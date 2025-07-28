Євро знову дорожчає / © ТСН

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Євро продовжує підносити сюрпризи: після, здавалося б, упевненого тритижневого тренду на подешевшання, курс євровалюти знову швидко попрямував угору, подолав 49 грн і майже дійшов до 49,5 грн за одиницю.

Чому євро «ожив», чого очікувати цього тижня від курсу валют в Україні, чи буде курс 50 грн/євро, яким може бути курс долара, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

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що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 28 липня до 3 серпня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, середній курс готівкового долара весь тиждень з 21 по 27 липня був рівним: 41,95 грн/долар у продажу і 41,40 грн/долар у купівлі. Коливання у 1-3 коп. — це ні про що, у межах статистичної похибки.

Найвища ціна продажу долара на тижні була 42,10 грн (-10 коп. за тиждень), найнижча — 41,70 грн/долар (-10 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,67 грн (+2 коп.).

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Готівковий євро дорожчав від понеділка, 21 липня, по четвер, 24-го. У понеділок середній курс продажу подолав позначку у 49 грн/євро, а до четверга виріс до 49,44 (+47 коп.). Надалі тренд змінився на незначний низхідний і на неділю, 27 липня, було 49,38 у продажу (+41 коп. за тиждень). Середній курс купівлі за тиждень збільшився на 46 коп., до 48,75 грн/євро.

Найвища ціна продажу євро була 49,75 грн (+65 коп. за тиждень), найнижча — 49,15 грн (+40 коп.). Максимальний курс купівлі становив 49,07 грн/євро (+42 коп.). Тобто курси повернулися близько до значень тижневої давнини, станом на 20 липня.

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс долара у продажу коливався у межах 10 коп., від 41,66 до 41,72 грн/долар. У підсумку за тиждень курс продажу зріс на 4 коп., до 41,70 грн/долар. Курс купівлі протягом тижня мінявся значніше, від 41,50 до 41,65 грн/долар. Станом на неділю, 27 липня, він зупинився на 41,67 грн/долар, це +10 коп. за тиждень.

Євро у нелегалів за тиждень помітно здорожчав: до 49,25 грн/євро у продажу (+40 коп.) і до 49,02 у купівлі (+52 коп.). Тобто, як і на офіційному ринку, повернувся до значень станом на тиждень раніше, 20 липня.

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Офіційний курс долара весь минулий тиждень був малорухливим, коливаючись від 41,75 до 41,82 грн/долар. Курс євро підвищувався і на неділю, 27 липня, дійшов до 49,10 грн/євро (+49 коп.). На понеділок, 28 липня, Національний банк встановив офіційні курси 41,78 грн/долар (+3 коп. за тиждень) і 48,98 грн/євро (+37 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро збільшилося з 1,16 до 1,17 долара за євро, як було тижнем раніше.

За словами експертів, тиждень пройшов, як і прогнозувалось, без значних коливань курсів.

«Коливання були навіть меншими, ніж очікувалось, — аналізує Андрій Забловський. — Ситуація на кінець місяця, коли бізнесом формуються бюджетні платежі, податки тощо є сприятливою для гривні, бо попит на неї у такий період завжди збільшується. Також Нацбанк 24 липня залишив незмінною облікову ставку, тобто відсоток річних, під який регулятор кредитує комерційні банки. Це було очікувано, бо підвищення ставки зміцнює національну валюту, що наразі регулятору не потрібно».

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Андрій Шевчишин додав, що Нацбанк продовжив утримувати курс долара, бо євро подорожчав на міжнародних ринках на 1%, повернувшись на рівень 49 грн/євро. Якби у нас дорожчав ще й долар — євро міг би за рахунок крос-курсу сягнути 50 грн. Експерт також відзначив, що за тиждень зросла активність населення щодо купівлі і продажу валюти.

«Фізичні особи стали менше продавати валюти з безготівкових рахунків і збільшили купівлю валютної готівки. Наразі близько 11% гривневої готівки співвітчизники витрачають на купівлю валюти», — уточнив Андрій Шевчишин.

Чого очікувати від курсу валют в Україні

За словами експертів, ще тиждень на фінансовому ринку України збережеться хитка рівновага.

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«Стежимо за перемовинами США з ЄС щодо ввізних мит на імпорт євротоварів у США, дедлайн, нагадаю, 1 серпня, — говорить Андрій Шевчишин. — Напередодні минулих вихідних з’явились новини, що розглядається мінімум ставки мит для ЄС — 10-15%. Якщо це буде закріплено в домовленостях, особливо по нижній межі — ймовірно, що євро повернеться на траєкторію зростання. Ну й, відповідно, якщо пропоновані мита залишаться на рівні 30%, то євро продовжить дешевшати до долара. Очікую, що курс долара в готівці залишиться поблизу 42 грн, курс готівкового євро — 48,5-49 грн. Середньостроково девальваційний тиск для гривні зберігається».

Олег Пендзин висловив сумнів, що до 1 серпня буде досягнуто домовленостей між США і ЄС щодо мит.

«Не виключаю, що цей термін учергове буде продовжений, — оцінює Олег Пендзин. — Також, враховуючи, що Нацбанк днями погіршив макроекономічний прогноз розвитку України, зокрема, рівень інфляції у 2025 році буде не нижчим за 9,7% (попередній прогноз НБУ у квітні — 8,7%, — Авт.), можна прогнозувати, що курс долара, зростання якого також прискорює інфляцію, поки залишиться незмінним — близько 42 грн/долар».

Андрій Забловський теж не прогнозує на тижні помітних змін курсу гривні як до долара, так і до євро: «Багато що залежатиме від риторики перемовин між США і ЄС, жорсткі заяви сторін можуть викликати тимчасові коливання котирувань пари долар-євро, але торги там тривають. В Україні поки не очікую, що євро сягне 50 гривень. А долар Нацбанк утримуватиме на рівні 42 грн/долар».

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Продавати чи купувати валюту

Андрій Шевчишин та Андрій Забловський вважають, що тепер сприятливий час для вкладання вільних коштів у валютні інструменти.

«Серпень — місяць початку щорічної девальвації гривні, — говорить Андрій Шевчишин. — Тому, поки ринок спокійний, варто „підбирати“ долари, тобто не купувати їх для спекуляцій, а поступово накопичувати, розраховуючи на подальше зростання курсу. Щодо придбання євро наразі пораду дати важко, бо ситуація, куди у серпні піде курс, не визначена. Можна ризикнути — можна зробити паузу».

Андрій Забловський радить купувати як готівкові долари, так і євро. За його словами, у середньостроковій та довгостроковій перспективі — рік і більше — євровалюта у будь-якому разі коштуватиме дорожче, ніж тепер.

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Олег Пендзин пропонує зачекати ще місяць з переходом із гривні до валюти тим, хто має гривневі депозити, термін дії яких закінчується до кінця вересня. На його думку, робити аргументовані прогнози, що буде вигідніше надалі, можна після того, як наш уряд оприлюднить законопроєкт про державний бюджет на 2026 рік. Ключові економічні макропоказники документа: рівень інфляції та середньорічний курс долара. А поки на гривні можна заробити більше, ніж на купівлі валюти.

А от продавати валюту наразі не варто без нагальної потреби.