Курс валют в Україні: долар дешевшає, євро рекордно дорожчає – чого очікувати у вересні

Долар не поспішає дорожчати, і останній тиждень літа не став винятком. Курс американської валюти знову пішов униз і ще більше наблизився до 41 гривні за долар. Але настала осінь, час, коли тренд курсу долара зазвичай висхідний.

Що принесе перший тиждень вересня, купувати чи продавати валюту, що краще: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (2-8 вересня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на минулому тижні доларова стабільність на готівковому ринку закінчилась у вівторок, 27 серпня. З наступного дня долар почав дешевшати і на неділю, 1 вересня, курс продажу вже був 41,44 грн/долар (-12 коп.), курс купівлі – 40,91 (-15 коп.). Однак за серпень долар незначно подорожчав: на початку місяця було 40,35 грн/долар у продажу, стало 41,44 (+9 коп.), у купівлі було 40,81, стало 40,91 (+10 коп.).

Найнижча ціна продажу долара була 41,29 грн/долар (-11 коп. за тиждень), найвища – 41,60 грн/долар (-10 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,20 (-17 коп. за тиждень).

Готівковий євро також подешевшав за тиждень з 46,42 до 46,00 грн/євро (-42 коп.) у продажу і з 45,71 до 45,34 (-37 коп.) у купівлі. Перед цим євровалюта помітно дорожчала три тижні поспіль, "відібравши" у гривні 1,50 грн як у продажу, так і в купівлі. Та завдяки низхідному тренду в останні дні серпня, евро подорожчав за місяць лише на 1,10 грн у продажу і на 1 грн у купівлі.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, вже другий тиждень триває "повний штиль", мова йде про долар. Бо спред, тобто різниця між курсами купівлі і продажу, тримається у межах 10 копійок, а курс продажу за сім днів поступово знизився на 8 коп., до 41,30 грн/долар.

Євровалюта у нелегалів, навпаки, стрімко дешевшала. За минулий тиждень курс її продажу впав на 50 коп., до 45,80 грн/євро, курс купівлі – на 20 коп., до 45,73 грн/євро.

Нацбанк на минулому тижні у вівторок, 27 серпня, підвищив офіційний курс долара до 41,36 грн/долар (+14 коп.), надалі почав його знижувати. На 30 серпня гривня зміцнилась до 41,19 грн/долар, такий же курс регулятор залишив і на понеділок, 2 вересня. Тобто за тиждень долар подешевшав на 3 коп.

З євро було цікавіше: 27 серпня Нацбанк знову встановив рекордний курс – 46,18 грн/євро. Нагадаємо: попередній рекорд був 23 серпня – 45,98, тобто наразі безготівкова євровалюта вперше перетнула позначку у 46 гривень. Утім на кінець тижня офіційний курс знизився до 45,70 грн/євро і залишився таким на понеділок, 2 вересня.

Співвідношення долар/євро зменшилось з 1,11 до 1,109 долара за євро.

"Безготівковий ринок залишається рівним і стабільним, значних перекосів між попитом і пропозицією, як і на попередньому тижні, нема, – говорить Андрій Шевчишин. – На готівковому ринку невеликий попит на валюту, тому банки і пункти обміну валют знижують курс, аби пожвавити продажі".

Андрій Забловський додав, що на міжбанку збільшилась пропозиція валюти з боку експортерів, це призвело до здешевлення долара і євро.

"Кінець будь-якого місяця – час сплати підприємствами податків і накопичення гривневої маси для виплати зарплат працівникам. Цей чинник відобразився і на готівковому ринку. Середній готівковий курс залишився у наявному коридорі: від 41,20 до 41,80 грн/долар, але на якийсь час змістився ближче до нижньої межі", – роз’яснив Андрій Забловський.

Чого очікувати від курсу валют поточного тижня

Думки експертів відрізняються.

Олег Пендзин вважає, що тренд зміниться на висхідний уже на поточному тижні, але не чекає значного подорожчання долара.

"Девальваційні очікування на кінець року – 42,5 грн/долар, та це буде не стрибок, а повільне зростання курсу під контролем Нацбанку. У перший тиждень вересня готівковий долар наблизиться до верхньої межі наявного коридора, це 41,80 грн за одиницю", – уточнив Олег Пендзин.

Андрій Забловський та Андрій Шевчишин схиляються до думки, що початок вересня буде "розгойдувальним".

"Наразі все говорить про тишу перед бурею, але якою буде буря, поки сказати складно, – говорить Андрій Шевчишин. – У вівторок, 3 вересня, у США вихідний, банки не працюють. Тому після спокійних понеділка і вівторка з середи, 4 вересня, можна очікувати високої активності на міжбанківському ринку перш за все з боку покупців. Це неминуче призведе до подорожчання безготівкового, а за ним і готівкового долара. Та курсу готівки вище за 41,90 грн/долар на кінець тижня не чекаю".

Андрій Забловський назвав низку позитивних новин, які сприятимуть зміцненню і стабільності гривні на поточному тижні.



"Днями Україна отримала від зарубіжних партнерів фінансову допомогу у розмірі 8,4 млрд доларів, з них 5,5 млрд доларів – гранти, які повертати не потрібно, – аналізує Андрій Забловський. – Також є домовленості із вагомими іноземними тримачами наших валютних єврооблігацій щодо реструктуризації виплат по них. Не виключаю, що деякі гравці ринку (банки) у спробі заробити на продажу валюти, спробують на поточному тижні розігріти ринок, розхитати готівковий курс, поширюючи прогнози про значну девальвацію гривні вже найближчим часом. Так, девальвація до кінця року неминуча, але вона буде повільною і контрольованою з боку Нацбанку, тому панікувати не варто".

Продавати чи купувати валюту

Андрій Шевчишин і Андрій Забловський вважають: поки долар не почав дорожчати, варто продовжити придбання готівкової валюти.

"Прибуток можливий нескоро і незначний, але валютна готівка завжди під рукою і ви не залежите від обставин", – аргументував Шевчишин.

Андрій Забловський повторив пораду щодо диверсифікації заощаджень: третина у гривні (банківські депозити, ОВДП, тобто облігації внутрішньої державної позики), третина у доларах, третина у євро.

"Хто відклав на потім це питання, або не встиг придбати валюту через відпустку чи інші фактори, зараз сприятливий час для цього. Та вікно можливостей скоро зачиниться, залишився тиждень-півтора, далі буде дорожче. Знімати гроші з депозитів для купівлі валюти не варто, краще витрачати вільні кошти", – говорить Андрій Забловський.

Олег Пендзин пропонує долучатися до вигідніших інструментів інвестування – це ОВДП.

"Рекомендація щодо придбання трьохмісячних гривневих ОВДП залишається актуальною, – говорить Олег Пендзин. – Вони дадуть чистий прибуток близько 13% річних або понад 4% за квартал. Можна інвестувати і в традиційні гривневі депозити, але, з урахуванням податків на прибуток у розмірі 19,5%, еквівалентний відсоток річних має бути близько 16%. Такі умови пропонують небагато банків і застосовують їх передусім для давніх лояльних клієнтів. А середній відсоток річних по депозитах наразі 10,7%".

Продавати зараз валюту без крайньої необхідності всі фахівці вважають недоцільним.

"Національний кешбек": вам повертають гроші за товари! Як це працює – розповідаємо тут!

Читайте також:

Що зміниться в Україні у вересні: тарифи на комуналку, пальне і чи зростуть податки

Мобілізація по-новому восени: адвокати назвали, що зміниться для мільйонів чоловіків

Коли закінчиться літо: синоптики ошелешили прогнозом погоди на вересень