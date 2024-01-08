Курс валют в Україні: долар продовжує дорожчати, коли чекати по 40 гривень

Курс валют в Україні у перший тиждень 2014 року не зазнав значних змін: долар продовжив дорожчати, хоча й мляво. Однак насторожувало те, що курс пішов угору перед вихідними, коли ділова активність зазвичай зменшується. Особливо активним був "чорний" ринок, де курс продажу швидко наблизився до 39,5 грн/долар.

Чи буде подолана планка у 40 грн/долар, якщо так, то коли це може статися, і на якій цифрі зупиниться курс, а також чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на поточному тижні, від 8 до 14 січня ;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Перші чотири дні нового року курс був стабільним. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, курс склав у середньому 39 грн/долар у продажу і 38,20 у купівлі. Широкий спред, тобто різниця між курсами купівлі і продажу вказував на те, що попит на долар залишається значним, але банки та пункти обміну валют (ПОВ) мають валюти достатньо.

Ситуація змінилась зранку в п’ятницю, 5 грудня, – курс пішов угору. За три наступних дні долар подорожчав у продажу до 39,20 грн (+20 коп.), у купівлі – до 38,40 грн (+20 коп.). Востаннє долар коштував так дорого 9 місяців тому, на початку квітня 2023 року, але тоді був низхідний тренд, а зараз навпаки. Оскільки 6 та 7 січня банки не працювали, ПОВи встановили курс набагато вищий за середній: 39,50 грн/долар у продажу і 38,90 – у купівлі. Максимальний курс продажу досяг 39,75 грн/долар, курс купівлі – 39,10.

Готівковий євро на "білому" ринку навпаки, дешевшав від 1 до 4 січня, а 5 січня тренд змінився на висхідний і 7 січня стабілізувався. У підсумку за перші 7 днів року євро здешевшав у продажу на 25 коп. до 42,95 грн/євро, у купівлі – з 42,20 до 42,05 грн/євро.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середні курси купівлі і продажу долара нагадували синусоїду, до того ж курси були у протилежних фазах: міняйли купували валюту дешево, а продавали дорого і навпаки. Коливання склали від 38,90 до 39,48 грн/долар у продажу і від 37,90 до 39,27 у купівлі. На неділю, 7 грудня, курси становили 39,40 і 39,00 грн/долар відповідно.

Середній курс євро у нелегалів знижувався від 1 до 4 січня і зростав від 5-го до 7-го. У підсумку євровалюта здешевшала у продажу з 43,70 до 43,10 грн/євро (-60 коп.), в купівлі залишилась на рівні 42,70 грн/євро.

Нацбанк продовжив девальвацію гривні, але цього разу всього на 8 коп. за тиждень. На понеділок, 8 січня, встановлено офіційний курс 38,08 грн/долар. А от щодо євро гривня зміцнилась за минулий тиждень на 43 коп., до 42,57 грн/євро. Утім, нагадаємо: курс гривні до євро залежить від котирувань пари євро/долар на світових ринках. Він на 8 січня склав 1,10 долара за євро, в останній день минулого року було 1,11. Тобто долар дещо покращив свої позиції і пов’язана з його курсом гривня також.

Експерти вважають: перший тиждень нового року традиційно був "розминковим" і відзначають, що валютним спекулянтам не вдалося викликати паніку і розгойдати курс.

"Висхідний тренд по долару зберігся, але уповільнився, бо ділова активність у перші дні нового року завжди низька, а тривожні настрої та купівельна спроможність серед фізичних осіб-покупців валюти зменшилися", – резюмував Олександр Охріменко.

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Щодо того, як поводитиме себе курс другого тижня січня, прогнози експертів дещо різняться.

Олександр Охріменко говорить, що девальвація гривні на поточному тижні прискориться, і до середини січня готівковий долар коштуватиме у продажу понад 39,5 грн.

