Курс валют в Україні: "долар – це вже не цікаво", або чому фінаналітики радять купувати євро

В Україні почала дорожчати євровалюта, за тиждень курс готівкового євро до гривні зріс на 2%, тобто на 80 коп. Курс готівкового долара залишався майже незмінним як у продажу, так і в покупці. Але стабільність була тільки на офіційному рину, це банки та ПОВ (пункти обміну валют), на "чорному ринку" тренд курсу долара щодня мінявся на протилежний, перш за все у покупці. Коливання були значними – у межах 20 коп. у покупці і 10 коп. у продажу.

Що відбувається на валютному ринку, чи варто зараз вкладатися у валюту, що наразі вигідніше: євро або долар, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на прийдешньому тижні;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та керівник аналітичного відділу Міжнародної академії біржової торгівлі Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку

За інформацією спеціалізованих сайтів, таких як finance.ua та minfin.com.ua, готівковий євро за тиждень подорожчав у банках та ПОВ у продажу в середньому з 40,97 до 41,77 грн (+80 коп.), у покупці – з 40,25 до 40,85 грн (+60 коп.). Спред (різниця між курсами покупки та продажу) збільшився вполовину – з 61 до 92 коп. На думку Олександра Охріменка, це може говорити про тенденцію подальшого подорожчання євровалюти.

Долар за тиждень подешевшав у середньому на 4 коп. у продажу (до 37,33 грн/долар), курс покупки не змінився – 36,76 грн/долар.

Найдорожче здати готівковий євро на "білому ринку", це банки та ПОВ, можна по 41,16 (+51 коп. за тиждень) грн/євро, найдешевше купити – по 41,40 грн/євро (+55 коп.). Долар – відповідно по 37 (-5 коп.) та 37,13 (-7 коп.) грн. Як і раніше, валюта на продаж є як у касах банків, так і в обмінних пунктах, однак по курсу нижче середньо ринкового (для долара це 37,33 грн, для євро – 41,77) знайти її складно, особливо якщо це кілько сотень доларів чи євро.

Для тих, хто не хоче переплачувати, альтернативою може стати нелегальний ринок. За даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, тут курси вигідніші: у покупці на 15-20 коп. дорожче, у продажу на 10-15 дешевше, як для долара, так і для євро. Ми підрахували: при обміні 500 доларів чи евро у нелегалів, економія складе не більше 100 гривень.

Та Олександр Охріменко попередив: міняйл цікавлять оборудки із значними сумами, а для новачків на цьому ринку є небезпека натрапити на шахраїв.

Офіційний курс Нацбанку стабільний – 36,56 грн/долар. Офіційний курс євро коливається у відповідності до котирувань пари евро/долар.

На понеділок, 17 липня, НБУ встановив курс 41,05 грн/євро (+1,13 грн у порівнянні з 10 липня).

Чого очікувати на прийдешньому тижні

Усі експерти прогнозують, що значних коливань готівкового курсу долара ще тиждень не очікується. Однак зазначають: нинішня стабільність не може бути довгою, адже 27 липня має відбутися засідання правління Нацбанку, на якому обговорюватимуться важливі макроекономічні питання, здатні вплинути на валютний курс.

Головних чинників, які можуть девальвувати гривню два: відмова Нацбанку від фіксованого курсу долара і зниження облікової ставки, тобто відсотка, під який регулятор позичає гривню комерційним банкам. Нагадаємо, зараз вона складає 25% річних, і може бути знижена, за оцінкою експертів, на 2-3%.

Як пояснив Олександр Охріменко, ці заходи передбачені новою стратегією НБУ, яка була прийнята у травні 2023 року з урахуванням впливу російської агресії на українську фінансову систему. Та невідомо, коли вони стануть реальністю.

Олег Пендзин вважає: поки жодних кардинальних дій з боку регулятора очікувати не варто.

"Не вірю, що фіксований курс долара невдовзі буде скасовано, адже основні валютні доходи держбюджету в умовах війни – це фінансова допомога західних країн, а не надходження від власної економіки, а повинно бути навпаки. Альтернативою може стати зменшення облікової ставки, та коли воно відбудеться, також прогнозувати складно. Чим нижча ставка, тим більша пропозиція гривні, більший попит на валюту. а це означає її подорожчання. Нацбанку це зараз не потрібно", – аналізує Пендзин.

Продавати чи купувати валюту

Думки експертів різні.

Олександр Охріменко радить купувати євро, бо очікує на його подальше подорожчання. Охріменко пояснив: зарубіжні фінансисти вважають, що евро недооцінений щодо долара на 36%. Тому на його думку, приблизно через півроку євровалюту можна буде вигідно обміняти на гривні. Оціночно дохід може скласти приблизно гривню на кожному євро.

"Долар – це вже не цікаво, купивши зараз долар, можна взагалі можна нічого не заробити до кінця року", – додав Охріменко.

Тим хто не вірить у тривалу стабільність гривні, Андрій Шевчишин пропонує купувати долари, поки вони дешеві.

"Євро – валюта менш стабільна, ніж долар. Можна заробити на її тимчасовому подорожчанні, але не факт. Інвестувавши в долари, свого не втратите, та на прибуток доведеться чекати рік чи більше. А от продавати валюту зараз не варто без крайньої потреби", – говорить Шевчишин.

Олег Пендзин вважає, що не на часі взагалі купувати валюту: надійніше і вигідніше відкрити короткостроковий, на 3 місяці, депозит у гривні в банку, котрий пропонує більше ніж 15% річних.

"Це може на 1-3 відсотки перевищити інфляцію, тобто прибуток отримаєте гарантовано, – аргументував Пендзин. – А в жовтні, в залежності від ситуації, можна буде й перейти до валютних заощаджень. Або продовжити гривневий депозит".

Ми підрахували: кожна тисяча гривень на депозиті під 18% річних через три місяці принесе прибуток у 45 гривень.

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