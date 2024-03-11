Курс валют в Україні: долар "пішов у плавання" – як цим скористатися при його купівлі чи продажу

З настанням весни змінилась ситуація на валютному ринку України: тривалі періоди зростання і зниження курсу перетворились на швидкоплинні, коли курс день-два зростає, потім знижується і знову навпаки. Образно кажучи, долар "пішов у плавання".

Чому так трапилось, як використати новий тренд собі на вигоду, а також чого очікувати на поточному тижні, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (11-17 березня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на готівковому ринку середній курс долара у банках та пунктах обміну валют коливався на минулому тижні то вгору, то вниз, як це було й тижнем раніше, але ці коливання виявились не такими значними. Від понеділка до середи курс зріс з 38,60 до 38,68 грн/долар, а за четвер-суботу знизився до 38,50, тобто у підсумку маємо мінус 10 коп. за тиждень. Курс купівлі змінювався синхронно з 38,10 до 38,25 грн/долар, потім до 38,05. На неділю, 10 березня встановився курс продажу 38,55 грн/долар, курс купівлі 38,05 грн/долар., тобто за тиждень долар подешевшав у середньому на 14 коп.

Найнижчий курс продажу становив 38,30 грн/долар, це на 20 коп. менше, тиждень тому, найвищий – 38,75, це на 5 коп. більше, ніж тиждень тому. А найвищий курс купівлі – 38,20 грн/долар (-20 коп. за тиждень).

А от євро весь тиждень здорожчав, як продажу, так і в купівлі, спред, тобто різниця між курсами купівлі і продажу залишався майже незмінним – 70-72 коп. У підсумку євровалюта на неділю, 10 березня, здорожчала на 30 коп.: до 42,20 грн/євро у продажу і до 41,50 у купівлі, це стільки ж, як два тижні тому.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, тренди курсів продажу і купівлі долара були діаметрально протилежними. У продажу середній курс весь тиждень перебував у коридорі 38,50-38,55 грн/долар. А от курс купівлі то стрімко знижувався, це вказувало на зменшення попиту на валюту як у покупців, так і у міняйлів, то так же стрімко зростав. За тиждень він коливався від 37 до 38 грн/долар. У підсумку на неділю, 10 березня, зафіксовано курс купівлі 38,10 грн/долар.

Готівковий євро у нелегалів дорожчав як у продажу, так і в купівлі. За тиждень курс продажу збільшився до 42,10 грн/євро (+20 коп.), курс купівлі – до 41,90 (+32 коп.)

Офіційний курс валют, на відміну від тривалого попереднього досить спокійного періоду, весь минулий тиждень був волатильним, тобто швидко і помітно мінявся, стрибаючи то вгору, то вниз. Максимальні коливання для долара склали 31 коп. – від 38,27 грн/долар у середу до 38,08 у п’ятницю, для євро – 39 коп., від 41,26 грн/євро у понеділок до 41,65 у п’ятницю.

На понеділок, 4 березня, регулятор знову збільшив офіційні курси як долара, так і євро: до 38,14 грн/долар (+2 коп. за тиждень), і 41,70 грн/євро (+44 коп. за тиждень).

Очевидно, що це змінило співвідношення долар/євро на користь євро: було 1,08 долара за євро стало 1,09.

Експерти говорять, що коливання курсу були суто ринковими, Нацбанк практично не втручався в торги міжбанківського ринку.

"Весь тиждень зберігався стійкий профіцит безготівкової валюти, однак, незважаючи на це, курс коливався вгору-вниз, бо продавці не завжди хотіли продавати дешево, а покупці – купувати дорого", – пояснив Олександр Охріменко.

На думку Андрія Шевчишина, Нацбанк показав на практиці анонсований ним раніше перехід до політики помітних щоденних коливань курсу, дозволяючи ринку самому встановити рівновагу, а не досягати її продажем валюти з резервів.

"Активність на ринку на середніх рівнях, але коливання досить значні, – аналізує Андрій Шевчишин. – Зберігаю думку, що НБУ навіть вигідна така ситуація, тому що показує: не треба чекати та тримати валюту, продавайте день в день, бо не вгадаєте, що далі. Єдине, що показав регулятор – зараз нижня межа коливань долара становить 38 грн".

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Експерти прогнозують, що поточного тижня коливання курсу продовжаться, але Нацбанк, як і раніше, триматиме ситуацію під контролем.

"Курс знаходитиметься у тому ж коридорі, як і зараз, невеликі коливання вгору вниз матимуть ситуативний характер", – говорить Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин також вважає, що поточний тиждень буде схожим на попередній: збережуться невеликі, на 15-20 коп. вгору-вниз, коливання курсу як на безготівковому, так і на готівковому ринках. Тобто купити долар можна буде від 38,30-38,50 грн до 38,50-38,70, продати від 37,80-38 до 38-38,20 грн/долар.

Та експерт нагадав: на поточному тижні НБУ ухвалюватиме рішення щодо облікової ставки (відсоток, під який Нацбанк кредитує комерційні банки – Авт.).

"Найвірогідніше, що облікова ставка, яка зараз складає 15% річних, такою і залишиться, – прогнозує Андрій Шевчишин. – Але ринок чекає на роз’яснення регулятора, які можуть значніше вплинути на курс у той чи інший бік".

Олександр Охріменко акцентував, що українці почали менше купувати валюти.

"В лютому населення купило готівки на 1,85 млрд доларі в еквіваленті, продало 1,12 млрд, різниця 733 млн доларів. У січні купили більше на 855 млн доларів ніж продали, це рекорд. Тобто попит зменшується, а це стримує готівковий курс і навіть можна очікувати його зниження на поточному тижні", – впевнений Олександр Охріменко.

Продавати чи купувати валюту

Експерти, як і раніше, не радять продавати валюту без крайньої необхідності. А от щодо доцільності її купівлі думки різні.

Олег Пендзин вважає, що для пересічних громадян короткострокові, на три місяці, гривневі депозити – гарантований і досить надійний спосіб мати прибуток.

"Три місяці - термін, на який із значною достовірністю прогнозується розвиток подій у банківському секторі, – аргументував Олег Пендзин. – На доларових спекуляціях, тобто купити долар дешевше, а потім продати його дорожче, зараз заробити неможливо".

Андрій Шевчишин пропонує диверсіфікувати (розподілити) "зайві кошти" між гривнею і валютою. Частину гривневих заощаджень можна покласти на депозит, аби мати невеликі стабільні доходи щомісячно, а частину витратити на купівлю валюти, яка збереже їх від інфляції і завжди буде під рукою.

"Ліквідність долара, тобто можливість, за необхідності, швидко і законно обміняти його на гривні, висока, – нагадав експерт. – А зараз склалась цікава ситуація: коливання курсу мають певну періодичність. Тобто якщо курс у банках чи обмінних пунктах падає день-два поспіль, є висока вірогідність, що на третій день він піде вгору. А це означає, що вигідніше купувати долар "сьогодні", а не "завтра" і навпаки, продавати "завтра" або "післязавтра", бо він буде дорожчий. А краще валюту зараз не продавати, а накопичувати".

Тим, хто інвестує у валюту, Олександр Охріменко пропонує купувати не долари, а євро.

"Днями центробанк Євросоюзу залишив незмінною облікову ставку у євро. Це, на думку макроекономістів, означає, що у Європі вірять у подорожчання євро до долара. Тому євро у середньостроковій перспективі буде вигіднішим, ніж долар для збереження коштів", – аргументував експерт.

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