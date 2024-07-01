Курс валют в Україні: чому долар стоїть і що робити з євро – експерти дали важливу пораду

Ось і настала прогнозована фінансовими аналітиками липнева стабільність на валютному ринку. Курс долара мляво коливається то дещо вгору, то на стільки ж донизу поблизу 41 гривні за долар, але не переходить за позначку. У підсумку цей рух стає тупцюванням на місці. Лише на нелегальному ринку міняйли аби щось заробити на "купи-продай", намагаються штучно розхитати курс.

Як надовго ця стабільність, що буде з курсом наступного тижня, який одночасно починає новий місяць, квартал і півріччя, що наразі вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (1-7 липня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на початку минулого тижня готівковий долар трохи подорожчав, однак із середи, 26 червня, почав дешевшати. Середній курс продажу коливався у межах 40,88-40,95 грн/долар, а на п’ятницю, 28 червня, опустився до 40,84. На неділю, 30 червня, курс продажу зафіксувався на рівні 40,86 грн/долар.

Середній курс купівлі змінювався з ним в унісон, водночас спред, тобто різниця між курсами продажу і купівлі майже не мінявся і становив 52-55 коп. На неділю курс купівлі зупинився на 40,35 грн/долар.

Тобто за тиждень долар здешевшав на 2 коп. у продажу і на 15 коп. у купівлі.

Найнижча ціна продажу долара була 40,69 грн/долар (-11 коп. за тиждень), найвища – 41,10 грн/долар (-5 коп.). Максимальний курс купівлі становив 40,65 (-5 коп. за тиждень).

Євро також дещо дорожчав у понеділок і у вівторок, а надалі тільки дешевшав як у продажу, так і в купівлі. За тиждень, з 24 по 30 червня, євровалюта втратила в ціні у продажу 10 коп. (до 44 грн/євро), у купівлі – також 10 коп. (до 43,32 грн/євро).

За червень готівковий долар подешевшав у середньому 25 коп. у продажу і 20 коп. у купівлі, а от готівковий євро втратив набагато більше - відповідно 70 і 60 коп. При цьому євровалюта постійно дешевшала, а курс валюти США то зростав, то падав, у продажу протягом місяця було і 41,10 грн/долар, і 40,35.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс долара у продажу залишався практично стабільним, коливання були у межах 10 копійок, від 40,77 до 40,87 грн/долар. незначно знижувався весь тиждень. На неділю, 30 червня, він зупинився на 40,80 грн/долар (+1 коп.).

А от здати долар міняйлам за курсом, вигіднішим, ніж у банку (хоча наші експерти не рекомендують дилетантам це робити, бо велика ймовірність натрапити на аферистів – Авт.) – це була лотерея. Курс купівлі коливався від 40,80 до 38,10 грн, тобто у межах трьох (!) гривень. У неділю, 30 червня, нелегали знову значно підвищили курс купівлі – на середину дня він зріс до 40,70 грн/долар або на 1,5 грн у порівнянні з п’ятницею.

Середній курс продажу і купівлі євро у нелегалів знижувався весь тиждень, за сім днів євровалюта подешевшала відповідно на 15 коп. і 22 коп. – до 43,96 грн/евро і 43,60 у купівлі. Але вихідними курс купівлі піднявся одразу на 20 коп., до 43,80 грн/євро.

Як пояснив Олександр Охріменко, це такий собі маркетинговий хід валютних ділків: мовляв, у понеділок скажуть, що по 40,80 грн було вчора, а сьогодні по 38, але у вас ми придбаємо по 39, бо завтра може бути по 37.

"На вихідних бажаючих здати валюту небагато, тому й курс у міняйлів супервигідний, не виключено, що його завищують нечисті на руку люди. Найкраще міняти валюту офіційно, нехай і трохи дешевше, але є гарантія, що вас не обдурять", – резюмував експерт.

Нацбанк минулого тижня тримав курси обох основних валют практично стабільними.

На понеділок, 1 липня, офіційний курс долара встановлено регулятором 40,45 грн/долар (зміна нуль копійок), офіційний курс євро – 43,27 грн/євро (+4 коп.).

Співвідношення долар/євро залишилось 1,07 долара за євро.

