Курс валют в Україні: населення позбувається доларів – чи варто так робити

Долар у світі продовжує дешевшати / © ТСН.ua

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Курс валют в Україні приніс дві несподіванки: перша – українці почали продавати готівкових доларів більше, ніж купувати, друга – Національний банк вирішив не зміцнювати гривню підвищенням облікової ставки, як прогнозували фінансові аналітики. Облікова ставка, тобто відсоток, під який НБУ кредитує комерційні банки, залишилась на рівні 15,5% річних, хоча очікувалось її збільшення мінімум на 0,5%. Правління Нацбанку впевнене, що таке рішення сприятиме підтриманню стійкості валютного ринку, збереженню контролю над інфляційними очікуваннями та поступовому сповільненню інфляції до 5% у 2026 році.

Що буде з курсом гривні на поточному тижні, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

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що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні з 21 по 27 квітня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, у першій половині минулого тижня на готівковому ринку дешевшали і долар, і євро, у другій половині тижня вони дещо подорожчали. Так курс долара у продажу знизився за два дні від 41,56 до 41,35 грн/долар (-21 коп.), а станом на неділю, 20 квітня, підвищився до 41,55 грн/долар, тобто маємо -1 коп. за тиждень. У купівлі курс рухався від 40,90 до 40,73 (-17 коп.) і до 40,85 грн/долар, це -5 коп. за тиждень.

Курс євро мінявся у продажу від 47,46 до 47,08 (-38 коп.) і до 47,34 грн/євро станом на неділю, 20 квітня, тобто впав на 12 коп. за тиждень. Курс купівлі рухався від 46,36 до 46,23 (-13 коп.) і до 46,50 (+15 коп. за тиждень). Помітне звуження спреду, тобто різниці між курсами продажу і купівлі, який скоротився за тиждень з 1,1 грн до 78 коп. вказувало на те, що ринок не очікує подальшого стрімкого подорожчання євровалюти, яке мало місце у попередні два тижні.

Найвища ціна продажу долара була 41,80 грн (-20 коп. за тиждень), найнижча – 41,15 грн/долар (-10 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,10 грн (-15 коп.).

Найвища ціна продажу євро була 47,50 грн (-50 коп. за тиждень), найнижча – 46,95 грн/євро (+30 коп.). Максимальний курс купівлі становив 46,90 грн (також +30 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, коливання курсу як долара, так і євро, були більш значними, ніж на офіціальному ринку і мали синусоїдальний характер із зміною тренду кожні два дні. Для долара максимальний курс продажу становив 41,14 грн/долар, мінімальний – 40,90, курс купівлі – відповідно 41 і 40,80 грн/долар. На неділю, 20 квітня, курс продажу долара був 40,96 грн (-5 коп. за тиждень) грн, курс купівлі – 40,90 грн (-8 коп. за тиждень).

Для євро максимальний курс продажу становив 47,25 грн/євро, мінімальний – 46,75, курс купівлі – відповідно 46,70 і 46,14 грн/євро. На неділю, 20 квітня, курс продажу євро склав 47 грн (+10 коп. за тиждень) грн, курс купівлі – 46,80 грн (+66 коп. за тиждень). Як видно, у нелегалів спред по євро також значно звузився, тобто вони очікують стабілізації курсу євровалюти.

Нацбанк протягом тижня змінював курс гривні то вгору, то вниз, як долара, так і до євро. Для валюти США коливання були у межах 21 коп., від 41,18 до 41,39 грн/долар, для євровалюти – у межах 40 коп., від 46,61 до 47 грн/євро. На понеділок, 21 квітня, регулятор встановив курс долара 41,40 грн (+1 коп. за тиждень), курс євро – 47,03 (+11 коп. за тиждень). Це набагато менше, ніж тиждень тому, коли євровалюта подорожчала за сім днів на 1,37 грн.

Співвідношення долар/євро за тиждень незначно змінилось – з 1,135 до 1,136 долара за євро.

Андрій Шевчишин вказав на те, що українці в середині квітня перейшли від чистої покупки валюти до чистого продажу валюти. Тобто обсяг продажів доларів і євро перевищив обсяг купівлі.

"За доступною статистикою, фізичні особи продали майже на 10 млн доларів більше ніж купили, причому як на безготівковому, так й на готівковому ринках. Безготівковий долар продають значно активніше ніж готівковий – уточнив Андрій Шевчишин. – Наскільки цей тренд буде стабільним - подивимось, але у 2023 році ми спостерігали такий тренд з квітня до серпня".

