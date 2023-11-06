Курс валют: Нацбанк змушує українців продавати долари, як можна заробити

Чого чекати від курсу валют в Україні цього тижня – свіжий прогноз від фінансових аналітиків.

Українці, схоже, почали звикати до стабільного курсу валют: попри війну і проблеми в економіці країни, долар останні місяці постійно дешевшає, хоча багато фінансових аналітиків прогнозували до кінця року плавне зміцнення американської валюти і девальвацію гривні.

В чому причина, чого очікувати далі, чи варто вкладати кошти у валюту, що тепер вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на цьому тижні, з 6 по 12 листопада;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку

На готівковому ринку валюти сім днів у кінці жовтня і на початку листопада виявилися точною копією попереднього тижня: долар дешевшав, банки мали достатньо валюти на продаж, а покупців було негусто.

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на "білому ринку" середній курс продажу долара поступово знижувався і на кінець тижня встановився на рівні 37,85 грн/долар (-20 коп.). У купівлі маємо в середньому 37,40 грн/долар, тобто мінус 10 коп. на кожному доларі.

Середній курс продажу готівкового євро коливався вгору-вниз, але незначно, у межах 15 коп.: у продажу від 40,35 до 40,50 грн/євро, у покупці від 39,80 до 39,90 грн/євро. На неділю, 5 листопада, курс продажу встановився 40,40 грн/евро (-10 коп. за тиждень), курс покупки 39,80 грн/євро (-8 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс продажу долара значно мінявся в залежності від попиту і пропозиції, але у підсумку за тиждень він також знизився з 38 до 37,69 грн/долар у продажу (-31 коп.) і з 37,57 до 37,05 грн/долар у купівлі (-52 коп.). Курс євро коливався у продажу від 40,15 до 40,37 грн/євро, у купівлі від 39,97 до 40,15 грн/євро на неділю, 5 листопада.

Нацбанк на понеділок, 6 листопада, встановив офіційний курс 36,17 грн/долар (-25 коп. за тиждень). За місяць, що минув після переходу Нацбанком від фіксованого курсу долара до режиму керованої гнучкості курсу, долар подешевшав на 45 коп. або на 1%. Євро за тиждень помітно подорожчав, його курс на 6 листопада склав 38,73 грн/євро (+35 коп. за тиждень), це стільки ж скільки було два тижні тому. Місяць тому, 6 жовтня, курс євро був 38,53 грн/євро, це на 20 коп., або на 0,5% дешевше, ніж зараз. Співвідношення між доларом і євро за останній тиждень збільшилось з 1,05 до 1,06 долара за євро.

Як пояснив Олег Пендзин, Нацбанк, як і раніше, демонструє спроможність утримувати курс практично стабільним, задовольняючи попит на валюту на міжбанківському валютному ринку.

"Регулятор це робить за рахунок продажу валюти, яка надходить у достатній кількості у вигляді міжнародної допомоги", – підкреслив експерт.

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Прогнози експертів співпали: вони очікують, що регуляторна політика НБУ цього тижня не зміниться, тобто поки не варто очікувати значних коливань курсу. Але їхні думки різняться щодо доцільності такої політики саме зараз.

Олександр Охріменко навіть говорить про подальше зміцнення гривні.

"Україна зараз має позитивний зовнішньоторговий баланс, тобто експортує більше товарів і послуг, ніж імпортує, – аргументував Олександр Охріменко. – Цього року Україна не купувала імпортного газу і у жовтні отримала від зарубіжних партнерів більше валюти, ніж витратила. Нацбанк, може дозволити собі продати значну кількість валюти, задовольняючи потреби банків та імпортерів. Це впливає і на готівковий ринок, там нема ажіотажу – ні на "білому" ринку, ні на "чорному". Тому в найближчий період бачитимемо ревальвацію гривні, бо відсутні чинники, котрі вказували б на протилежне".

З цим згодний і Олег Пендзин.

"Україні наразі чітко по графіку дають макрофінансову допомогу з-за кордону, вже отримано десь 45 млрд доларів, їх вистачає на задовільнення всіх потреб держави. Тому Нацбанк триматиме стабільний курс гривні. Що стосується готівкового ринку, то попит на валюту серед громадян зараз мінімальний", – додав Пендзин.

Українці не поспішають купувати валюту / Фото: ТСН.ua

А от Андрій Шевчишин більш обережний.

На його думку, повільний низхідний тренд курсу готівкового долара продовжиться, але не варто сподіватися, що це "всерйоз і надовго".

"Ще тиждень наявна ситуація з курсом збережеться. Та нагадаю: триває підготовка бюджету на 2024 рік, у допрацьованому проєкті Кабміну, який днями був поданий у Раду, середньорічний курс долара знижено з 41,4 грн/долар до 40,7, та всеодно планується девальвація, – аналізує Андрій Шевчишин. – На кінець цього року прогнозний показник курс має скласти 38,6 грн/долар. Все це є ризиками знецінення гривні. Нацбанк ніколи не коментує причини проведення ним регуляторної політики, але не зрозуміло, чому він використовує валютні резерви в умовах зниження курсу долара. Можна висловити припущення, що регулятор хоче спонукати фізичних осіб, які, за різними оцінками, тримають у заначках близько 100 млрд доларів, почати масовий продаж валюти, поки вона не подешевшала ще більше, наприклад, до 36 грн/долар".

Продавати чи купувати валюту

Експерти вже не так категоричні щодо інвестицій у валюту. На їхню думку, нині непоганий час для заробітків саме на короткострокових гривневих депозитах. Вони, як і раніше, не радять продавати валюту без крайньої необхідності, однак "зайві" гривні зараз краще покласти на депозит, а не купити на них долари чи євро.

"По валюті найвигідніший інструмент заробітку – це валютні облігації державної позики, – аналізує Олег Пендзин. – Та якщо порахувати всі витрати – комісія банку, брокеру, депозитарію тощо, чистий дохід складе 4,5% річних. Доларова готівка "під матрацем" доходу не принесе взагалі. А гривневий депозит може дати 16% річних. Тобто до кінця січня наступного року гривня набагато краща".

Андрій Шевчишин говорить, що продавати валюту не варто, однак і купівля її несе певні ризики.

"Зараз курс вигідний, та не факт, що через тиждень-два він не виявиться ще вигіднішим. Тому метою купівлі має бути можливість забезпечити заощадження від можливого знецінення через рік і більше".

Олександр Охріменко радить: якщо потрібні гривні, то краще продавати валюту саме зараз, бо вона, на його думку, ще подешевшає.

"Є ті, хто в Україні отримують зарплату у валюті, або заробляють її за кордоном як трудові мігранти. Це стосується у першу чергу їх", – уточнив експерт.

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