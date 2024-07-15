Курс валют в Україні: долар здорожчав до нових рекордних показників, чого очікувати далі

От і закінчилась липнева стабільність долара – на минулому тижні він знову почав дорожчати, на міжбанківському та готівковому ринках було подолано позначку у 41 грн за один долар. Висхідний тренд виявився несподівано значним, і як довго він триватиме, наразі сказати складно, адже Національний банк уперше в історії встановив офіційний курс долара вищим за 41 гривню.

Які прогнози фінансових аналітиків, що буде з курсом поточного тижня, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (15-21 липня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, курс готівкового долара почав зростати з понеділка, 8 липня. У продажу було подолано позначку у 41 грн/долар (курс став 41,01, це плюс 8 коп. у порівнянні з днем раніше). До п’ятниці, 12 липня, курс зріс до 41,25 грн/долар (+32 коп.).

Курс купівлі підвищувався синхронно з курсом продажу і на п’ятницю досяг 40,69 грн/долар (+35 коп.). Спред, тобто різниця між курсами продажу і купівлі майже не мінявся і становив 55-60 коп.

Найнижча ціна продажу долара була 41,20 грн/долар (+35 коп. за тиждень), найвища – 41,55 грн/долар (+50 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,05 (+27 коп. за тиждень).

На неділю, 14 липня, курс продажу зафіксувався на 41,22 грн/долар, курс купівлі – на 41,71 грн/долар.

Тобто за тиждень готівковий долар подорожчав на 29 коп. у продажу і на 28 коп. у купівлі.

Готівковий євро весь тиждень дорожчав і у продажу його середній курс упритул підібрався до 45 грн – 44,96 грн/євро (+63 коп.) на п’ятницю, 12 липня. Курс купівлі зріс за тиждень на 52 коп., перетнувши позначку у 44 гривні – до 44,18 грн/євро. На неділю, 14 липня, курси змінились різнонаправлено: у продажу маємо зниження на 5 коп., до 44,91, у купівлі – зростання на 3 коп., до 44,21 грн/євро.

"Міжбанк: 41,07-41.10 грн/долар. Планку взято, гривня на міжбанківському ринку перейшла у новий торговий діапазон, – аналізує Андрій Шевчишин. – Це, очевидно, посунуло вгору і курс готівкового ринку помітно вище 41 гривні, поступово йдемо до 42 грн/за долар".

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, ситуація спокійніша. Там долар весь тиждень також дорожчав у продажу, однак не так значно, як на "білому" ринку. За тиждень від додав лише 20 коп., піднявшись до 41,08 грн/долар.

Курс купівлі, як і раніше, був волатильним, тобто швидко мінявся від 39 до 41,10 грн/долар. На неділю, 14 липня, курс купівлі встановився майже однаковим з курсом продажу – 41,05 грн/долар.

За словами Олександра Охріменка, курс купівлі так скаче тому, що на нелегальному ринку все більше проявляється частий, але нестабільний попит на великі партії готівкової валюти для "сірого" імпорту.

"Коли міняйлам треба швидко зібрати для такого імпортера, наприклад, сто тисяч доларів, вони піднімають курс купівлі готівки навіть вище 41 гривні. Заробіток на кожному доларі при цьому мінімальний, та за рахунок великих обсягів продаж за короткий час ця оборудка приносить значний зиск", – пояснив експерт.

Середній курс продажу і купівлі євро у нелегалів був схожий на синусоїду, але, на відміну від долара, з чітко вираженим значним висхідним трендом. У продажу євро за тиждень подорожчав до 44,95 (+58 коп.) грн/євро, у купівлі – до 44,67 грн/євро (+60 коп.).

Нацбанк минулого тижня продовжив девальвацію гривні. Офіційний курс долара за 8-14 липня збільшився на 34 коп., до 40,88 грн/долар, офіційний курс євро – на 52 коп., до 44,38 грн/євро.

