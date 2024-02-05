Курс валют в Україні: американські гірки долара – чи чекати у лютому на "чорного лебедя"

Після нетривалого зростання курс долара знову пішов донизу: за минулий тиждень американська валюта подешевшала на 18 копійок. Такі собі "американські гірки", хоча й не дуже круті, але помітні.

Чому курс долара знову почав знижуватись, чого очікувати поточного тижня, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня, від 5 до 11 лютого;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на минулому тижні готівковий долар поводився неспокійно: два дні він дорожчав, продовжуючи тренд січня, потім почав дешевшати. Курс знизився ненабагато, але постійна зміна тренду останнім часом дещо хвилювала. Адже не факт, що на тлі затримки з надходженням фінансової і військової допомоги з боку Заходу (рішення ЄС про неї щойно ухвалено, але кошти поки не надійшли) не з’явиться якийсь "чорний лебідь", викликаний, наприклад, проблемами на фронті. І тоді курс на хвилі паніки може рвонути вгору так, що ніякий Нацбанк його не втримає.

Поки ж за 29 та 30 січня долар здорожчав на 5 коп. як у продажу, так і в купівлі, до 38,33 та 37,78 грн/долар, а з 31-го курс покотився вниз. Вже 2 лютого було відповідно 38,17 і 37,60 грн/долар, а на неділю 4 лютого курс встановився 38,15 та 37,60. Тобто за тиждень долар подешевшав на 18 коп. як у продажу, так і в купівлі. Найнижчий курс продажу у банках становив 38,05 грн/долар, найвищий курс купівлі – 37,95 грн/долар.

Євро, на відміну від долара, лише дешевшав. За тиждень, від 29 січня до 4 лютого, його середній курс знизився у продажу до 41,60 грн/євро (-24 коп.), у купівлі – до 40,83 (-28 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курси долара і євро мінялись по-різному. Долар у продажу плавно здешевшав у середньому з 38,30 до 38 грн/долар (-30 коп.). У купівлі долар, навпаки, за тиждень здорожчав з 37,29 до 37,62 грн або на 33 коп. Зменшення спреду, тобто різниці між курсами купівлі і продажу, майже вдвічі вказувало на те, що міняйли з якихось причин знову почали активно купувати валюту, незважаючи на низхідний тренд долара.

А от середній курс євро знижувався весь тиждень як у продажу, так і в купівлі. На неділю, 4 лютого він становив відповідно 41,60 грн/євро (-38 коп.) і 41,30 грн/євро (-35 коп.).

Нацбанк минулого тижня зміцнив гривню як до долара, так і до євро.

На понеділок, 5 лютого, регулятор встановив офіційний курс 37,57 грн/долар (-21 коп.) та 40,88 грн/євро (-18 коп.). Співвідношення долар/євро складає 1,09 і тримається на такому рівні половину місяця.

Експерти відзначили головний момент: на безготівковому ринку пропозиція валюти вже два тижні перевищує попит. Тому, аби долар не здешевшав нижче 37 гривень, Національний банк України (НБУ) уперше за тривалий час почав купувати валюту у резерви, а не продавати для підтримки курсу, як було раніше.

"Валютні інтервенції НБУ у січні 2024 року склали 2,53 млрд доларів (6% від суми резервів – Авт.), але в останні дні пропозиція валюти суттєво випереджала попит, компанії активно заводили валюту для виплат податків. НБУ викупив надлишки пропозиції валюти на міжбанку на суму 16 млн доларів", – аналізує Андрій Шевчишин.

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

За прогнозами експертів, нас очікує тиждень стабільного курсу, коливання можливі у межах 10 коп. вгору або донизу. Фахівці пояснили, на чому основані їхні прогнози.

"ЄС 1 лютого прийняв рішенні надати Україні нову фінансову допомогу у розмірі 50 млрд євро протягом чотирьох років, – говорить Андрій Шевчишин. – Перший транш очікується вже в березні в сумі 4,5 млрд. євро. До речі, у березні також очікуємо кошти від МВФ. Питання допомоги від США досі не визначене, хоча обнадійливі сигнали періодично з'являються у ЗМІ. Всі перераховані чинники зміцнюють гривню".

На думку Андрія Шевчишина, Нацбанк не дозволить безготівковій гривні зміцнитися більше ніж до 37,5 грн/долар, тому середній готівковий курс на поточному тижні не перевищить у продажу 38,3 грн/долар. Але є не економічні, а емоційні фактори, які несподівано можуть вплинути на курс. Наприклад, численні фейки і спекуляції на тему блокування банківських рахунків військовозобов’язаних. Є ймовірність, що це у підсумку може призвести до стрімкого зняття коштів з рахунків, зростання попиту на готівкову валюту і спекулятивний стрибок курсу.

З цим згоден і Олександр Охріменко.

"Рішення ЄС позитивно вплинуло на курс, ризик девальвації гривні суттєво зменшився, – говорить Олександр Охріменко. – Наразі не бачу ніяких економічних факторів, які вплинуть на її девальвацію, а також на ревальвацію, поки все стабільно".

Олег Пендзин акцентував, що, образно кажучи, у "великій діжці фінансового меду", який дав ЄС та дадуть США Україні, є ложка дьогтю. Адже кошти ЄС – це гуманітарна, а не військова допомога, остання залежить від США. Рішення про неї досі нема, а на фронті у нас зараз нелегка ситуація.

"Певний запас міцності у ЗСУ є, але він не безмежний, – говорить Олег Пендзин. – Тут фінансовий дедлайн для України – 1 березня, до цього часу у США буде ухвалено держбюджет на весь 2024 рік, де має бути і, сподіваюсь, позитивне рішення щодо України. Треба протриматись, усі підстави для цього є".

Продавати чи купувати валюту

Думки експертів співпали: купівля валюти нині не принесе зиску, а її продаж буде у збиток. А от на гривні зараз можна заробити.

Олег Пендзин упевнений: на часі продовження дії короткострокових гривневих депозитів (на 3 місяці) і відкриття нових вкладів на такий же термін.

"Перевага таких інвестицій у тому, що вони доступні кожному, навіть тим, у кого є незначна сума "зайвих" коштів, це може бути тисяча гривень", – підкреслив експерт.

Порада Олександра Охріменка – це інвестиції у військові облігації, вони вигідніші на 4-6%, ніж банківські депозити.

"Є гривневі облігації, є валютні, їх пропонують кілька надійних банків, – говорить Олександр Охріменко. – Доходи не оподатковуються, на відміну від відсотків по депозитах, і складають відповідно 16-18% річних у гривні, 4-4,5% в доларах, 3-3,5% в євро у залежності від банку. Наразі на сьогодні найвигідніші гривневі цінні папери, бо долар і євро дешевшають. Але якщо тренд поміняється, може статися навпаки. Мінус – потрібен значний капітал, від 40 тис. грн. Та вихід є: можна придбати у складчину, тобто на спільні кошти".

Андрій Шевчишин пропонує взяти паузу на тиждень і не купувати, а тим паче не продавати валюту.

"Варто почекати, як ринок відреагує на позитивні новини з Європи, також відстежуватимемо розвиток подій щодо надання Україні макрофінансової допомоги з боку США. За тиждень стане зрозумілим, в якому коридорі Нацбанк утримуватиме курс гривні", – каже експерт.

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