 44,2 грн/долар на міжбанку і від 44,1 до 44,5 грн/долар на готівковому ринку».

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин наголосив: попри песимістичні прогнози курс долара так і не досяг 45 грн за одиницю.

«Мої поради залишаються актуальними: наявні інвестиції у гривневих інвестиційних інструментах, таких як облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) і гривневі депозити і надалі приноситимуть хороший прибуток. Курс готівкового долара навіть не дійшов до 45 гривень, дохідність по ньому найнижча — наразі 4,7% річних, у ОВДП — 14%, за депозитами — близько 7% чистими».

Андрій Шевчишин говорить, що настав більш сприятливий, ніж раніше, час для купівлі валюти, бо вона здешевшала.

«Валюта менш дохідна, ніж ОВДП тощо, та зараз важливіша диверсифікація вкладень, — акцентував Андрій Шевчишин. — Насправді, Україна продовжує жити у режимі невідомості. Тривалі бойові дії на Близькому Сході неминуче призведуть до параду девальвацій світових валют і гривні також. Тому варто мати певний запас міцності у вигляді готівкової валюти на руках. Що краще — долар чи євро — вгадати складно. Якщо війна затягнеться — вигідніші долари, якщо навпаки, швидко закінчиться — вигідніші євро».

На думку Андрія Забловського, здорожчання долара мало що змінило для пересічного українця, котрий прагне убезпечити свої заощадження.

«Готівкова валюта, як і раніше, становить левову частку заощаджень населення, оціночно її на руках співгромадян близько 130 млрд доларів у перерахунку на долари, на сьогодні це майже 6 трлн грн в еквіваленті, на чверть більше, ніж всі заплановані витрати держбюджету України на поточний рік, — аналізує Андрій Забловський. — Понад 1,4 трлн грн знаходиться на банківських рахунках і майже 130 млрд грн — у ОВДП. Попит населення на гривневі ОВДП зростає, з початку року він підвищився на 15%. Важливо розуміти: щоб готівковий долар зрівнявся у дохідності з гривневими ОВДП, його курс до кінця поточного року має становити 50 грн/долар. Вважаю це малоймовірним. Основна цінність валюти „під матрацом“ — доступність до неї у режимі 24/7, заробити на ній не вдасться. Висновок: хто хоче заробити — нехай інвестує в цінні папери, для кого важливіше стовідсотково контролювати свої накопичення — тому і долари в руки. Зараз вони дешевшають, можна купувати».

Продавати валюту експерти не радять без крайньої необхідності.