На понеділок, 15 липня, регулятор уперше встановив курс долара вищим за 41 гривню – 41,04, грн/долар. Офіційний курс євро на 15 липня – 44,69 грн, це також рекордний показник.

Співвідношення долар/євро зростає на користь євро другий тиждень поспіль, воно збільшилось з 1,08 до 1,09 долара за євро.

Чого очікувати від курсу валют поточного тижня

Експерти прогнозують, що гривня й надалі дешевшатиме.

Олег Пендзин нагадав: за офіційною інформацію, поточного року середній за рік курс долара в Україні має становити 40,7 грн. Тому, якщо у першому півріччі він був нижчим за цю цифру, то у другому півріччі, найімовірніше, буде помітно вищим.

"На поточному тижні можливо очікувати подальшого зростання як офіційного курсу понад 41 грн/долар, так і міжбанківського. А готівковий курс поступово наближатиметься до 41,6-41,8 грн/долар у продажу. Однак підстав для паніки нема, гривня не обвалиться, Нацбанк контролює ситуацію", – вважає Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин назвав ще один чинник, який сприятиме здорожчанню долара: це нові рішення Нацбанку щодо валютної лібералізації ринку.

"Перелік значний, він, зокрема, містить розширені можливості для співпраці українського та зарубіжного бізнесу, збільшує з 90 до 120 днів термін повернення валюти аграріями від експорту, розширює асортимент оборонної продукції, яку закуповують за валюту волонтери і так далі. А це веде до збільшення попиту на безготівкову валюту, вартість якої напряму впливає і на готівковий ринок", – пояснив Андрій Шевчишин.

Дещо інша думка у Олександра Охріменка.

"Здорожчання долара пов’язане із значним зростанням попиту на валюту на минулому тижні з боку імпортерів, як військових, так і цивільних, – говорить Олександр Охріменко. – Воно продовжиться й надалі, але чи буде на поточному тижні – прогнозувати складно, особливо щодо військових закупівель, бо це закриті дані".

Продавати чи купувати валюту

Поради експертів відрізняються.

Олег Пендзин, як і раніше, вважає, що варто триматися гривні, як джерела гарантованого прибутку. Він підрахував: очікувана девальвація гривні 2024 року становитиме менше 10%.

"Було у січні 38,5 грн/долар, у грудні може бути 42, це близько 9%, які можна заробити на зростанні курсу долара. А гривневі депозити дають прибуток у середньому понад 10% річних, державні цінні папери – до 14% річних. До того ж, гривневі вклади вам повернуть у будь-якому випадку, на відміну від валютних, там є обмеження в конвертації, не більше 100 тисяч гривень. Поки гривня зручніша як засіб інвестування", - переконаний Олег Пендзин.

Олександр Охріменко дав дві поради: якщо купувати валюту, то з дальнім прицілом на отримання прибутку від зростання курсу 2026 року, адже, за інформацією уряду, долар тоді коштуватиме понад 46 грн.

"А в короткостроковій перспективі, тобто на 6-9 місяців, вигідніше вже зараз вкласти кошти у все необхідне для виживання взимку, а також у пальне для генераторів струму, якщо ви ними користуєтесь. Бо ближче до зими це все буде набагато дорожче, ніж зросте курс долара", – уточнив Охріменко.

Андрій Шевчишин повідомив, що у червні середні гривневі ставки за депозитами для населення продовжили знижуватись, середній рівень наразі 10,8% річних (-0,2%). Незважаючи на це, українці продовжують нести гроші до банків – за червень гривневі депозити фізосіб прискорили зростання і досягли майже 757 млрд грн (+2,9%).

"Очікую стабілізацію ставок по депозитах на фоні пришвидшення інфляції, – говорить Андрій Шевчишин. – Тобто відкривати нові вклади в банках стає все менш вигідним. Однак з купівлею валютної готівки варто зачекати тиждень-два, не виключено, що до кінця липня можливий відкат готівкового курсу нижче 41 гривні".

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