Андрій Забловський говорить, що долар продовжує втрачати позиції на світових фінансових ринках, тому в Україні маємо певну стабільність курсу.

"Міжбанківський ринок почав минулий тиждень курсом 41,4 грн/долар, були коливання, але у підсумку залишилось ті ж 41,4, – аналізує Андрій Забловський. – Готівковий ринок млявий, люди більше здають валюти, ніж купують, тому курс долара не росте. Євро дещо стабілізувався".

Чого очікувати від курсу валют

Олег Пендзин не прогнозує на поточному тижні помітних змін курсу.

"Фінансовий ринок зачаївся в очікуванні анонсованих серйозних політичних рішень, які, сподіваюсь, виявляться позитивними для України, – аналізує Олег Пендзин. – Це, зокрема, припинення активних бойових дій, підписання договору з США по розробці корисних копалин. На готівковому ринку після Великодня достеменно матимемо зниження активності населення як з купівлі, так і з продажу валюти. Тому на тижні якщо й можливі коливання курсу вгору-вниз, то невеликі, у межах 10-15 коп.".

Андрій Шевчишин також вважає, що з 21 по 27 квітня курс долара буде незначно коливатися як на безготівковому, так і на готівковому ринках. Однак він не виключає що у випадку негативних новин, можливе непрогнозоване зростання курсу долара на готівковому ринку, який є більше емоційним, ніж раціональним.

"Днями закінчується так зване "енергетичне перемир’я", припустимо, що ворог посилює обстріли наших енергооб’єктів з негативними наслідками. Це вплине на настрої населення і відповідно, на курс долара у бік підвищення, – пояснив свою думку експерт. – Ймовірність такого сценарію низька, але вона є".

Андрій Забловський говорить, що на тижні нема підстав як для значного подорожчання, так і для подешевшання гривні.

"На міжбанку незначні коливання курсу долара будуть, а курс євро зупиниться на нинішньому рівні, у близькій перспективі можливе зниження його курсу до долара", – говорить Андрій Забловський.

Продавати чи купувати валюту

Експерти говорять про посилення тенденції перетоку гривневих депозитів у валютні депозити та облігації внутрішньої державної позики – ОВДП.

"У березні поточного року гривневі депозити впали на 9,2 млрд грн до 799,6 млрд грн, це був максимальний відтік з гривні за останні 9 місяців, – навів статистику Андрій Шевчишин. – Валютні депозити населення зросли на 141,5 млн доларів, до 10,22 млрд доларів, що стало максимальним приростом за 17 місяців, незважаючи на мізерні валютні відсотки. Нагадаю, що по долару дають 0,9% річних на тримісячні вклади, та 1,1% на річні депозити. По євро ставки 0,3% по коротких депозитах, та 0,55% по річних".

Висновок Андрія Шевчишина: українці на фоні прискорення інфляції (в березні 14,6% річних), низьких ставок по гривневих депозитах (у середньому 13% річних без врахування податків) зберігають девальваційні очікування й готові переходити на валютні депозити, ігноруючи низькі відсоткові ставки. Експерт радить на поточному тижні вкладати вільні кошти або у валюту – готівка чи валютні депозити, або у ОВДП.

Олег Пендзин підтримує тенденцію переходу з гривневих депозитів у ОВДП, однак вважає не найкращим рішенням переведення коштів у валютні депозити, бо відсоткові ставки по них низькі.

"Поки є можливість, вигідніше заробляти на гривні, тому бачимо, що співгромадяни поступово освоюють новий інвестиційний інструмент – ОВДП, - говорить Олег Пендзин. – У гривневих ОВДП можна отримати понад 17% без податків. По депозиту буде утримано 23% податків, тому чистий дохід складе 10-11% річних, це менше наявного на даний момент рівня інфляції".

Андрій Забловський наголосив, що після заяв посадовців НБУ про можливу заміну курсоутворювальної валюти з долара до євро збільшився попит на євровалюту.

"Наразі не варто купувати євро, курс якого аномально високий, варто зачекати, – радить Андрій Забловський. – Стосовно долара – девальвація гривні все одно повернеться, курсовий орієнтир для пари гривня/долар на найближчі два-три місяці – 42-43 грн/долар".

Також, на його думку, не варто й продавати євро, якщо у подальшому кошти від продажу не буде вкладено у гривневі інвестиційні інструменти. Експерт нагадав і про необхідність підтримки диверсифікації заощаджень.

За даними НБУ, інвестиційний портфель середньостатичного українця має таку структуру: майже 51,5% – гривня, 44,5% – долар, 4% – євро, решта – інша валюта, дорогоцінні метали у банківських зливках.