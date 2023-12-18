Курс валют в Україні: долар пішов угору, кому краще його продавати, а кому – купувати

Курс валют в Україні зазнає коливань. Минулий тиждень приніс українцям дві новини з фінансового ринку – хорошу і не дуже. Хороша – Національний банк ще на 1%, з 16% до 15%, зменшив облікову ставку, тобто відсоток, під який регулятор позичає гривню комерційним банкам. Це зробило гривневі кредити доступнішими. Новина не дуже хороша – питання щодо фінансової допомоги Україні з боку США так і не ухвалено, а нижня палата представників Конгресу пішла на різдвяні канікули, які триватимуть до середини січня 2024 року. Верхня палата Конгресу (сенат), де у демократів більшість, поки працює, але без нижньої палати рішення про фінансування України у повному обсязі прийняти неможливо. Це, оцінно, відкладає десь на місяць час ухвалення допомоги нашій державі.

У підсумку на готівковому ринку валюти після коливань чітко визначився висхідний тренд, гривня помітно подешевшала.

Чого очікувати далі, чи варто вкладати кошти у валюту, що тепер вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на поточному тижні, від 18 до 24 грудня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Коливання курсу готівкової валюти на легальному ринку, які мали місце на початку зими, закінчилися у понеділок, 11 грудня. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, долар і євро почали помітно дорожчати. На середу, 13 грудня, середні курси як продажу, так і купівлі готівкового долара досягли відповідно 37,75 (+35 коп.) і 37,23 (+28 коп.) грн/долар. На неділю, 17 грудня, встановився курс 37,70 і 37,25 грн/долар. Але це все одно вище, ніж було тиждень тому. А от євро продовжив дорожчати, за тиждень його курс зріс з 40,55 до 41,10 євро/грн у продажу (+55 коп.) і з 40 до 40,50 у купівлі (+50 коп.).

За даними моніторингу ТСН.ua банків та обмінних пунктів Києва, валюта в касах банків та в обмінниках була, а черг тих, хто бажав би її придбати, не спостерігалось. До речі, за курсом, нижчим за середній, пропонували доларові банкноти зразка 2006 року, тобто старого дизайну, а євробанкнот або зовсім не було, або були, але номіналом 200 чи 500 євро.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс продажу долара спершу піднявся до 38 грн/долар, та надалі знизився до 37,60 на кінець тижня. Курс купівлі нагадував синусоїду, він коливався від 36,50 до 37,50 грн/долар, тобто мінявся на гривню. На кінець тижня курс купівлі склав 37,46 грн/долар. Міняйли почали активно купували валюту задорого, очевидно, очікуючи спекулятивного попиту.

Середній курс євро був синусоїдальним як у продажу, так і в купівлі, міняючись протягом тижня відповідно від 40,65 до 41,05 та від 40,40 до 40,65 грн/євро. На неділю, 17 грудня, курс встановився 41,00 грн/євро і продажу і 40,75 у купівлі.

Нацбанк продовжив плавну девальвацію гривні. За тиждень, з 11 по 18 грудня, офіційний курс долара зріс з 36,74 до 37,02 грн (+28 коп.), курс євро - з 39,60 до 40,51 грн (+91 коп.).

Співвідношення долара до євро склало 1,1 долара за євро, тобто євровалюта помітно зміцнилась, тиждень тому було 1,08.

Як пояснив на брифінгу голова НБУ Андрій Пишний, облікову ставку знижено тому, що продовжує зменшуватися інфляція і ця тенденція має продовжитися.

"У результаті гривневі депозити та облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) залишатимуться привабливими, це важливо для збереження курсової стійкості та утримання інфляції на помірному рівні", – наголосив Андрій Пишний.

Олександр Охріменко говорить, що відповідно до економічної теорії облікова ставка повинна бути приблизно такою, як рівень інфляції, зараз інфляція в Україні близько 5% з початку року.

