Курс валют в Україні: у вересні на українців чекають цікаві несподіванки – що купувати

Долар невдовзі подорожчає / © ТСН.ua

Реклама

Гривня залишається стабільною, українці все більше купують валюти, фінансові аналітики відзначають втрату довіри співгромадян до євро і прогнозують подорожчання долара – такі головні новини тижня щодо курсу валют в Україні.

Коли курс долара піде вгору, що вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

Реклама

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні з 8 по 14 вересня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, у перший тиждень вересня на готівковому ринку валют коливання курсу долара і євро збільшились. У порівнянні з кінцем серпня, коли панував "курсовий штиль", з початком вересня долар то дорожчав, то дешевшав у межах 10 коп., від 41,55 до 41,65 грн/долар у продажу, однак був стабільним у купівлі – 41,10 грн/долар. Курс євро мінявся у межах 25 коп., від 48,52 до 48,75 грн/євро у продажу і від 47,90 до 48,05 у купівлі.

Найвища ціна продажу долара була 41,70 грн (0 коп. за тиждень), найнижча – 41,25 грн/долар (-10 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,20 грн (-2 коп.).

Реклама

Найвища ціна продажу євро була 48,85 грн (+5 коп. за тиждень), найнижча – 48,35 грн (-2 коп.). Максимальний курс купівлі становив 48,30 грн/євро (+10 коп.).

На неділю, 7 вересня, курс долара був 41,47 грн/долар (-6 коп. за тиждень) у продажу і 41,00 (-5 коп.) у купівлі, курс євро – відповідно 48,7 грн./євро (+5 коп.) та 48,00 (також +5 коп.).

Олег Пендзин говорить, що мав місце так званий бічний тренд курсу для обох валют, тобто курс коливався вгору-вниз без чіткого направлення.

“Це сигналізує про невизначеність на ринку і вказує, що ціна активу – у цьому разі мова йде про курси валют – накопичує сили для початку більш визначеного тренду. Очевидно, що тренд навряд чи буде низхідним, тобто невдовзі можливе подорожчання долара і євро”, – пояснив експерт.

Реклама

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, міняйла весь тиждень лише продавали долари. Середній курс продажу коливався від 41,35 до 41,40 грн/долар, а на неділю, 7 вересня, опустився до 41,25. Також 7 вересня нелегали почали купувати долари по 41,10-41,20 грн за одиницю. Євро за тиждень подорожчав у них на 6 коп. у продажу – до 48,46 грн і подешевшав на 8 коп. у купівлі – до 48,30 грн за одиницю.

Офіційний курс гривні до долара, весь тиждень практично не мінявся, коливання були від 41,32 до 41,37 грн/ долар. Євро, у вівторок, 2 вересня, раптом подорожчав на 27 коп., до 48,47 грн грн. за одиницю, але вже наступного дня курс знизився до 48,18, а на п’ятницю, 5 вересня, опустився до 48,13 грн/євро. На понеділок, 8 вересня, Національний банк встановив такі курси: 41,22 грн/долар (-10 коп. за тиждень) і 48,16 грн/євро (-4 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро за тиждень не змінилось – 1,17 долара за євро.

Андрій Шевчишин і Андрій Забловський констатували, що ринок був напрочуд спокійним і стабільним.

Реклама

“Можливо, це пов’язано з присутністю в Україні чергової місії Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка прибула для перемовин щодо обсягів фінансової допомоги у 2026 році, – аналізує Андрій Шевчишин. – Це, до речі, вже не вперше: коли у нас працюють представники МВФ, Нацбанк тримає ринковий курс долара незмінним, показуючи, що він контролює ситуацію. На готівковому ринку курс долара незначно коливався, попит на валюту збільшився”.

Андрій Забловський додав, що міжбанківський ринок утримало збільшення пропозиції валюти від аграріїв, які вже готуються до посівної озимих і закуповують пальне, насіння, добрива.

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Андрій Шевчишин говорить, що поточний тиждень буде багатим на економічні новини: 8-9 вересня Держслужба статистики повідомить про те, якою була інфляція у серпні, 11-го НБУ переглядатиме розмір облікової ставки (відсотка річних, під який регулятор кредитує комерційні банки, нині він дорівнює 15,5% - Авт.), можливо будуть позитивні результати перемовин з МВФ, а Кабмін завершить проект держбюджету на 2026 рік.

