Курс валют в Україні: долар несподівано почав дешевшати, купувати чи ні

Курс валют в Україні на межі літа й осені знову здивував українців: зокрема, долар, який повільно, але нібито впевнено йшов угору, наразі зупинився і навіть трохи знизився. Яка причина такого розвороту, що буде з курсом далі, чи варто зараз вкладати кошти у валюту, аби зберегти їх від знецінення, що тепер вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу цього тижня (3-10 вересня 2023 року);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку

Помітна зміна тренду розпочалася 30 серпня. Якщо напередодні, за інформацією спеціалізованих сайтів, таких як finance.ua та minfin.com.ua, на "білому ринку", це банки та ПОВ (пункти обміну валют) середній курс продажу був 38,6 грн/долар, а курс покупки – 38 грн/долар, то 30 серпня долар подешевшав у середньому на 40 коп. у продажу (до 38,20 грн) і на 45 коп. у покупці (до 37,55 грн). Водночас курси у ПОВ майже повернулись до курсів у банках: у середньому відповідно 38,06 у продажу і 37,60 у покупці. Тобто у ПОВ долар за тиждень подешевшав на 39 коп. у продажу і на 40 коп. у покупці.

Вихідними курс продажу не змінився, курс покупки знизився до 37,50 грн/долар (-5 коп.).

Середній курс євро мінявся так само, як і курс долара, а співвідношення між ними на кінець тижня збільшилось з 1,08 до 1,09 долара за євро. На вихідних середній курс продажу був 41,60 грн/євро (-24 коп.), курс купівлі – 41,10 (-38 коп.) Однак євровалюта була далеко не скрізь, переважно номіналом від 50 євро і вище.

Експерти говорять, що "винуватцем" зміцнення гривні став Національний банк.

Як пояснив Андрій Шевчишин, після перевірок у серпні фахівцями НБУ роботи ПОВ, приблизно третину з них було позбавлено ліцензій, що могло б викликати напругу з придбаннями валютної готівки фізособами, привести до спекулятивного росту курсу і ажіотажного попиту з боку населення. Аби запобігти цьому, регулятор оприлюднив постанову №104, згідно з якою від 29 серпня банки мають право продавати своїм клієнтам-фізособам безготівкову валюту без необхідності підтверджувати підстави для проведення такої операції.

Андрій Шевчишин детально розповів, як це працює.

"Щомісячно фізособа може придбати в одному банку безготівкову валюту на суму до 50 000 грн в еквіваленті, це приблизно 1300-1350 доларів. Курс продажу помітно нижчий за готівковий, від 37 до 37,50 грн/долар. Тобто це офіційний курс НБУ – 36,56 грн/долар плюс доплата за послуги банку. Для купівлі необхідно мати або відкрити валютний рахунок у даному банку. Готівку за бажання можна зняти негайно, але з комісією 1-1,5%. Тобто фактичний курс покупки виявиться для клієнта від 37,37 до 38,06 грн/долар. Це трохи нижче, ніж купівля готівки напряму в касі", - аналізує Андрій Шевчишин.

Олег Пендзин додав, що сума депозиту у валюті збільшена вдвічі, з 100 тисяч до 200 тисяч гривень в еквіваленті. Тобто протягом календарного місяця можна купити безготівкової валюти на 250 тис. грн.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс продажу був майже стабільним і нижчим ніж у "білого" ринку: 37,90-37,95 грн/долар та 41,45-41,50 грн/євро.

Офіційний курс Нацбанку не змінився – 36,56 грн/долар.

Для євро на понеділок, 4 вересня, НБУ встановив курс 39,62 грн/євро (-4 коп.).

Чого очікувати цього тижня

Думки фахівців різні. Так, Олег Пендзин вважає: завдяки діям НБУ, валюта поки не дорожчатиме, нас очікує тиждень (від 4 до 10 вересня 2023 року) стабільного курсу. Але це ненадовго, ближче до середини вересня тренд може знову змінитися на висхідний.

Андрій Шевчишин говорить, що долар може ще подешевшати, якщо попит за схемою "безготівка-готівка" активізується з боку невеликого бізнесу.

"Раніше вони купували валюту в банках і ПОВах, потім розраховувалися нею за безготівковими рахунками, тепер це непотрібно. Відповідно, бажаючих купити готівку поменшає, можливе навіть незначне здешевлення долара до 38 грн/долар у продажу", – зауважив Шевчишин.

А от за прогнозом Олександра Охріменка, ревальвація гривні не тільки припиниться, але й можливе знову здорожчання долара.

"Ті, хто купують 100-200 доларів готівкою щоб зберегти заощадження, навряд чи відкриватимуть рахунки, мороки більше, ніж виграшу. Вони, як і раніше, підуть у банки та обмінники. Тому подальшого зниження курсу, не очікую, воно було ситуативним. Курс продажу в банках та обмінних пунктах коливатиметься в коридорі 38-38,50 грн", – упевнений Охріменко.

Продавати чи купувати валюту

Думки експертів знову розділилися. Так, Олег Пендзин радить найближчого тижня не купувати і не продавати валюту. А тим, у кого у вересні закінчуються депозити у гривні, експерт пропонує забрати готівку і відсотки і закрити рахунок.

Андрій Шевчишин упевнений: завдяки постанові НБУ українці отримали можливість придбати валюту трохи дешевше і цим варто скористатися.

"Валюта є найбільш надійним засобом зберегти заощадження. Але нагадаю: це гра в довгу, тут головне – не заробити, а не втратити", - акцентував експерт.

Олександр Охріменко пропонує для заробітку купувати євро або англійські фунти стерлінгів, але не долари.

"Є прогнози західних аналітиків, що за 4-6 місяців за 1 євро даватимуть не 1,09, а 1,15-1,16 доларів, - пояснив Охріменко. – Щодо фунта – це нова інформація – його вартість до долара може зрости через півроку з 1,25 до 1,30. У гривнях це дасть додатковий виграш приблизно у три гривні, на кожній "одиниці" валюти, якщо зараз придбати не долар, а євро або фунти".

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