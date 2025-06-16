Курс валют в Україні: євро б’є рекорди здорожчання – чого очікувати найближчим часом

Курс євро йде вгору, його трохи сповільнює долар / © ТСН

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Головною новиною фінансового ринку України на другому тижні літа стало рекордне здорожчання євровалюти — офіційний курс євро від Національного банку вперше в історії перетнув позначку у 48 грн за одиницю. Фінансові аналітики наголошують: якби не нинішня стабільність долара, могло б уже бути 50 гривень за євро.

Чи коштуватиме євро так дорого, чого очікувати на поточному тижні від долара, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

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що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 16 до 22 червня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, середній курс готівкового долара у банках і пунктах обміну валют весь тиждень коливався у межах 10 коп., від 41,62 до 41,70 грн/долар у продажу і від 41,05 до 41,15 у купівлі. На неділю, 15 червня, курс встановився на рівні 41,62 (0 коп. за тиждень) і 41,09 (+4 коп.).

Найвища ціна продажу долара на тижні була 41,80 грн (-10 коп. за тиждень), найнижча — 41,43 грн/долар (+3 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,37 грн (+2 коп.).

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Середній курс готівкового євро після двох днів стабільності швидко пішов угору від середи, 11 червня, і досягнув історичного максимуму 12 червня — 48,33 грн/євро у продажу і 47,56 у купівлі. Надалі курс дещо і знизився і станом на неділю, 15 червня, стабілізувався відповідно на рівні 48,25 і 47,50 грн/євро. За тиждень євровалюта подорожчала у продажу на 48 коп., у купівлі — на 42 коп.

Найвища ціна продажу євро була 49 грн (+50 коп. за тиждень), найнижча — 47,95 грн/євро (+55 коп.). Максимальний курс купівлі становив 47,90 грн (+50 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс долара четвертий тиждень поспіль був волатильним, тобто щодня мінявся з низхідного на висхідний і навпаки, але незначно, у межах 10 коп. Максимум курсу у продажу був 41,44 грн/долар, мінімум — 41,40, у купівлі — відповідно 41,42 і 41,33 грн/долар. На неділю, 15 червня, курс був відповідно 41,45 і 41,38 грн/долар. Експерти говорять, що ситуація на тіньовому ринку не міняється вже місяць: міняйла в умовах стабільності розхитують курс для отримання значнішого зиску.

Тренд курсу євро у нелегалів був стабільно висхідним другий тиждень підряд. З 9 по 15 травня курс підвищився у середньому до 48,25 (+55 коп.) грн/євро у продажу і до 48,05 у купівлі (+40 коп.).

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Нацбанк весь минулий тиждень послаблював гривню як до долара, так і до євро. Та якщо євровалюта встановила новий рекорд подорожчання, перетнувши позначку у 48 грн/євро і дійшла від 47,27 до 48,08, то долар спершу підріс до 41,46 грн за одиницю (+16 коп. станом на середу, 11 червня), потім здешевшав до 41,49.

На понеділок, 16 червня, Нацбанк зміцнив гривню як до долара, так і до євро, офіційні курси було встановлено 41,45 грн/долар (+5 коп. за тиждень) і 47,69 грн/євро (+42 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро збільшилось з 1,14 до 1,15 долара за євро.

Андрій Шевчишин говорить, що попит на готівкову валюту знову зростає, але перш за все за рахунок євро.

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«За чотири місяці поточного року банки завезли готівки на 464 млн доларів у перерахунку. Це мінімум за останні 20 місяців. Однак чи не вперше частка євро перевищила 46%», — повідомив Андрій Шевчишин. — Євро рветься вгору проти долара — «вже промацали» 1,16. Перша ціль незмінна — 1,20. Причина — слабкість долара, збереження проблеми зовнішнього американського боргу, який зростає і вже сягнув 37 трлн доларів. НБУ відобразив цю динаміку в рекордній вартості євро до гривні — історичний максимум 48,08 грн за євро. Але буде більше».

Чого очікувати від курсу валют

Експерти не вважають, що долар поточного тижня суттєво здорожчає чи здешевшає. Коливання курсу вгору-вниз будуть, але незначні, у межах 10-15 коп. Для готівкового ринку це у середньому від 41,60 до 41,75 грн/долар у продажу і від 41,05 до 41,20 грн/долар у купівлі. А от щодо євро думки розійшлися.