Реклама

Всі ці події можуть внести ясність у те, як довго триматиметься нинішній курс гривні до долара, –робить висновки Андрій Шевчишин. – Поки девальвація гривні відкладеться ще на тиждень, на готівковому ринку можливі як невеликі коливання курсу біля 41,5 грн/долар, так і його поступове зростання у продажу, враховуючи підвищення попиту на валюту з боку населення.

Андрій Забловський прогнозує збільшення коливань курсу як на міжбанку, так і на готівковому ринку.

"Курсовий коридор на міжбанку буде 41,2-41,5 грн/долар, на готівковому ринку – 41,5-41,8 грн/долар" – уточнив Андрій Забловський.

Олег Пендзин упевнений: девальвацію гривні відкладено мінімум до середини вересня. Експерт вважає, що для цього є кілька важливих макроекономічних чинників.

Реклама

“Маємо, даруйте за штамп, затишшя перед бурею, бо ці чинники негативні, – пояснює Олег Пендзин. – Кабмін досі не підготував проект державного бюджету на 2026 рік. Головна, на мою думку, причина – не досягнуто угоди з МВФ про нову програму кредитування України з боку Фонду на 2026 рік і далі. Перемовини тривають, від них залежить, якими будуть макроекономічні показники у головному кошторисі країни на наступний рік. Говорячи по-простому, ми просимо у борг більше, ніж нам пропонують. Це необхідно, аби збалансувати держбюджет, не допустити стрімкого зростання інфляції, підвищити у наступному році соціальні стандарти: мінімальну зарплату і пенсію, проіндексувати пенсії тощо”.

“Вважаю, що уряд виконає закон і подасть на поточному тижні законопроект про держбюджет на 2026 рік. Але документ буде "сирим" і його подальшу долю передбачити складно: можливо, депутати його приймуть у першому читанні, можливо повернуть на доопрацювання. Тобто ситуація мало прогнозована. Виходячи з цього, Нацбанк, який, як відомо, відповідає за рівень інфляції в Україні, і надалі триматиме наявний курс гривні до долара, аби таким чином не допустити зростання цін. Рекордний на даний момент рівень золотовалютних резервів НБУ понад 46 млрд доларів дозволяє це робити”, – додає Пендзин.

Продавати чи купувати валюту

Андрій Шевчишин зазначив, що у серпні українці активно купували валюту.

Реклама

“За даними НБУ, фізичні особи у серпні купили готівкової валюти на 385 млн доларів більше, ніж продали, – повідомив Андрій Шевчишин. – Це 5-місячний максимум, проте у 3,4 рази менше, ніж було у січні поточного року, коли чиста купівля досягла 1,29 млрд доларів”.

Нагадаємо: у січні долар почав швидко дорожчати, курс продажу готівки досяг 43 грн/долар, що викликало ажіотажний попит з боку населення. Надалі курс поступово пішов униз, і ті, хто запасся доларами, розраховуючи на подальше його подорожчання, на початок вересня втратили близько 1,5 грн на кожному доларі.

А от тепер купівля доларів має сенс, вважає Андрій Шевчишин. За його прогнозом, до кінця року долар може подорожчати до 43 грн/долар, а, можливо, й більше.

Андрій Забловський зазначив: співгромадяни втрачають інтерес до євровалюти.

Реклама

“Нацбанк повідомив, що у серпні чиста купівля готівкового євро впала майже на 40%, з 312 до 193 млн євро, а чиста купівля долара зросла більше, ніж у 10 разів і порівнялась з обсягами придбання євровалюти, – навів цифри Андрій Забловський. – До того частка євро у купівлі чотири місяці поспіль зростала, а долара – знижувалась. Головною причиною зменшення інтересу до євро стало, швидше за все, його тривале здешевлення, супутньою причиною – завершення сезону відпусток українців у державах ЄС, де євро є основною грошовою одиницею”.

Наразі експерт радить зосередитись на купівлі доларів, бо євро може ще подешевшати. Забловський пояснив, що 17 вересня Федеральна резервна система США – аналог центробанків інших країн – може зменшити облікову ставку по долару, це призведе до його зміцнення щодо інших валют, у тому числі і євро.

Олег Пендзин рекомендує зачекати з купівлею валютної готівки. Перш за все, це стосується власників гривневих депозитів і облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

“Ці фінансові інструменти за 8 місяців року показали свою ефективність, вони є прибутковими. Тому не варто достроково забирати з банку гривневі вклади, позбуваючись уже зароблених відсотків, або продавати ОВДП, у примарній надії заробити більше на подорожчанні долара до кінця року, –аргументував Олег Пендзин”.

Реклама

Продавати валюту експерти не радять без нагальної потреби.