В Україні ажіотаж на ринку валют. Чи очікувати подальшого зростання курсу поточного тижня січня, продавати чи купувати готівкову валюту – в ексклюзиві TSN.UA.

Курс валют

Поточного тижня гривня дешевшатиме й далі, прогнозують експерти. Минулого тижня для українців було дві новини щодо курсу валют: погана і хороша. Погана – гривня продовжує знецінюватися, хороша – гривня дешевшає повільно. Втім, від початку року середній курс на готівковому ринку дійшов до 43 грн за долар, це на 50 коп. більше, ніж було 31 грудня торік.

За інформацією спеціалізованих сайтів, весь тиждень від 6 до 12 січня тривало поступове підвищення курсу долара – як безготівкового, так і готівкового. Рубіж у 43 грн/дол. у продажу готівки було досягнуто у п’ятницю, 10 січня. Йдеться про середній курс, бо чимало банків та обмінних пунктів продавали валюту дорожче. Вихідними курс стабілізувався на рівні 43 грн/дол. у продажу (+44 коп. за тиждень) і 42,31 – у купівлі (+38 коп. за тиждень). Найвища ціна продажу долара була 43,25 грн (+50 коп. за тиждень), найнижча – 42,80 грн/дол. (+45 коп.). Максимальний курс купівлі становив 42,75 грн (також +45 коп.).

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Нацбанк продовжив повільну девальвацію гривні щодо долара: за тиждень від 6 до 12 січня офіційний курс змінився від 42,09 до 42,28 грн/дол. (+19 коп.). Такий курс залишився на понеділок, 13 січня.

Офіційний курс євро протягом тижня коливався вгору-вниз від 43,33 до 43,90 грн/євро. На 13 січня регулятор встановив курс 43,57 грн/євро (+24 коп. за тиждень). Співвідношення долар/євро збереглося на рівні 1,03 долара за євро.

Що відбувається на ринку валют

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що в робочі дні від 6 до 10 січня тренд на міжбанківському валютному ринку був висхідним, і якби не продаж валюти Нацбанком, безготівковий курс міг би бути й вищим за 42,45 грн/дол. (+12 коп. від початку тижня).

"Зросла активність продавців, але попит на купівлю готівки виріс на понад 25%. Тобто частина населення бачить, що долар постійно дорожчає, і, як завжди, намагається врятувати заощадження, купуючи долари", – зазначив він.

Експерт пояснив, звідки з’явилися додаткові кошти на придбання валюти фізособами – це виплати за підсумками року в державних і бізнес-структурах. Ці кошти співвітчизники швидко конвертують у долари, вважаючи, що девальвація гривні триватиме. Своєю чергою Андрій Забловський зазначив, що у грудні 2024 року видатки з держбюджету були рекордними – понад 705 млрд грн, що на чверть більше, ніж у грудні 2023 року, і на 65% більше, ніж у листопаді 2024-го. Очевидно, що це створило додатковий тиск на валютний ринок і призвело до подальшого здорожчання долара.

Моніторинг ТСН.ua банків та обмінних пунктів у Києві показав: за валютою вже шикуються невеликі черги, а є вона передусім там, де курс долара помітно вищий за середній, тобто понад 43 гривні за одиницю. А там, де курс низький, валюти вже нема. Касири пояснюють, що попит збільшився, тому долари закінчилися – їх розкупили.

Чого очікувати від курсу валют

Експерти прогнозують, що поточного тижня гривня дешевшатиме й далі, але їхні думки різні з приводу того, наскільки швидко це відбуватиметься.

"Можлива невелика пауза, бо готівковий ринок уже досяг середнього курсу 43 грн/долар, – говорить Андрій Шевчишин. – Нацбанк проводить доволі активну політику, щоб не було швидкого знецінення гривні. Та це не міняє загального тренду на її девальвацію".

А от на думку економіста Андрія Забловського, регулятор мав би діяти рішучіше таі не допустити швидкого зниження готівкового курсу долара до 43 гривень.

"Можна говорити про новий валютний коридор на міжбанку – 42,2-45,5 грн/дол., відповідно на готівковому ринку це понад 43 грн/дол. Але завдяки фінансовій допомозі наших зарубіжних партнерів нема фундаментальних економічних чинників для швидкої девальвації гривні. Наявні певні спекулятивні чинники, та у Нацбанка є ресурси, і сподіваюся, що він їх використає, щоб стримати девальваційний темп гривні. Якщо так станеться, то готівковий долар поступово припинить дорожчати і зупиниться на 43 грн", – каже він.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин також вважає, що на тижні від 13 до 19 грудня не варто очікувати значного здорожчання долара.