"Тиждень пройшов надзвичайно спокійно, коливання курсу на міжбанківському ринку були невеликі, хоча й мала місце незначна перевага попиту над пропозицією. Але Нацбанк тримає руку на пульсі і повністю нівелює коливання. Попит населення на готівкову валюту за тиждень дещо знизився. На ринку починається затишшя", – проаналізував ситуацію Андрій Шевчишин.

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Експерти вважають, що спокій на валютному ринку триватиме й у перший тиждень липня, а можливе зростання курсу долара виявиться незначним і короткочасним.

"Одним з чинників невеликого стрибка курсу може стати святкування 4 липня, Дня незалежності США, це у них вихідний день, – продовжує Андрій Шевчишин. – Також є довготривалі фактори, які можуть як стримувати, так і тиснути на курс гривні. Перший – це надходження у червні чергових траншів зарубіжної допомоги, другий – складні перемовини наших посадовців з зарубіжними кредиторами щодо реструктуризації українського боргу".

Олег Пендзин упевнений, що Нацбанк досяг запланованих показників курсу гривні до долара і зафіксував їх, тому поки чекати змін не варто.

"Матимемо літню стабільність, але ненадовго, – говорить Олег Пендзин. – На наступному тижні коливань курсу не очікується, однак до кінця липня Нацбанк, вважаю, поступово підніме офіційний курс ближче до 41 гривні за долар, що, очевидно, вплине і на готівковий ринок, знову доларова готівка коштуватиме понад 41 грн за один долар".

Олександр Охріменко назвав конкретні цифри курсу продажу й купівлі долара і євро на поточному тижні. Це, за його словами, 40,80-41 грн/долар і 43,90-44,10 грн/євро у продажу і на 50 коп. для долара і на 70 коп. для євро нижче у купівлі.

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин вважає: для тих, хто має гривневі депозити, нічого не змінилось – це, на його думку, зараз найпростіший і найнадійніший спосіб не тільки гарантовано зберегти заощадження від знецінення, а й дещо заробити на відсотках, які поки перекривають інфляцію.

"Ті, хто вперто купує валютну готівку, потрапляють у збиток, – говорить Олег Пендзин. – Наприклад, за червень курс продажу долара знизився в середньому на 25 копійок, а курс купівлі – на 10 копійок. Тобто при можливій конвертації його у гривню маємо мінус 35 коп. на кожному доларі. А кожні 40 гривень на депозиті (еквівалент одному долару) дали за липень дохід у 40 коп. з розрахунку 12% річних. А є депозити і з вигіднішими відсотками".

Однак статистика говорить, що багато українців більше довіряють не гривні, а твердішій валюті, наголосив Андрій Шевчишин. До того ж все більше віддають перевагу євро, а не долару.

"Схоже, що євроорієнтування України починається з євро, – аналізує Андрій Шевчишин. – За 5 місяців 2024 року українські банки завезли готівкового євро на 5% більше, ніж за весь 2023 рік, а саме: 1,61 млрд євро проти 1,53 млрд. Кожна четверта банкнота – це наразі євро. Хоча на першому місці залишається долар з часткою 73,4%. Взагалі це сигнал значного попиту на готівкову валюту. Й не найкращі новини для гривні".

Про те, що за купівлі валюти як засобу інвестування вже зараз краще орієнтуватися на євро, а не на долар, говорить і Олександр Охріменко.

"Недавно керівництво Федеральної резервної системи США (ФРС, аналог центробанку в інших країнах – Авт.) повідомило: розглядається питання про зниження облікової ставки по долару, тобто відсотка річних, під який центробанки кредитують комерційні банки, уже в цьому році, а не в наступному, аби зменшити інфляцію, – пояснив Олександр Охріменко. – Це означає, що долар має подешевшати щодо свого головного конкурента євро і інших валют. Якщо зараз співвідношення пари долар/євро становить 1,07 долара за один євро, то, як тільки буде ухвалено згадане рішення ФРС, це співвідношення зросте вище 1,10 долара за євро. Що автоматично дасть додатковий прибуток при конвертації наявного євро у гривні або долари".

Наостанок експерт дав ще й практичну пораду: не варто купувати євровалюту номіналом понад 100 євро, найкраще 50 євро і нижче. Бо банкноти великого номіналу не завжди приймають у Європі за готівкових розрахунків, боячись фальшивок.

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