Курс валют в Україні: долар очікують вересневі сюрпризи – купувати чи продавати

Перший тиждень вересня став "розгойдувальним" на валютному ринку. Курс долара коливався вгору-донизу, але амплітуда "гойдалок" була невеликою. Втім фінансові аналітики наполегливо прогнозують уже невдовзі сюрпризи з курсом, на жаль, неприємні для українців.

Які саме сюрпризи можуть бути і чому, а також купувати чи продавати валюту, що краще: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (9-15 вересня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, минулого тижня розгойдування курсу почалось у вівторок, 3 вересня. Готівковий долар здорожчав, однак не набагато: максимум 41,53 грн/долар у продажу (+10 коп.) і 41,03 грн/долар у купівлі (+12 коп.). далі середній курс пішов донизу і на неділю, 8 вересня, зафіксувався на рівні 41,40 і 40,88 відповідно. Тобто порівняно з початком вересня, долар навіть здешевшав на 4 коп. у продажу і на 5 коп. у купівлі.

Найнижча ціна продажу долара була 41,33 грн/долар (+4 коп. за тиждень), найвища – 41,50 грн/долар (-10 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,25 (+5 коп. за тиждень).

Курс готівкового євро весь тиждень практично не змінювався, коливання були не більше 5 коп., тобто в межах статистичної похибки. На неділю, 8 вересня, курс продажу був 46,01 грн/євро (+1 коп.), курс купівлі – 45,32 (-2 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, у вівторок, 3 вересня, було підвищення середнього курсу з 41,34 до 41,45 грн/долар у продажу, курс купівлі залишився 41,28. Надалі долар здешевшав, середній курс продажу долара тримався на рівні 41,30-41,32 грн/долар, курс купівлі змінювався від 41,22 до 41,30 грн/долар.

Євровалюта у нелегалів, навпаки, дещо здорожчала. За минулий тиждень курс її продажу зріс на 12 коп., до 45,98 грн/євро, курс купівлі – на 4 коп., до 45,84 грн/євро.

Нацбанк минулого тижня, від вівторка до четверга (3-5 вересня), незначно девальвував гривню, а з п’ятниці, 6 вересня, почав її зміцнювати. Офіційний курс помінявся від 41,06 до 41,28 грн/долар, потім до 41,09.

На понеділок, 9 вересня, регулятором встановлено курс 41,02 грн/долар, тобто за тиждень гривня зміцнилась на 4 коп.

Курс євро коливався від 45,50 до 45,61 грн/євро, на понеділок, 9 вересня, він становив 45,56 грн/євро (+6 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро змінилось з 1,109 до 1,11 долара за євро.

"У середині тижня долар на міжбанку подорожчав до 41,40 грн, готівковий – до 41,65 грн. Але надалі за рахунок інтервенцій НБУ та збільшення продаж з боку експортерів-аграріїв девальваційний тренд припинився, і гривня знову зміцнилась. Це ще раз підтверджує: макроекономічних причин для девальвації гривні наразі нема. Золотовалютні резерви Нацбанку в серпні після зменшення протягом п’яти місяців підряд досягли 42 млрд доларів за рахунок макрофінансової допомоги Заходу, успішно проведено реструктуризацію запозичень, попит громадян на готівкову валюту знизився", – роз’яснив Андрій Забловський.

Чого очікувати від курсу валют поточного тижня

Експерти вважають, що ситуація на валютному ринку насправді неоднозначна, незважаючи на те, що курс майже не міняється.

За словами Олега Пендзина, наявна так звана динамічна стабільність, коли рівновага може порушитись у будь-який момент від найменшого поштовху.

