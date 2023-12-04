Курс валют: українці придбали рекордну суму доларів – чи варто їх купувати зараз

Національний банк скасував усі обмеження на купівлю готівкової валюти: від 1 грудня кожний може придбати її на будь-яку суму, якщо підтвердить легальність своїх коштів. Також регулятор знову почав повільно девальвувати гривню, за минулий тиждень офіційний курс знизився на 51 коп. А на готівковому ринку навпаки, почав дешевшати долар. Тим часом українці встановили новий рекорд за останні 10 років – за жовтень було куплено валюти на суму майже 740 млн доларів. Більше було тільки у лютому 2014 року. Такі головні новини семиденки між листопадом та груднем.

Що відбувається на ринку, чого очікувати далі, чи варто вкладати кошти у валюту, що тепер вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на поточному тижні;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку

Стабільність на готівковому ринку валют закінчилась разом з осінню: 1 грудня курс долара помітно пішов донизу. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на "білому ринку" долар станом на 3 грудня подешевшав у середньому з 37,80 до 37,45 грн/долар у продажу (-35 коп.) і з 37,30 до 36,90 у купівлі (-40 коп.). Середній курс продажу готівкового євро знизився з 41,10 до 40,90 грн/євро (-20 коп.), курс покупки – з 40,50 до 40,10 грн/євро (-40 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, і долар, і євро також почали дешевшати від 1 грудня. Станом на 3 грудня американська валюта втратила 20 коп. у продажу (до 37,40 грн/долар) і 52 коп. у купівлі (до 36,93 грн/долар), а євровалюта – 40 коп. у продажу (до 40,60 грн/євро) і 15 коп. у купівлі (до 40,60 грн/євро).

Офіційний курс як долара так і євро, які, нагадаємо, встановлює щодня Національний банк, навпаки, плавно зростав. За тиждень, від 27 листопада до 4 грудня, долар зміцнився на 51 коп., до 36,66 грн/долар, євро зміцнися на 30 коп., до 39,66 грн/євро.

Співвідношення між доларом і євро залишилось 1,09 долара за євро.

Як пояснив у соцмережах голова НБУ Андрій Пишний, після зняття обмежень є підстави очікувати, що це дасть змогу утримувати на мінімальному рівні різницю між курсами - готівковим та безготівковим - і посилить стійкість валютного ринку.

Що стосується рекордних купівель готівкової валюти у жовтні, то, на думку Олександра Охріменка, її придбали не фізичні особи у заначку, а перш за все "сірі" приватні підприємці для завезення імпортних товарів перед Новим роком.

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Експерти вважають, що на поточному тижні на ринку складеться цікава ситуація: безготівковий долар дорожчатиме через збільшення попиту на нього, а готівковий може ще подешевшати, хоча зазвичай буває навпаки, його курс міняється в унісон з безготівковим.

"Різниця між безготівкою і кешем на цьому тижні точно зменшиться через посилення конкуренції за покупця, - вважає Андрій Шевчишин. – За даними НБУ, банки завезли у жовтні (за листопад даних ще нема) максимальний з лютого 2022 року обсяг готівкової валюти – 1 млрд 56 млн доларів у перерахунку на долари, сподіваючись заробити на її продажу. Тепер, коли ліміт на продаж знято, курс уже пішов униз, деякі банки пропонували готівковий долар по курсу нижче 37 гривень".

Прогноз Олега Пендзина обережніший: на його думку, безготівкова валюта точно подорожчає, а от готівковий ринок повинен дати на цьому тижні відповідь, який реальний попит на валюту. Тому курс може або стабілізуватися, або піти донизу зовсім незначно.

Олег Пендзин/Facebook

"Потрібен час, аби оцінити реакцію населення на скасування обмежень на продаж валюти, - однак не очікую, що буде ажіотаж, - аналізує Олег Пендзин. – Раніше можна було придбати щодня валюти на сто тисяч гривень, але мало хто з пересічних громадян міг собі це дозволити. Рішення Нацбанку своєчасне, бо валюти в Україні зараз більш ніж достатньо, однак навряд чи воно істотно збільшить попит на готівку".

Олександр Охріменко прогнозує ще тиждень стабільності.

Цьому, на його думку, може сприяти такий чинник, як наближення різдвяних і новорічних свят. Тобто українці вже зараз витрачатимуть більше коштів на покупки та подарунки, а не на придбання валюти.

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин, як і раніше, радить не поспішати з купівлею доларів, а потримати вільні кошти на депозитах ще 2-2,5 місяця, до середини лютого 2024 року.

"Дії Нацбанку вказують на те, що про девальвацію гривні поки можна не думати, вона навряд чи буде, швидше навпаки. І той, хто сьогодні купить валюту, той втратить кошти, бо її курс може бути через тиждень-два ще нижчим. А от власники гривневих депозитів зароблять на відсотках", - оцінює Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин упевнений: найнадійніше тримати заощадження у готівковій валюті, тому радить її купувати зараз, коли курс вигідніший, ніж був, наприклад, на початку листопада. За даними спеціалізованих сайтів, готівковий долар за останній місяць подешевшав у продажу в середньому на 20 коп., а готівковий євро подорожчав у продажу в середньому на 50 коп.

"Тим, хто вже купив долари за більш високим курсом, не варто жалкувати, адже девальваційні настрої щодо гривні залишаються, - говорить Андрій Шевчишин. – Наші високопосадовці все частіше говорять, що 2024 рік очікується важчим, ніж нинішній рік. Тобто ймовірність здешевлення гривні у наступному році до понад 40 грн/долар нікуди не зникла. І валютна готівка є своєрідною страховкою від знецінення коштів. Але за умови, що у найближчі місяці валюта не буде знову конвертована у гривню і витрачена".

Андрій Шевчишин/Facebook

Олександр Охріменко акцентував на тому, що зараз дорожчає саме євровалюта, як до долара, так і до гривні, і цей тренд, на його думку, продовжиться. Тому тим, хто планує витрачати заощадження у Європі, це, наприклад, може бути подорож, краще придбати євро, а не долари.

"Однак у будь-якому випадку вигідніше купувати валюту у принаймні пропорції 50 на 50: половину доларів, половину євро. І бажано у банкнотах номіналом не більше 50 євро, так зручніше у користуванні", - уточнив Олександр Охріменко.

Олександр Охріменко/Facebook

Нагадаємо, середній курс продажу готівкової валюти стабілізувався на рівні нижче 38 грн/долар і 41 грн/євро. Читайте прогноз, що буде з курсом до кінця 2023 року.

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