"Нагадаю: середній за рік офіційний курс долара запланований на рівні 45 грн, наразі маємо 42,28 грн, водночас готівковий курс уже перевищив 43 грн, а це забагато для початку січня. Нацбанк торік у грудні пригальмував зростання офіційного курсу на рівні 42 грн, а від січня став швидко надолужувати прогаяне, що, на мою думку, призвело до прискорення попиту на готівкову валюту з боку населення. Тобто спрацювали панічні настрої. Та регулятор на поточному тижні, найімовірніше, стабілізує ситуацію. Курс може ще зрости, але на кілька копійок, не більше", – переконаний експерт.

Додамо, що астролог Влад Росс зробив фінансовий прогноз на 2025 рік. Він передбачає ймовірний економічний колапс і дав поради, що варто та що е варто робити для того, щоб зберегти фінансову стабільність. Особливу увагу астролог звернув саме на цифрову валюту. Росс зробив прогноз і щодо курсу валют на 2025 рік. За його словами, долар таки може бути по 50 грн.

Продавати чи купувати валюту

Поради експертів однакові щодо продажу валюти: як і раніше, продавати її не варто без крайньої необхідності, і різні щодо купівлі доларів чи євро.

Олег Пендзин прогнозує, що в перші три місяці поточного року курс готівкової гривні не досягне 44 грн/дол. (+2%), тому гривневі депозити та облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) будуть прибутковішими за інвестиції в купівлю готівкової валюти.

"Наразі багато банків підвищили відсоток річних по депозитах, за квартал можна заробити понад 3% від суми гривневого вкладу і понад 4% – на короткотермінових ОВДП", – зазначає він.

Андрій Шевчишин згоден, що гривневі інвестиційні інструменти поки можуть принести більший прибуток, ніж купівля готівкової валюти. Однак у тривалій перспективі – рік і більше – валюта може дати дохід, співставний якщо не з ОВДП – фінансовим інструментом, поки не дуже звичним для пересічного українця, то принаймні з гривневими депозитами.

"Додатковими перевагами валютної готівки є висока доступність і швидка ліквідність, тобто її можна без проблем у будь-який момент поміняти на гривні, а на побутовому рівні – і розрахуватися за вигідним курсом, – аргументував Андрій Шевчишин. – Але вкладати всі без винятку кошти у валюту навряд чи доцільно. Можлива така стратегія: короткотермінова перспектива – гривневі депозити або ОВДП, довготермінова – купівля валюти. Наразі краще долар, який дорожчає, а не євро, бо курс євро в найближчі місяці може знизитися до паритетного з доларом".

Андрій Забловський нагадав: варто купувати будь-які активи, зокрема й валюту, тоді, коли вона дешевшає. Тому краще взяти паузу, доки не відбудеться зміна президента у Сполучених Штатах. Це, зокрема, прояснить ситуацію зі співвідношенням долара та євро. Поки можна купувати ОВДП і банківські зливки дорогоцінних металів. Експерт додав, що золото не дешевшатиме, але прибуток дасть не раніше, ніж через кілька років.

Прогноз від інвестбанкіра

Нагадаємо, нещодавно інвестбанкір дав прогноз на 2025 рік. За його словами, зростання курсу долара наступного року ще на 10% до 46-47 гривень – це здоровий процес для економіки України. Це допоможе товаровиробникам зберегти конкурентоздатність. Такою заявою вразив директор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала.

Як зазначив Фіала, з одного боку Нацбанку вигідно тримати курс достатньо стабільним. Водночас Україна має суттєвий дефіцит торгового балансу на рівні 15% від ВВП, який перекривається за рахунок 40 млрд дол. міжнародної допомоги на рік.

За словами інвестбанкіра, Україна гарантовано отримає наступного року ці гроші.

"Це перший раз, коли у нас така передбачуваність. Це нам теж додає комфорту і для наших макропрогнозів, і для нашого інвестування. Це перший раз під час війни, що ми знаємо, ми впевнені, що у нас дефіцит бюджету буде профінансований не лише на наступний рік, а ще й на частину 2026-го. Це дуже добре. Водночас Нацбанку за своєї курсової політики треба звертати увагу на конкурентоспроможність місцевого виробника, "щоб ми не якось спонсорували або дотували імпорт закордонних виробників замість того, щоб допомагати місцевому виробнику", – зазначив Фіала.

Тому, за словами інвестбанкіра, для економіки буде здоровим, щоб гривня наступного року продовжила такий самий темп девальвації, як і поточного – це приблизно на 10%.

"Це означає, якщо ми цей рік закінчуємо десь на 42, якщо закінчимо наступний рік на рівні 46-47, то в цьому нічого поганого не буде. Це, навпаки, буде корисно для місцевого виробника і збереже його конкурентоспроможність", – резюмував експерт.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОБВАЛ ГРИВНІ! Долари дорожчають! Біля обмінників шикуються черги!

Раніше йшлося про те, що Національний банк 2025 року забезпечить "стійкість" валютного ринку. Курс долара "не злетить у космос".

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