"Зараз у нас працює місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), котра, за інсайдерською інформацією, вимагає помітно девальвувати гривню, аби арифметично збільшити розмір зарубіжної фінансової допомоги, яка надходить у валюті, – говорить Олег Пендзин. – Мова йде про цифру, близьку до 50 грн/долар, причому найближчим часом. Очевидно, що цього не буде, хоча тиск чиниться жорсткий. Бо означатиме миттєве розбалансування всієї фінансової системи України, паніку на ринку тощо. Але на поточному тижні долар дещо подорожчає, у середньому до 41,70 грн/долар. Причина не нова: почалися чергові виплати бюджетникам, дотації Пенсфонду".

Андрій Забловський наголосив: новини щодо можливої девальвації гривні негативно впливають на готівковий ринок, можуть призвести до зростання попиту населення на валюту.

"Сподіваюсь, що Нацбанк за підсумками переговорів з МВФ зробить офіційну заяву, у якій все буде роз’яснено, – говорить експерт. – Поки у НБУ чітка позиція: якась значна "одноразова" девальвація гривні неможлива. Щодо ситуації на готівковому ринку на поточному тижні – нинішня стабільність долара збережеться".

Андрій Шевчишин назвав два сценарії прогнозу на вересень.

"Базовий сценарій – НБУ й надалі триматиме безготівковий курс в діапазоні 41-41,75 грн/долар, і це буде більше управлінське рішення, ніж ринкові обставини, – аналізує Андрій Шевчишин. – Альтернативний сценарій (песимістичний): фундаментально гривня залишається під тиском, попит значно перевищує пропозицію. Тож НБУ продовжить практику керованої девальвації, в результаті якої долар буде ближче до позначки 42 грн, але без її перетину, його, вважаю, залишать на кінець року".

Продавати чи купувати валюту

Всі експерти наголосили, що українці тримають значні заощадження у валюті. За різними оцінками, кількість готівки на руках у населення (поза банками) становить від 40 до 60 млрд доларів, це у перерахунку від 1,65 до 2,5 трлн грн. Для порівняння: на банківських депозитах фізосіб знаходиться близько 1,1 трлн грн.

Андрій Шевчишин і Андрій Забловський однозначно вважають: триває сприятливий час для придбання готівкової валюти.

Шевчишин повідомив, що, за інформацією Нацбанку, фізичні особи у серпні купили валюти на 2,425 млрд доларів (у перерахунку) і продали на 1,644 млрд доларів.

"Чиста купівля склала 780,8 млн доларів, це на 25% відсотків менше, ніж у липні, тоді, нагадаю, долар помітно дорожчав, і готівки було куплено більше ніж мільярд доларів, – аналізує Шевчишин. – За 8 місяців поточного року співгромадяни купили на 7 млрд доларів більше, ніж продали. Також вони накопичили рекордний портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) – 66,1 млрд грн (+3,9 млрд грн за серпень). Половина приросту портфелю були валютні ОВДП – 1,9 млрд грн у перерахунку. І це вже другий місяць поспіль. Валютні ОВДП, на відміну від валютних депозитів, приносять хоч якись прибуток в умовах відносної стабільності курсу. Очевидно, що прибуток по них помітно збільшиться у випадку значної девальвації гривні".

Андрій Забловський додав, що приблизно третину заощаджень варто тривати у гривні на депозитах, решту – у доларах і євро в рівних частинах.

На думку Олега Пендзина, Нацбанк до кінця року проводитиме повільну девальвацію гривні до курсу 42,5-42,7 грн/долар, тому у найближчі три місяці гривневі депозити і гривневі ОВДП поки вигідніші.

"Що буде далі – з точністю можна прогнозувати наприкінці листопада, коли наш парламент затверджуватиме закон про держбюджет. Але песимісти, у яких закінчилась або ось-ось закінчиться угода щодо депозитів у гривні, можуть купувати готівкову валюту вже зараз, поки вона не подорожчала", – наголосив експерт.

Продавати валюту без крайньої необхідності всі фахівці, як і раніше, вважають недоцільним.

Оновлення Уряду: змін багато, але де нові обличчя? Що зміниться, якщо ті ж самі люди будуть займатися новими справами?

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