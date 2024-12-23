Курс валют в Україні: долар швидко дорожчає, а українці купують євро – чи варто це робити

Долар в Україні почав швидко дорожчати – хитка рівновага, яку тривалий час підтримував Нацбанк, порушилась. Середній безготівковий курс дійшов до 42 грн/долар, а середній готівковий залишив цей рубіж позаду.

Куди піде курс в останній тиждень грудня, чи можлива до Нового року стабілізація, або й здешевшання американської валюти, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 23 до 29 грудня

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Понеділок, 16 грудня, неприємно вразив тих, хто відклав на після вихідних купівлю валюти: тепер за один долар готівкою довелося платити у середньому 42 грн і 3 коп. або на 10 коп. більше, ніж до вихідних. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, від вівторка до четверга, це 17-19 грудня, долар ще здорожчав: у середньому до 42,20 грн у продажу (+17 коп.) і до 41,67 грн у купівлі (+20 коп.). На неділю, 22 грудня, курс знову підвищився до 42,22 грн долар у продажу (+35 коп. за тиждень) і до 41,68 у купівлі (+36 коп. за тиждень).

Найвища ціна продажу долара була 42,35 грн (+25 коп. за тиждень), найнижча - 42,02 грн/долар (+28 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,95 грн (+28 коп.).

Курс готівкового євро мінявся за іншим сценарієм: від понеділка до середи (16-18 грудня) – зростання у продажу й купівлі відповідно до 44,41 (+17 коп.) та 43,79 (+23 коп.) грн/євро, від четверга до неділі (19-22 грудня) – зниження до 44,17 (-24 коп.) та 43,46 (-23 коп.) грн/євро. Тобто у підсумку за тиждень євровалюта навіть здешевшала на 10 коп.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, ситуація була строкатою. У продажу долар повільно дорожчав, середній курс за п’ять днів виріс на 20 коп., з 41,90 до 42,10 грн/долар. У купівлі спостерігалась справжня курсова лихоманка: то зростання до 42,10, то падіння до 41,80 грн/долар. На неділю, 22 грудня, середній курс продажу долара у міняйлів пішов угору і встановився на рівні 42,35 грн/долар (+45 коп. за тиждень), середній курс купівлі – 42,00 грн/долар (-2 коп. за тиждень).

Курс євро після триденної стабільності на рівні 44,35 грн/євро у продажу і 42,10-42,15 у купівлі раптом обвалився у четвер до 44,08 і 43,85 грн/євро відповідно. На кінець тижня курс продажу виріс до 44,50 грн/євро (+15 коп. за тиждень), курс купівлі – до 44,15 (+20 коп. за тиждень).

Нацбанк протягом тижня помітно девальвував гривню, курс долара виріс на 32 коп., до 41,93 грн/долар, чотири дні поспіль щодня було встановлено нові рекорди знецінення національної валюти.

На понеділок, 23 грудня, регулятор все ж зміцнив гривню на 5 копійок, до 41,88 грн/долар (+27 коп. за тиждень).

Євро дорожчав від понеділка до четверга (16-19 грудня), курс досяг 43,96 грн/євро. Однак у п’ятницю він обвалився до 43,58, а на понеділок, 23 грудня, курс ще знизився до 43,51 грн/євро. Тобто за тиждень євро здешевшав на 23 коп.

Співвідношення долар/євро зменшилось за тиждень з 1,05 до 1,04 долара за євро.

Експерти пояснюють такі коливання курсу євро зміною його котирувань на міжнародних ринках.

Андрій Шевчишин говорить, що на українському фінансовому ринку діяли кілька різнонаправлених чинників, які врешті-решт сформували поточний курс долара. Головна причина того, що гривня почала швидко дешевшати – Нацбанк зменшив обсяги продаж валюти на міжбанківському ринку. Безготівковий курс дійшов до 42 грн/долар, але далі регулятор його не пустив. Допомогли такі чинники, як збільшення наприкінці року пропозиції валюти від експортерів, котрі вигідно продавали її за високим курсом і навпаки, зниження попиту з боку покупців.

Андрій Забловський додав, що курс на готівковому ринку виріс менше, ніж очікувалось.