"Девальваційні очікування даватимуть про себе знати, і населення, побачивши, що долар і не думає дешевшати, почне купувати готівкову валюту по будь-якому курсу нижче 40 гривень. Цим неодмінно скористаються валютні спекулянти. Що вийде насправді, побачимо за тиждень", – підсумував експерт.

Андрій Шевчишин згоден, що долар дорожчатиме й далі, однак вважає: темпи зміни курсу на готівковому ринку залежать від того, скільки безготівкової валюти продаватиме Нацбанк. На його думку, продаватиме небагато, бо у держави з’явилися незаплановані величезні витрати у зв’язку з мобілізацією до Збройних Сил.

"Терміни і обсяг обіцяної Заходом допомоги досі достеменно невідомі, тому регулятору потрібно економити валютні резерви, – пояснив Андрій Шевчишин. – Можливо, доведеться значно девальвувати гривню, вдавшись до її емісії. Є домовленості з МВФ, за якими Україна може надрукувати цього року додатково близько 200 млрд грн. Для розуміння: у 2022 році було надруковано приблизно 440 млрд грн, це призвело до зростання курсу долара з 26 до 42 грн. Сказане не значить, що емісія почнеться вже завтра, але невизначеність ситуації підштовхує курс долара вгору через зростання попиту на нього. Вже на цьому тижні готівковий курс може впритул наблизитись до 40 грн/долар".

Прогноз Олега Пендзина найбільш оптимістичний, експерт вважає, що готівковий ринок стабілізується на нинішньому рівні. Тобто середній курс долара зупиниться на 39,2-39,3 грн/долар. Експерт наголосив: у Нацбанку досить резервів, аби місяць-півтора утримувати гривню від значної девальвації до тих пір, поки почне надходити макрофінансова допомога Заходу.

"Вона надійде йде обов’язково, але, оціночно, очікується приблизно на третину меншою, ніж планувалось. Тому доведеться зменшувати витрати держбюджету і, на жаль, плавно знецінювати гривню", – вважає Олег Пендзин.

Продавати чи купувати валюту

Думки експертів різні.

Андрій Шевчишин радить інвестувати у валюту, найкраще в долари. Це, на його думку, зараз варто робити регулярно, намагаючись знаходити банки з якомога вигіднішим курсом продажу.

"Мова йде про довгострокове інвестування, яке у підсумку врятує ваші заощадження від знецінення, а не про спробу заробити на стрибках курсу, – уточнив екперт. – Є прибутковіші інвестиції, наприклад, валютні цінні папери Мінфіну, але більшості українців вони недоступні, бо ціна близько 1000 доларів за штуку. А купувати їх краще кілька, бо весь можливий прибуток "з’їдять" комісії банку, брокеру, депозитарію, які є фіксованими незалежно від кількості придбаних цінних паперів. А от купити з зарплати 50-100 доларів цілком реально".

Олександр Охріменко дав три поради: не намагатися заробити на коливаннях курсу, бо висхідний тренд залишатиметься незначним, купувати валюту у лише у випадку, коли це інвестиції на довгострокову перспективу, не менше року і звернути увагу євро.

"Три місяці тому готівковий євро коштував 1,06 долара, зараз 1,10. Очікується, що цей тренд збережеться в 2024 році. Тому принаймні половину валютних заощаджень можна робити у євро, прибуток може збільшитись", – пояснив Охріменко.

Лише Олег Пендзин, попри все, вірить у те, що "втікати" з гривні в долар зарано. Але за умови, що заощадження перебувають на короткострокових гривневих депозитах, термін дії яких має закінчитись у січні.

"Не думаю, що кінця січня готівковий долар коштуватиме дорожче 40 грн, такий курс є критичним для прибутковості гривневих вкладів при відсотках у 16% річних, – пояснив експерт. – Варто зачекати, доки питання з наданням Україні фінансової допомоги вирішиться позитивно. Після цього курс гривні не лише стабілізується, а й може дещо зміцнитись".

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