Курс валют: Нацбанк почав девальвацію гривні, чи чекати її падіння і коли

Чого чекати від курсу валют в Україні з 23 по 29 жовтня – читайте в аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Національний банк України поступово девальвує гривню: офіційний її курс до долара за п’ять днів, з 16 по 22 жовтня, знизився на 24 коп., до 36,61 грн/долар. Тобто НБУ непомітно змінив тренд з низхідного на висхідний, до того регулятор два тижні підряд зміцнював гривню і, відповідно, робив дешевшими долар та євро. Готівковий ринок на зміни тренду поки не відреагував, там курс практично стабільний. Однак він набагато вищий, ніж офіційний і перевищує 38 грн/долар.

Яка зараз ситуація на ринку, чого очікувати далі, чи варто вкладати кошти у валюту, аби зберегти їх від знецінення, що тепер вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на цьому тижні (23-29 жовтня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку

Експерти відзначають три моменти: зниження продаж Нацбанком валюти на міжбанківському ринку що і призвело до плавного її подорожчання, стабільний курс продажу доларів і євро на "білому" ринку, це банки і пункти обміну валют і невпевнену ситуацію на "чорному" ринку, де заробляють на перепадах курсу фінансові спекулянти.

"Нацбанк значно знизив продажі валюти на міжбанку, якщо три тижні тому було продано майже мільярд доларів, два тижні тому близько 500 млн., то на минулому тижні – біля 300 млн, – відзначив Олександр Охріменко. – І попит було практично задовільнено. Схоже, регулятору вдалося вловити той момент, коли вже можна зменшити обсяги продаж валюти, і це не призведе до обвалу гривні, а лише до її плавної девальвації".

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на "білому ринку" коливання середнього курсу продажу долара не перевищували у продажу 10 коп., від 38,12 до 38,20 грн/долар, на кінець тижні курс встановився 38,15. У купівлі залишилось 37,50 грн/долар, як і тиждень тому. Спред, тобто різниця між курсами купівлі і продажу, зменшився на 5 коп., це вказувало на перевагу пропозиції готівкової валюти над попитом на неї.

Готівковий євро подешевшав за тиждень у продажу на 15 коп. від 40,75 до 40,60 грн/євро. Курс купівлі залишився на рівні 40 грн/евро. Співвідношення між євро і доларом не змінилось – 1,05 долара за євро.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, можна відзначити падіння курсу купівлі: якщо 16 жовтня за долар міняйли давали 38,05 грн, то 22 жовтня лише 37,50 грн (-55 коп.). Курс продажу тут також знизився, але не так значно: з 38,14 до 38,07 грн/долар (-7 коп.).

За оцінкою Олександра Охріменка, нелегальний ринок майже зупинився, він переповнений валютою, а яким буде попит на неї ближче до кінця жовтня, поки незрозуміло.

Нацбанк на понеділок, 23 жовтня, встановив офіційний курс 36,54 грн/долар (+21 коп. за тиждень), курс євро на 23 жовтня склав 38,28 грн/євро (+ 42 коп. за тиждень).

Чого очікувати від курсу валют на цьому тижні

Олександр Охріменко говорить, що Нацбанк зараз слідує класичній економічній теорії, згідно з якою коливання курсу національної валюти протягом року не повинні перевищувати 5%, тобто по 2,5% у плюс або в мінус. В абсолютних цифрах для гривні це складає не більше 90 коп.

"Нацбанку це вдається без значних зусиль, бо значних покупців на валютному ринку наразі обмаль. Імпортери придбали необхідну їм кількість валюти для завезення товарів з-за кордону, такий великий покупець валюти, як "Нафтогаз", у цьому році не закупив до опалювального сезону жодного кубометра імпортного газу і так далі. Саме цією сукупністю чинників, на мою думку, можна пояснити те, що гривня майже не девальвує. На цьому тижні стабільність на готівковому ринку збережеться, на безготівковому будуть коливання курсу, можливе невелике здешевлення гривні, у межах 20 коп.", – спрогнозував Охріменко.

Андрій Шевчишин згадав ще один чинник, який сприяє стабільності гривні – очікуване зниження Нацбанком облікової ставки, тобто відсотка, під який НБУ надає гривневі позики комерційним банкам.

"Ринок завмер, є велика ймовірність, що вже 26 жовтня на засіданні правління НБУ облікову ставку буде зменшено з 20% річних до 18%, а то й нижче, це може підштовхнути курс долара вгору, тому дочекаємося рішення регулятора, – говорить Андрій Шевчишин. – На готівковому ринку на цьому тижні не очікую ні здешевлення долара у продажу, ні подорожчання у купівлі: кому з фізосіб дуже потрібно, той купить або продасть за тим курсом, який виставив банк".

А от Олег Пендзин категоричний: на його думку, Нацбанку варто було б активніше послаблювати гривню, аби під кінець року збільшити надходження до держбюджету. Адже багато податків (мито, акцизи) у нас стягуються у валюті, потім конвертуються в гривні і йдуть на різні види виплат усередині країни. Тому чим дорожчий долар, тим більше за нього можна отримати гривень. Експерт нагадав: у бюджеті на 2023 рік закладено середньорічний курс долара 42,2 грн, а на кінець року – 45,8 грн/долар.

"Не бачу зараз достатньої узгодженості між політикою Нацбанку і Мінфіну, – констатував Олег Пендзин. – Регулятор демонструє незалежну політику, головний підсумок якої – низька інфляція. Можливо, є певні домовленості з Міжнародним валютним фондом, про які широкому загалу поки не відомо. Тому нинішня ситуація на ринку збережеться ще тиждень, а то й далі".

Продавати чи купувати валюту

Прогнози експертів трохи змінились.

Олег Пендзин, як і раніше, вірить у стабільну і міцну гривню, курс якої, на його думку, не буде значно знижуватись у найближчі три-чотири місяці.

"Готівкову гривню зараз краще тримати на короткострокових трьохмісячних депозитах, це вигідніше для отримання швидкого прибутку, ніж купівля у цей час валюти, – говорить Олег Пендзин. – Та якщо у вас є заощадження у валюті, продавати їх, аби відкрити чи поповнити гривневий депозит, не варто. Курс купівлі готівкової валюти у фізосіб зараз низький, і це не дасть змоги отримати прибуток від конвертації валюти у гривні з подальшим її розміщенням у банку".

З цим тепер частково згодний і Олександр Охріменко, котрий ще тиждень тому вважав за краще інвестувати лише у валюту. На його думку, нинішні дії Нацбанку направлені на підтримку стабільності гривні і відмову від її значної девальвації (до 39,5-40 грн/долар). Це дозволить у найближчі 100 днів гарантовано отримати прибуток від гривневих депозитів.

"Відсотки вищі у невеликих банках, – відзначив Охріменко. – І хоча вони "в народі" традиційно вважаються менш надійними, ніж великі системні банки, три місяці – дуже короткий термін, тому ризик, що банк збанкрутує, мінімальний".

Однак для тих, хто для тих, хто "грає вдовгу", тобто планує витрачати заощадження не раніше ніж через рік, купівля валюти є доцільною, як і раніше, вважає експерт.

Андрій Шевчишин не радить ганятися за швидкими заробітками на гривневих депозитах, а вкладати у валюту, поки долар не дорожчає.

"Є відоме правило: коли курс долара низький – треба купувати і, навпаки, не треба продавати без крайньої потреби, - нагадав Андрій Шевчишин. – Девальваційні настрої в Україні залишаються значними, а ризик появи "чорного лебедя", тобто непередбачуваної події, яка може стрімко змінити ситуацію на протилежну, завжди присутній".

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