Андрій Шевчишин і Олег Пендзин прогнозують, що євровалюта дорожчатиме і надалі.

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Олег Пендзин очікує, що євро продовжить повільно дорожчати доти, доки США не визначаться з розмірами торгівельних мит на імпортні товари. Перший дедлайн для цього — 9 липня, коли спливає час відтермінування введення з боку США нових високих тарифів для країн ЄС.

«Американський долар дуже подешевшав до євро, бо інвестори не розуміють, що коїться з американською торговою політикою. Тому виходять з долара на користь євро, золота тощо, як наслідок долар дешевшає, — пояснив Олег Пендзин. — Як тільки ситуація з’ясується, долар почне зміцнюватися. Максимальне співвідношення пари долар/євро у перспективі може бути 1,20, тобто до 50 грн/євро курс продажу євро не підвищиться. Може бути не більше 49,8 грн/євро, а на поточному тижні — не вище 48,7 грн/євро».

Андрій Шевчишин підкреслив: євро дорожчає до долара не завдяки силі європейської економіки, а швидше у зв’язку з слабкістю і невизначеністю на даний момент перспектив американської економіки.

«Євро має схильність до подальшого зростання, — аналізує Андрій Шевчишин. — На поточному тижні курс може бути не вище 48,5 грн/євро, але надалі позначка 50 грн/євро виглядає вельми ймовірною».

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Андрій Забловський упевнений, що потенціал подорожчання євро до долара поки вичерпано, і на поточному тижні долар посилиться, а співвідношення пари долар-євро зменшиться з 1,15 до 1,13-1,14.

Якщо так станеться, то готівковий євро може здешевшати до 47,6-47,8 грн/євро у продажу (на 50-60 коп.) і до 47-47,10 грн/євро у купівлі (на 40-50 коп.).

Продавати чи купувати валюту

Андрій Шевчишин повідомив, що, за даними НБУ, депозити українців у гривні зросли до нового максимуму у 835 млрд грн (+1,4%), а валютні депозити впали до 10,4 млрд доларів (-0,4%). Тобто населення замість долара, який не рухається, прагне заробляти на традиційних фінансових інструментах.

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Втім, він вважає, що з розрахунку на тривалу перспективу можна купувати готівкові долари, поки курс нижчий за 42 грн/долар. А от купівля євро як засобу для інвестицій є ризикованою.

Андрій Забловський зазначив, що найбільший дохід зараз може дати золото — у банківських зливках (чистота 99,99% золота) або в інвестиційних золотих монетах.

«Золото, ціна якого у квітні сягнула піку, піднялося у травні ще на 1,7%, це понад 140 тис. грн за тройську унцію (31,1 г — Авт.) за курсом НБУ, — говорить Андрій Забловський. — Прибутковість його за рік уже перевищила 60%. Але цей фінансовий інструмент доступний далеко не кожному. Бо економічно доцільно купувати зливки вагою не менше 10 грамів, ціна яких — понад 45 тис грн за зливок. Причому за правилом: „купив і забув“. Тому для широкого загалу залишається актуальним інвестиційний портфель з валюти і валютних депозитів, гривневих депозитів і облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)».

Продавати валюту експерти не радять без крайньої необхідності. Як виняток, можна продати євро тим, хто купив їх від 9 до 13 травня, коли цьогорічний курс був на мінімумі — 45,3-45,6 грн/євро, чи у жовтні-грудні минулого року — по курсу ще 43 грн/євро. За підрахунками Олега Пендзина, арифметично дохід складе понад 15% річних.

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«Очевидно, що кількість євро для продажу повинна бути значною — від 1000 євро, тоді можна заробити за короткий час від 2,5-4 тисяч грн і більше в залежності від дати купівлі», — підкреслив Олег Пендзин.

Експерт радить не просто зафіксувати високий прибуток і його «проїсти», а інвестувати у вигідніші наразі гривневі фінансові інструменти — ОВДП або відкрити короткостроковий депозит терміном 3-4 місяці.