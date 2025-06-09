Курс валют в Україні: українці продають долари і купують євро – чи варто це робити зараз

Долар і євро дорожчають / © ТСН

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Курс валют в Україні лихоманить. Головними новинами першого тижня літа на фінансовому ринку стало подорожчання долара і євро, а також рішення Національного банку щодо облікової ставки — відсотка річних, під який НБУ кредитує комерційні банки.

Облікова ставка залишилась на попередньому рівні — 15,5% річних, а от що було і чого очікувати далі від курсів двох головних світових валют, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

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що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 9 до 15 червня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Долар і євро почали дорожчати від понеділка, 2 червня. Та якщо для долара все закінчилось за два дні, і почався низхідний тренд, то курс євро повільно йшов догори весь тиждень.

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, середній курс готівкового долара у банках і пунктах обміну валют (ПОВ) у понеділок, 2 червня, підвищився до 41,77 грн/долар (+7 коп.) у продажу і до 41,19 (+6 коп.) у купівлі. З середи, 3 червня, курс пішов униз і на неділю, 8 червня, зупинився на рівні 41,62 (-15 коп. за тиждень) і 41,05 (-10 коп.).

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Найвища ціна продажу долара на тижні була 41,90 грн (-10 коп. за тиждень), найнижча — 41,40 грн/долар (-5 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,35 грн (-5 коп.).

Готівковий євро від понеділка, 2 червня, до неділі, 8 червня, подорожчав на 27 коп. у продажу — до 47,77 грн/євро і на 30 коп. у купівлі — до 47,06 грн/євро.

Найвища ціна продажу євро була 48,50 грн (+50 коп. за тиждень), найнижча — 47,40 грн/євро (+15 коп.). Максимальний курс купівлі становив 47,50 грн (+40 коп.) — очевидно, що йдеться про курси купівлі і продажу у банках і ПОВ у різних містах України.

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс долара третій тиждень поспіль був волатильним, тобто щодня змінювався з низхідного на висхідний і навпаки, але незначно, у межах 10 коп. Максимум курсу у продажу був 41,47 грн/долар, мінімум — 41,40, у купівлі — відповідно 41,45 і 41,40 грн/долар. У неділю міняйли «перевернули» курс, тобто купували валюту дорожче на 10 коп., ніж продавали — купували по 41,50, а продавали по 41,40. Утім реального продажу за таким низьким курсом не було. Експерти вважають, що таке "ноухау" вказувало на продовження спроб з боку міняйл розхитати курс в умовах стабільності для отримання значнішого зиску.

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А от тренд курсу євро у нелегалів був стабільно висхідним, за тиждень курс підвищився у середньому до 47,70 (+50 коп.) грн/євро у продажу і до 47,60 у купівлі (+40 коп.).

Офіційні курси як долара, так і євро, весь тиждень мінялись різноспрямовано. Найвищий курс долара був у середу, 4 червня — 41,64 грн, найнижчий — з п’ятниці по неділю (6-8 червня): 41,47 грн/долар. Для євро відповідно 47,50 грн на максимумі — у вівторок, 3 червня, і на мінімумі днем раніше — 47,07 грн.

На понеділок, 9 червня, Нацбанк дещо зміцнив гривню до долара і послабив до євро, встановивши офіційний курс 41,40 грн/долар (-13 коп. за тиждень) і 47,27 грн/євро (+20 коп.).

Співвідношення долар/євро збільшилось з 1,13 до 1,14 долара за євро.

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Андрій Шевчишин повідомив, що населення за тиждень збільшило попит на безготівкову валюту, яка зараховується на банківські картки і зменшило — на готівкову.

«По безготівці маємо збільшення попиту майже на 5 млн доларів за тиждень, по готівці — зменшення на стільки ж, — говорить Андрій Шевчишин. — А от попит на євро зростає, як на міжбанківському так і готівковому ринках, це підвищило курс у середньому на 40 коп. на обох ринках. Не виключаю, що даний тренд пов’язаний з підготовкою співгромадян до відпочинку за кордоном».

Андрій Забловський зауважив, що ситуація на валютному ринку продовжує залишатися у межах прогнозних очікувань.

