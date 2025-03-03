Курс валют в Україні: "чорний лебідь" від Трампа вдарив по гривні – скільки тепер коштуватиме долар

Тривале зміцнення гривні несподівано припинилось. Більше того – курс долара з 1 березня швидко пішов угору після невдалого завершення 28 лютого перемовин між українським і американським президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Мова йде про готівковий ринок, бо на вихідних міжбанківський ринок не працював. На думку фінансових аналітиків, якби не "чорний лебідь" від Трампа, гривня продовжувала б зміцнюватись.

Що тепер очікує ринок на тижні з 3 по 9 березня, а також про те, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні з 3 по 9 березня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на тижні від 24 лютого до 2 березня середній курс готівкового долара полоскотав нерви: у понеділок, 24-го, пішов угору, а вже в середу, 26-го, "передумав". І знову пішов униз, та так швидко, що зупинився лише у п’ятницю, 28 лютого, коли долар став майже на 20 коп. дешевшим, ніж був. За п’ять днів курс продажу знизився до 41,65 грн/долар, курс купівлі до 41,20.

Та 1 березня стався неочікуваний стрибок ціни готівки: вище 42 гривень (42,05 грн/долар) у продажу і до 42,30 грн у купівлі. На неділю, 2 березня, курс продажу знизився до 41,95 грн/долар, курс купівлі не змінився. На вихідних більшість відділень банків не працюють, тому очевидно, що курс підняли пункти обміну валют, які працюють у режимі нон стоп, намагаючись заробити на можливих панічних настроях населення. Спред, тобто різниця між курсами купівлі і продажу значно збільшився, з 25 до 65 коп.

Як пояснив Олег Пендзин, так завжди буває, коли на ринку починається невизначеність: фінансові установи намагаються купити валюту якомога дешевше, а продати якомога дорожче.

Готівковий євро за тиждень спершу подорожчав, потім подешевшав, а на неділю, 2 березня, знову подорожчав, але менше, ніж долар. У підсумку євровалюта знецінилась на 7 коп. у продажу (до 43,93 грн/євро) і на 48 коп. у купівлі до 43,18 грн/євро).

За лютий курси готівкового долара і євро знизились. Так 1 лютого один долар у середньому коштував у продажу 42,07 грн, у купівлі – 41,52 грн, а 28 лютого лише 41,79 (-28 коп.) і 41,23 грн (-29 коп.). Євро за місяць подешевшав у продажу на 26 коп., до 43,74 грн/євро, у купівлі – на 27 коп., до 43,07 грн/євро.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, і долар, і євро з 24 по 28 лютого також подешевшали. Американська валюта втратила у продажу 11 коп. (до 41,62 грн/долар), у купівлі 8 коп. (до 41,56 грн/долар), європейська – відповідно 60 коп. (до 43,65 грн/євро) і 34 коп. (до 43,40 грн/євро). А от 1 березня настав форс-мажор: міняйла були готові купувати долари по 41,95-42 грн за одиницю. На 2 березня курс купівлі знизився до 41,85 грн/долар, валюту не продавали зовсім. Ринок євро був спокійнішим, але дорогим: у неділю євровалюту продавали по 43,97 грн купували по 43,70.

Нацбанк на тижні також поміняв тренд зміни курсу гривні: до середи, 26 лютого, вона дешевшала, надалі дорожчала. Максимальний офіційний курс гривні до долара і євро був 26 лютого – 41,74 грн/долар (+15 коп.), та 43,79 грн/євро (+27 коп.). На понеділок, 3 березня, регулятор зміцнив гривню, встановивши курс 41,43 грн/долар (-15 коп.) і 43,11 грн/євро (-40 коп.).

У підсумку за лютий гривня зміцнилась до долара на 31 копійку (від 41,82 до 41,51 грн/долар), а євро зберіг свої позиції: 1 лютого офіційний курс був 43,51 грн/євро, 28 лютого – 43,49 грн/євро.

Співвідношення долар/євро зменшилось за тиждень з 1,05 до 1,04 долара за євро.

Андрій Шевчишин наголосив, що низький і стабільний курс долара на міжбанківському ринку, підтримується Нацбанком штучно, за рахунок продажу валюти. Головна причина – здешевити закупку держструктурами значних обсягів енергоносіїв (газ, електроенергія) для завершення опалювального сезону.

