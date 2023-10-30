Курс валют в Україні: долар подешевшав і "заснув" – чого очікувати, як він "прокинеться"

Валюти є достатньо, а людей, які бажають її придбати або здати, обмаль.

Курс валют в Україні залишається відносно стабільним. Головною новиною минулого тижня стало чергове зменшення Нацбанком облікової ставки, тобто відсотка під який НБУ позичає гроші комерційним банкам. Ставку було знижено з 20% відразу на 4%, до 16% річних. Нагадаємо: 15 вересня Нацбанк знизив облікову ставку з 22% до 20%. Згідно з економічною теорією, такий крок регулятора повинен був ослабити гривню до долара і євро, однак цього поки не сталося.

В чому причина, яка зараз ситуація на ринку, чого очікувати далі, чи варто вкладати кошти у валюту, аби зберегти їх від знецінення, що тепер вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу цього тижня (30 жовтня – 5 литопада);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на "білому ринку" середній курс продажу долара поступово знижувався і на кінець тижня встановився на рівні 38,05 грн/долар (-10 коп.). У купівлі залишилось 37,50 грн/долар, як і тиждень тому. Очевидно, що спред, тобто різниця між курсами купівлі і продажу, зменшився на 10 коп., це вказувало на перевагу пропозиції готівкової валюти над попитом на неї. Моніторинг ТСН.ua банків та обмінних пунктів Києва показав: валюти є достатньо, а людей, які бажають її придбати або здати, обмаль.

Курс продажу готівкового євро коливався вгору-вниз: за вівторок-середу зріс з 40,60 до 40,70 грн/євро, а до неділі, 29 жовтня, знизився до 40,50 (-10 коп. за тиждень). Курс покупки за тиждень плавно зменшився з 40 до 39,88 грн/євро (-12 коп.). Готівковий євро подешевшав за тиждень у продажу на 15 коп. від 40,75 до 40,60 грн/євро. Співвідношення між євро і доларом не змінилось – 1,05 долара за євро.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс продажу коливався у межах 37,90-38,00 грн/долар. Курс купівлі був динамічнішим: то зростав до 37,80, то падав до 37,50 грн/долар. На неділю, 29 жовтня, міняйли давали за 1 долар 37,57 грн.

Нацбанк на понеділок, 30 жовтня, встановив офіційний курс 36,42 грн/долар (-12 коп. за тиждень), курс євро на 30 жовтня склав 38,38 грн/євро (-32 коп. за тиждень).

Як пояснив Олег Пендзин, коливань курсу не було тому, що Нацбанк зменшив лише облікову ставку, аде не змінив інші умови монетарної політики, як це буває зазвичай. А саме: залишились стабільними відсотки по депозитних сертифікатах Нацбанка і по залученню межбанківского кредитування. Тобто зниження облікової ставки жодним чином не вплинуло на ситуацію на ринку.

"Це було швидше політичне рішення", – резюмував експерт.

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Олександр Охріменко говорить, що така суттєва зміна облікової ставки все ж вплине на курс долара у бік його зростання.

"Экономічна теорія пояснює: якщо облікова ставка знижується, то активується діяльність бізнесу, зростає попит на валюту, що, відповідно, викликає девальвацію гривні, – аналізує Олександр Охріменко. – Однак це не станеться миттєво. Тому найближчого тижня ситуація на готівковому ринку не зміниться: курс залишиться стабільним з невеликим трендом на зниження у продажу, адже валюти у продавців досить, а попит на неї незначний".

А от Андрій Шевчишин очікує 1-3 листопада зростання попиту на валюту на безготівковому ринку, що, відповідно, може викликати підвищення курсу продажу готівкового долара.

"Причина підвищення в тому, що за підсумками діяльності у жовтні бізнес може купувати валюту за зароблені кошти, це призведе до зростання попиту на неї, – пояснив Андрій Шевчишин. – Відповідно, валютні спекулянти спробують розхитати курс, аби заробити на його підвищенні. Нацбанк, ймовірніше за все, не дозволить цього зробити, продавши додаткову кількість валюти на міжбанківському ринку, як це вже було. Але можливе невелике короткочасне підвищення середнього курсу на готівковому ринку у межах 25 коп., тобто до 28,30 грн/долар. Панікувати через це не варто".

Олег Пендзин навпаки вважає: перехідний тиждень від жовтня до листопада буде схожий на попередній – на валютному ринку залишиться стабільність.

Продавати чи купувати валюту

Експерти не радять зараз продавати валюту без крайньої необхідності. А от щодо її купівлі думки різні.

Олег Пендзин пропонує продовжувати заробляти на короткострокових гривневих депозитах, бо, за його оцінкою, курс гривні не буде значно знижуватись у найближчі три місяці.

"Поки банки не зменшили відсотки по депозитах, посилаючись на зниження Нацбанком облікової ставки, це вигідніше, ніж купувати зараз готівку у доларах або євро", – уточнив Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин вважає вигіднішими інвестиції у валюту, але з певними застереженнями.

"В умовах стабільності складно дати універсальну пораду, бо плани і можливості у кожного різні, – аналізує Андрій Шевчишин. – Чекати швидких заробітків на коливаннях курсу наразі не варто, це очевидно. Тому у пріоритеті "гра в довгу", тобто можливість забезпечити заощадження від можливого знецінення через рік і більше".

Олександр Охріменко підтримує думку обох попередніх експертів, а для тих, хто має значні суми у гривнях, пропонує також купити в уповноважених банках облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) Мінфіну, номіновані у валюті.

"Найближчим часом відсотки по них знизяться. Придбати можна навіть одну облігацію. Прибутковість у них вища, ніж по валютних депозитах, дохід не оподатковується, а податки – це мінус 18% доходу. Ці ОВДП можна продати достроково із збереженням відсотків, на відміну від дострокового закриття рахунку. Стримувати може лише ціна – 1000 доларів або євро за штуку", – роз’яснив Олександр Охріменко.

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