«За тиждень на міжбанку гривня навіть зміцнилась на 10 копійок, на готівковому ринку попит на валюту низький, особливо це стосується долара, — говорить Андрій Забловський. — Скасування з 6 липня митного безвізу для українських товарів у ЄС поки не вплинуло на курс долара».

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Чого очікувати від курсу валют

Експерти прогнозують, що поточного тижня суттєві зміни курсу долара малоймовірні.

Андрій Шевчишин вважає, що другий тиждень червня буде спокійним, однак поступово накопичуються передумови для девальвації гривні.

«НБУ очікувано залишив облікову ставку на рівні 15,5%, тобто суттєво нічого не змінилось у поведінці регулятора, — аналізує Андрій Шевчишин. — Нацбанк моніторить ситуацію, задоволений збільшенням обсягу гривневих депозитів, незважаючи на те, що відсоткові ставки банків по них нижче як інфляції, так і облікової ставки. Регулятор, схоже, чекає на фактичні сигнали щодо сповільнення інфляції. Одним із сигналів можуть бути дані по зростанню цін за травень, які стануть відомі 10 червня після опублікування їх Держслужбою статистики. Тому НБУ поки утримуватиме долар у нинішньому коридорі, від 41,5 до 41,8 грн/долар. А от євро має схильність до подальшого зростання».

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На думку Олега Пендзина, на нас чекає ще тиждень стабільного курсу долара.

«Стабільний долар стримує зростання цін, — зауважив Олег Пендзин. — Як тільки почнеться традиційне літнє зниження вартості сезонної продукції, можна очікувати, що Нацбанк почне послаблювати гривню. Але це можливо не раніше кінця червня-початку липня. Обвалу гривні очікувати не варто. Якщо говорити про готівковий долар, то курс продажу може тоді ненабагато перевищити 42 грн/долар, курс купівлі — наблизитися до 42 гривень».

Андрій Забловський говорить, що посилення недовіри населення України до долара сприяє утриманню його готівкового курсу на нинішньому рівні, а не подорожчанню.

«Ситуація не зміниться і на поточному тижні, а от попит на євро може підштовхнути подальше подорожчання євровалюти», — уточнив експерт.

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Продавати чи купувати валюту

Андрій Забловський навів свіжу статистику Нацбанку щодо попиту населення на валюту. За даними НБУ, у квітні чистий попит (різниця між обсягами купівлі і продажу) був 58 млн доларів, у травні — лише 10 млн доларів. Попит на євро залишається стабільним — близько 190 млн євро. На початку року чистий попит на долар досягав 900 млн доларів, на євро — 365 млн.

«Складно повірити, що різниця між попитом і пропозицією готівкового долара населенням за 5 місяців зменшилась у 90 разів, але це так, — аналізує Андрій Забловський. — З євро ситуація інша, попит на нього зростає. Однак „проект долар“ не варто закривати ні в якому разі, тобто не варто продавати американську валюту і купувати європейську чи якусь іншу. Долар, як і раніше, залишається провідною світовою валютою. Диверсифікувати портфель грошових інвестицій потрібно, але доларів у ньому повинно бути не менше 30-40%».

Олег Пендзин говорить, що купівля зараз євро має певний сенс.

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«Нагадаю: адміністрація США відтермінувала до 9 липня введення мит на європейські товари, — аналізує Олег Пендзин. — Але невідомо, чим закінчаться майбутні перемовини щодо мит між президентом США Дональдом Трампом і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. У мене поки нема оптимістичних очікувань щодо позитивних підсумків для Євросоюзу з приводу суттєвого зменшення митних тарифів. Якщо так станеться, то курс євро може злетіти дуже високо. І ті, хто наразі придбав євро по 47,50-48 гривень, можуть швидко виявитись у виграші».

Андрій Шевчишин радить купувати готівкові долари, поки курс вигідний, нижчий за 42 грн/долар. На його думку, дешевше навряд чи буде. Експерт уточнив: у короткочасній перспективі це не найприбутковіший варіант, але найбільш надійний завдяки високій ліквідності і цілодобовій доступності, на відміну від депозитів і цінних паперів.

Продавати валюту експерти не радять без нагальної потреби.