"Цьому також сприяє збільшення на міжбанку пропозиції валюти продавцями на 10% і зменшення попиту на 14% (тиждень тому було зростання на 50%), – говорить Андрій Шевчишин. – На готівковому ринку продовжується збільшення продажу валюти фізичними особами банкам та обмінним пунктами, що пояснює зниження курсу, перш за все курсу купівлі".

Андрій Забловський додав, що зміцнення гривні у лютому було ситуативним.

"Спрацював фактор кінця місяця, коли зростає попит на гривню для виконання бюджетних платежів, накопичення коштів для зарплат, отже знижується можливість торгувати на міжбанку", – пояснив експерт.

Чого очікувати від курсу валют

Експерти вважають, що політичні події вплинуть на стабільність гривні.

Андрій Забловський наголосив: цей чинник може психологічно натиснути на ринок, можливі спроби розгойдати курс.

"Але не прогнозую, що ситуація вийде з-під контролю НБУ. Крім того, все динамічно змінюється в геополітичному плані (зростає підтримка України з боку ЄС – Авт.), тому цей "лебідь" вже незабаром може бути не таким страшним для нас", – висловив свою думку Андрій Забловський.

Андрій Шевчишин був обережним у прогнозах. Експерт наголосив, що ситуація з курсом наразі невизначена і залежить від політичних моментів.

"На поточному тижні побачимо негативну реакцію ринку. На міжбанку можлива турбулентність, курс підвищуватимуть два чинники: панічні настрої і недавнє значне погашення гривневих облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які можуть піти на купівлю долара, особливо в нинішніх умовах, – говорить Андрій Шевчишин. – Багато залежить від дій Нацбанку – дозволить він гривні просісти чи підтримуватиме курс продажами валюти. Зазначу: на міжнародних ринках через спробу нинішньої адміністрації США розпочати нові торгові війни з Європою та Китаєм, валюти багатьох країн вже значно подешевшали. Вважаю, що в таких умовах тримати високий курс гривні – сміливе рішення".

А от на думку Олега Пендзина, міжбанківський ринок не повинен серйозно відреагувати на політичні несподіванки.

"Готівковий ринок – емоційний, саме цим пояснюється стрибок курсу. Глобально нічого не міняється у політиці НБУ – регулятор намагається приборкати інфляцію, зокрема і тим, що підтримує курс гривні продажем золотовалютних резервів, – аналізує Олег Пендзин. – Нагадаю: торік зростання цін перевищило прогнози Нацбанку майже на 2%, досягнувши 12%. Поки воно не уповільнюється, за даними Держслужби статистики, маємо інфляцію вже 12,9% січень до січня 2024 року. За інфляцію у нас відповідає Нацбанк, і, вважаю, що його керівництво, поки є можливість, робить усе, аби загальмувати інфляцію нижче 10%. Тому мій прогноз на найближчий тиждень: курс гривні до долара після незначних коливань у підсумку залишиться на нинішньому рівні".

Продавати чи купувати валюту

Експерти радять не піддаватися паніці, не купувати валюту задорого і тим більше не продавати задешево. На їхню думку, готівковий курс невдовзі може знизитись у продажу і має підвищитись у купівлі.

"Попит на долар зростає, зменшується частка гривневих депозитів у банках і збільшується частка валютних, – зазначив Андрій Забловський. – Але переходити з гривні у валюту доцільно без економічних втрат: не закривати достроково вклади, аби не втратити відсотки, а також купувати долари, коли курс знижується, а не зростає. Тому варто тиждень зачекати, поки ситуація не стане більш зрозумілою".

Олег Пендзин взагалі вважає марними спроби заробляти на коливаннях курсу. На його думку, гривневі інвестиції набагато вигідніші, але за однієї умови: вони мають бути короткостроковими, у межах 90-100 днів.

"У найближчі три місяці гривневим депозитам чи ОВДП нічого не загрожує. Щодо інвестування у валюту – ті, хто придбав у січні долар по 43 гривні, вже втратили понад гривню на курсі купівлі і близько 1,6 грн на курсі продажу", – додав Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин налаштований на перспективу: на його думку, коли ситуація з курсом стане більш зрозумілою, варто віддати перевагу валюті. Хто хоче заробити – може вкласти кошти у валютні ОВДП, бо гроші, за переконанням експерта, мають працювати і давати дохід. Кому комфортніше не заробіток, а наявність валютної готівки під руками – це теж є прийнятним варіантом.

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