З ним згодний і Андрій Шевчишин.

"Але знизити облікову ставку відразу втричі не можна, бо впаде, наприклад, прибутковість ОВДП. Тому, якщо все буде добре, очікую, що у наступному році облікова ставка буде незначно зменшена", – прогнозує Андрій Шевчишин.

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Есперти впевнені: затримка фінансової допомоги США на місяць і навіть більше не обвалить курс гривні, але її повільна девальвація продовжуватиметься.

"Наявні 38,8 млрд золотовалютних резервів у НБУ – це п’ять місяців витрат на імпорт, – відзначив Андрій Шевчишин. – Та витрачати резерви треба ощадно, до того ж, інфляційні очікування зберігаються. Ринок уже відреагував на затримку допомоги США, безготівковий курс перевищив 37 грн/долар, готівковий прямує до 38 грн. Висока ймовірність того, що на поточному тижні він перевищить 38 грн".

На думку Олега Пендзина, поки все йде за песимістичним, але не за катастрофічним сценарієм.

"До кінця року нам вистачить 900 млн доларів, які надав МВФ, але надалі буде непросто, – аналізує Олег Пендзин. – Адже фінансова допомога США, яку, сподіваюсь, затвердять, надійде лише наприкінці січня. Країни ЄС, через проросійську позицію керівництва Угорщини, надаватимуть нам допомогу не в цілому, а кожна окремо, що збільшує невизначеність з її обсягами та терміном надходження. Все це посилює очікування девальвації гривні, однак на поточному тижні ситуація з курсом на готівковому ринку залишиться відносно стабільною, у коридорі 37,7-37,8 грн/долар, хоча висхідний тренд збережеться".

Олександр Охріменко додатково констатував, що більшість пересічних громадян не пов’язують макрофінансові події у світі, зокрема, затримку надання Україні фіндопомоги на невизначений час з курсом готівкового долара.

"Саме цим можна пояснити відсутність панічних настроїв і помітного зростання попиту на валютну готівку, – говорить експерт. – Незважаючи на війну, більшість українців готується до різдвяних свят, яке тепер офіційно відзначатиметься на два тижні раніше, та до Нового року. Тому на поточному тижні копійчані коливання курсу будуть, але помітний висхідний тренд продовжиться лише у випадку, якщо Нацбанк припинить продажі валюти на міжбанківському ринку. Таке навряд чи станеться, бо золотовалютних резервів у регулятора достатньо".

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин, як і раніше, радить не переводити гривневі депозити у валюту ще місяць, до середини січня, за винятком закінчення депозитного договору до 15 січня, коли варто забрати вклад і відсотки готівкою. І, якщо ці кошти не планується витрачати у найближчі 3-4 місяці, на них можна придбати безготівкові долари по вигідному курсу (курс НБУ плюс комісія банку, тобто близько 37,5 грн/долар) і залишити їх на трьохмісячному валютному депозиті.

Андрій Шевчишин упевнений: саме час вільні гривневі кошти конвертувати у валюту.

"Хоч долар поступово дорожчає, але курс залишається вигідним, валюти у банках досить, бажаючих її придбати небагато. Коли раптом до банків і обмінних пунктів побіжать усі, доведеться платити набагато більше, бо курс зросте до спекулятивного, банкіри не втратять свого шансу заробити", – аргументував Андрій Шевчишин.

А от Олександр Охріменко очікує, що між 25 грудня і 1 січня готівкова валюта ще подешевшає, бо попиту на неї не буде, навпаки, люди здаватимуть долари і витрачатимуть накопичене на подарунки.

"Через збільшення пропозиції готівкової валюти банки неминуче знизять курс купівлі, – упевнений експерт. – Тому здавати валюту краще зараз, поки курс купівлі тримається вищим. А купувати – "під ялинку", тоді валюта здешевшає і в продажу, бо її у банках та обмінних пунктах буде багато, а покупців мало".

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