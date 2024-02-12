Курс валют: долар опускається до 38 гривень, а українці купують його рекордними темпами – чи варто це робити 

Українці, схоже, починають звикати до стабільного курсу долара: вже два тижні коливання його вартості на ринку помітні лише фахівцям. При цьому населення купує готівкову валюту небаченими темпами, за даними фінансових аналітиків, у січні було побито рекорд 11-річної давнини.

Чому курс долара майже припинив знижуватись, чого очікувати на поточному тижні, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на офіційному ринку готівковий долар за тиждень незначно здешевшав. Якщо у понеділок, 5 лютого, середній курс продажу був 38,10 грн/долар, то у неділю, 11 лютого – 38,05 грн/долар. Як каже Олександр Охріменко, "це менше, ніж нічого". Середній курс купівлі не змінився і становив 37,60 грн/долар, що практично співпадає з офіційним курсом НБУ на той період.

Найнижчий курс продажу у банках становив 37,98 грн/долар (це реальний, за яким можна придбати валюту – Авт.). Найвищий курс купівлі – 37,90 грн/долар.

А от євро ще не використав весь потенціал дешевшання: за минулий тиждень його курс знизився на 20 коп. як у продажу, так і в купівлі. Це відповідно до 41,30 та 40,55 грн/євро.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курси продажу і купівлі долара мінялись по-різному. Якщо курс продажу поступово підвищувався від 38 грн/долар і на неділю, 11 лютого, встановився на рівні 38,12 грн/долар, то курс купівлі і падав, і зростав. Коливання склали майже 60 коп., від 37,10 до 37,69 грн/долар. На неділю, 11 лютого курс купівлі склав 37,68 грн/долар. Спред, тобто різниця між курсами купівлі і продажу, зменшився за тиждень з 90 до 50 коп.

Середній курс євро на нелегальному ринку знизився за робочий тиждень як у продажу, так і в купівлі до відповідно 41,30 грн/євро (-30 коп.) і 41,20 грн/євро (-10 коп.). На вихідних курс почав зростати, на неділю, 11 лютого, він становив 41,50 і 41,30 грн/євро, це стільки ж, як і тиждень тому.

За словами Олександра Охріменка, зменшення спреду до мінімально вигідного вказувало, що міняйли активно купували і продавали валюту, заробляючи не на різниці курсів, а на обсягах продаж, які зараз є значними.

Нацбанк весь минулий тиждень тримав офіційний курс долара практично стабільним, щоденні коливання склали 3-5 коп., від 37,57 до 37,62 грн/долар.

На понеділок, 12 лютого, регулятор встановив офіційний курс 37,62 грн/долар, або на 5 коп. більше, ніж тижнем раніше.

Євровалюта, навпаки, помітно подешевшала: якщо 5 лютого офіційний курс був 40,88 грн/євро, то 12-го – лише 40,51 (-37 коп.). Співвідношення долар/євро складає 1,08, це менше ніж тиждень тому (було 1,09 дол./евро).

Експерти відзначають, що попри стабільність курсу, на готівковому ринку помітна висока активність покупців валюти.

"У січні цього року побито рекорд 11-річної давнини з купівлі готівкової валюти, купують як приватні підприємці, так і населення, – говорить Андрій Шевчишин. – Але й пропозиція валюти на міжбанківському ринку достатня, тому Нацбанк купує надлишки і потім продає їх, у тому числі й готівкою".

Його думку підтримує Олександр Охріменко.

"Виникає запитання, звідки у населення так багато грошей, що воно купує валюту на мільярди, – говорить Олександр Охріменко. – Передовсім – це гроші військових. Їм платять немало, як результат у самих військових та їхніх сімей є надлишок грошей. Вони частину використовують на купівлю валюти. Про запас. Коли війна закінчиться, таких грошей платити не будуть. Другий чинник – наш малий і середній бізнес, який на війні заробляє немалі прибутки, скуповує валюту, як про запас, так і для фінансування "тіньової економіки". Аби не було дефіциту готівкової валюти, НБУ регулярно продає її по заявках банків. Як результат – курс стабільний, не зважаючи на високий попит".

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

За прогнозами експертів, стабільний курс збережеться ще тиждень як на безготівковому, так і на готівковому ринках.

"Коливання вгору-вниз можливі у межах 10 коп. в залежності від щоденного попиту та пропозиції", – уточнив Олександр Охріменко.

Олег Пендзин пояснив тривале зміцнення гривні такими чинниками.

"У січні і на початку лютого видатки з держбюджету були мінімальними, фінансувались лише захищені статті витрат: зарплати бюджетникам, пенсії, бо не було вирішене питання з допомогою Україні з боку західних партнерів, – аналізує Олег Пендзин. – Фінансування державних контрактів з бізнес-структурами було відкладено на пізніші терміни. Відповідно, попит на валюту з боку бізнесу, перш за все імпортерів, був низький, а пропозиція її достатня, що сприяло зміцненню гривні. Така ситуація триватиме ще тиждень-два, потім держконтракти запрацюють. Бо вже є рішення ЄС про макрофінансування і очікуємо таке ж рішення від США. Це приведе до зростання попиту на валюту і її поступового подорожчання як на безготівковому, так і на готівковому ринках".

Однак можливі певні "але", вважає Андрій Шевчишин.

"Очікувана допомога Україні з боку США має буде схвалена протягом місяця, та ймовірно, що вона виявиться меншою за обіцяні 60 млрд доларів і складе близько 50 млрд. Тобто лише військова допомога, яка піде на закупку зброї, – пояснив Андрій Шевчишин. – Потрібні додаткові запозичення для дофінансування витрат нашого держбюджету, в тому числі й на мобілізацію. На поточному тижні це, очевидно, не вплине на курс, та може через кілька місяців помітно девальвувати гривню".

Продавати чи купувати валюту

Експерти, як і тиждень тому, стверджують: для отримання прибутку у найближчі місяці гривня пріоритетніша, ніж долар чи євро.

Олег Пендзин пропонує найдоступніший варіант: короткострокові гривневі депозити, на три місяці під 10-12% річних. Це перевищить рівень інфляції, яка 2024 року прогнозується на рівні 8-9% і дозволить дещо заробити.

Порада Олександра Охріменка – це інвестиції у військові облігації, вони вигідніші на 4-6%, ніж банківські депозити.

"Плюс – не тільки вищі відсотки, але й те, що доходи не оподатковуються, на відміну від процентів по депозитах, де з кожної заробленої гривні доведеться сплатити 19,5 копійок у вигляді податку, – говорить Олександр Охріменко. – Мінус – потрібен значний капітал, від 40 тис. грн. Можна придбати і на меншу суму, але тоді комісії за послуги "з’їдять" весь майбутній прибуток, бо вони не залежать від суми, на яку купуються цінні папери".

Експерт також вважає, що валютні облігації вигідніші за гривневі. Бо нині Нацбанк підтримує курс гривні валютними інтервенціями, а якщо перестане це робити, то долар і євро помітно подорожчають.

Андрій Шевчишин радить не продавати валюту без крайньої необхідності, бо курс за яким її приймають банки або обмінні пункти, низький.

"Щодо купівлі валюти – курс для цього також вигідний. Але варто розуміти: прибутку доведеться чекати довго, можливо, рік і більше. Плюс "твердої" валюти – ви гарантовано забезпечуєте свої заощадження від знецінення, адже долар навряд чи дешевшатиме надалі, дно досягнуте", – зазначає експерт.

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