"На міжбанку була успішна спроба тестування нового рівня курсу – 42 грн/долар. Та спред, тобто різниця в курсах між безготівковим і готівковим ринками зменшився майже вдвічі, до 20-25 коп. за рахунок зниження попиту на готівкову валюту як серед населення, так і у підприємців", – пояснив експерт.

Чого очікувати від курсу валют

Прогнози експертів відрізняються.

На думку Андрія Забловського, на тижні від 23 до 29 грудня курс готівкового долара стабілізується на досягнутому рівні понад 42 грн/долар у зв’язку з Різдвом та Новим роком.

"Ситуація традиційна: на кінець року зростає попит на гривню для виплати податків та інших виплат – премій, дивідендів тощо, тому не варто очікувати, що попит на долар збільшиться, швидше навпаки", -– аргументував Андрій Забловський.

Андрій Шевчишин говорить, що тиждень буде непростим.

"Можливі значні коливання курсу вище 42 грн/долар через те, що Різдво (25 грудня) за кордоном – вихідний день, і банківські операції з валютою будуть обмежені. Міжбанківський ринок в Україні перетне позначку у 42 грн/долар у продажу, регулятор, вважаю, не буде цьому заважати. Тому на готівковому ринку долар продовжить дорожчати вище за 42,22 грн/долар у середньому, які вже маємо", – оцінив ситуацію експерт.

Олег Пендзин наголосив: багато залежатиме від того, який офіційний курс гривні до долара встановить Національний банк.

"Найвірогідніше, що девальвація гривні продовжиться, і курс НБУ в найближчі дні перетне позначку 42 гривні за долар. Тобто середній готівковий курс матимемо на рівні 42,25-42,40 грн/долар", – конкретизував Олег Пендзин.

Продавати чи купувати валюту

Експерти зазначають, що українці збільшили продаж готівкової валюти, бо курс вигідний. На період свят цей тренд посилиться. За словами Олега Пендзина, це чи не єдина ситуація, коли продаж валюти має сенс, бо гроші будуть відразу витрачені на подарунки тощо. В інших випадках обмін доларів на гривні можна робити, наприклад, для купівлі гривневих облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), відкриття гривневих депозитів або за умови крайньої необхідності.

Олег Пендзин підкреслив, що фінансова ситуація в Україні поки сприяє зароблянню прибутків на гривневих інструментах – це депозити і ОВДП.

"Наразі можна впевнено робити прогнози на три місяці наперед, – говорить експерт. – Вважаю, що на кінець поточного року офіційний курс долара досягне запланованих 42 грн і навіть більше. Це, очевидно, підвищить курси безготівкового і готівкового долара, але не настільки, щоб валюта стала вигіднішою навіть за гривневі депозити терміном дії три місяці, не кажучи вже про ОВДП. Але люди, котрі вже мають валютні заощадження, нехай їх зберігають".

Андрій Шевчишин вказав на цікаву альтернативу: що краще – високоприбуткові ОВДП, банківські депозити, які фізично перебувають поза контролем власника, чи готівкова валюта, яка приносить дохід лише за рахунок зростання її курсу щодо гривні, але водночас доступна у будь-який момент.

"В умовах війни доступ до своїх коштів у режимі 24/7 теж має неабияке значення, – вважає Андрій Шевчишин. – Справді, нині на доларах "під матрацем" заробити щось суттєве нереально. Вони лише зберігають кошти від повної втрати у випадку непередбаченої ситуації. Тому купівля зараз готівкових доларів або євро також має сенс".

Андрій Забловський повідомив, що співвітчизники потроху переходять з долара у євро. За даними Нацбанку, частина валютних депозитів у євро збільшилася за п’ять років з 16% до 25%.

"Поки це малопомітний тренд, та він є, за поточний рік банківська статистика також показує скорочення вкладів у доларах і незначне зростання депозитів у євро, – аналізує Андрій Забловський. – Складно прогнозувати, чи вигідніше зараз купувати не долар, який дорожчає, а євро, який дешевшає, однак згодом може знову піти вгору. Тому вкотре скажу: найкраще диверсифікація заощаджень: 40% – гривня, по 30% долар і євро".

Для тих, хто має значні кошти, експерт пропонує також інвестиції у банківські метали (золоті і срібні зливки) та криптовалюту.

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