Курс валют в Україні: долар "тупцює на місці" – коли чекати стрибка вище 42 гривень

Курс долара понад тиждень "тупцює на місці", так і не подолавши позначку у 42 гривні за одиницю, до якої підібрався впритул ще 28 листопада. Мова про середній курс, бо немало банків не перший день продають американську валюту дорожче за 42 грн/долар.

Чому так і не було досягнуто нового рубежу, чого очікувати від курсу на тижні з 9 по 15 грудня, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, про це читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, за тиждень з 2 по 8 грудня, курс готівкового долара двічі змінив тренд: у понеділок і вівторок, 2-3 грудня, він був висхідним, середня вартість у продажу майже досягла 42 грн/долар (41,96), а з середи, 4 грудня, тренд змінився на досить помітний низхідний.

На неділю, 8 грудня, долар подешевшав до 41,80 коп. у продажу (-16 коп.) і до 41,29 грн/долар у купівлі (-15 коп.). Тобто після стрибка на 30 коп. на минулому тижні, долар тепер коливався у новому коридорі – від 41,80 до 42 грн.

Найвища ціна продажу долара була 42,10 грн (+5 коп. за тиждень), найнижча 41,64 грн/долар (-10 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,60 грн (-7 коп.).

Готівковий євро весь тиждень, з 2 по 8 грудня, повільно дешевшав у продажу, курс знизився на 15 коп., до 44,31 грн/євро. У купівлі середній курс 2 грудня підтягнувся вгору на 30 коп., до 43,88 грн/євро, надалі пішов униз і на неділю, 8 грудня, встановився на рівні 43,66 грн/євро.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс долара весь тиждень практично не мінявся. Але ринок був нестабільним і майже щодня зупинявся, бо курс купівлі і продажу співпадали. Тобто міняйли вичікували, куди піде тренд далі. У підсумку на неділю, 8 грудня, курс продажу дорівнював 41,75 грн/долар (-1 коп. за тиждень), курс купівлі 41,70 (-3 коп. за тиждень).

Євро з понеділка, 2 грудня, по неділю, 8 грудня, подешевшав у нелегалів у продажу до 44,35 грн/євро (-5 коп.) і подорожчав у купівлі до 44,15 (+10 коп.). Але, на відміну від долара, ринок євро був стабільним, спред, тобто різниця між курсами купівлі і продажу тримався у межах 15-20 коп.

Коливання офіційного курсу, який щодня встановлює Нацбанк, були меншими, ніж у кінці листопада: у межах 20 коп. Для долара курс мінявся протягом тижня від 41,58 до 41,70 грн/долар, для євро – від 43,70 до 43,90 грн/євро.

На понеділок, 9 грудня, регулятор встановив курс долара 41,44 грн./долар, курс євро 43,86 грн./євро. За минулий тиждень гривня зміцнилась до долара на 14 коп., до євро – на 4 коп.

Співвідношення долар/євро збільшилось за тиждень з 1,05 до 1,06 долара за євро.

Андрій Шевчишин зазначив, що на готівковому ринку відбулося зниження попиту на валюту, яке змусило банки та ПОВи (пункти обміну валют) дещо зменшити курс, аби пожвавити продажі.

"В цілому тиждень пройшов під впливом позитивних новин, зокрема про те, що золотовалютні резерви НБУ зросли за листопад майже до 40 млрд доларів, тобто більш ніж на 9% за рахунок чергових траншів зарубіжної фінансової допомоги. Це дало додаткову можливість Нацбанку дещо уповільнити темпи девальвації гривні і показати, що ринок контрольований і стабільний", – говорить Андрій Шевчишин.

Чого очікувати від курсу валют

Прогнози експертів відрізняються.

Андрій Шевчишин і Олег Пендзин очікують, що до 15 грудня середній курс готівкового долара таки подолає позначку у 42 гривні і зупиниться вище, але недалеко від неї.

"Буде занадто багато важелів тиску на гривню, аби втримати її курс нижче 42 грн/долар у продажу на готівковому ринку, та це й не є самоціллю для Нацбанку, – аналізує Андрій Шевчишин. – Грудень – місяць значних витрат з держбюджету, частина цих коштів неодмінно додатково прийде на валютний ринок. Це, зокрема, виплата кожному українцю 1000 гривень з держбюджету. Також у грудні вже була чергова виплата відсотків по гривневих облігаціях внутрішньої державної позики – ОВДП. Тому контрольована девальвація гривні поновиться, і середній курс долара на тижні поступово підвищиться понад 42 грн/долар, але не набагато, точну цифру назвати складно".

Олег Пендзин вважає, що під девальваційним тиском Нацбанк протягом тижня поступово або відразу знизить офіційний курс долара приблизно на 20 коп., до 41,80 грн/долар, що дасть сигнал для міжбанківського ринку про граничну межу безготівкового курсу. Відповідно середній готівковий курс долара може зрости у межах 50 коп., тобто максимально до 42,30 грн/долар.

А от на думку Андрія Забловського, на нас чекає ще тиждень відносної стабільності курсу на досягнутих значеннях. Тобто долар у середньому може лише наблизитись до 42 грн, а далі йому не дозволить піти Національний банк.

"У Нацбанку вказують на традиційне збільшення у грудні попиту на валюту з боку бізнес-структур для завершення річних контрактів по експорту-імпорту, додаткової появи на ринку гривневої маси завдяки виплаті тисячі від президента, – зазначив Андрій Забловський. – Однак ці чинники проявлять себе пізніше, ближче до кінця місяця. А до 15 грудня середній курс безготівкового долара залишиться в коридорі 41,30-41,50 грн, а готівкового – не вище 42 грн. Вважаю, що ситуацію розігріває ще й суб’єктивний чинник, коли всі, кому не лінь, у тому числі посадовці, політики, як мантру, повторюють: курс долара скоро перевищить 42 гривні і піде далі".

Продавати чи купувати валюту

Експерти починають сходитись на думці, що найвигіднішим засобом для швидкого і гарантованого заробітку на вільних коштах стають ОВДП, перш за все гривневі.

"Підвищення з 1 грудня військового збору на 3,5% автоматично означає мінус 3,5% з дохідності банківських депозитів у гривні, – нагадав Олег Пендзин. – Тому після закінчення терміну дії такого депозиту найвигідніше придбати ОВДП. Середній чистий дохід по них – 14% річних, це легальні кошти, які не викличуть питань у податкової. Аби мати такий дохід за рахунок зростання курсу долара, його курс на кінець 2025 року має бути не нижче 48 гривень. Та за найгіршим сценарієм, курс у наступному році не перевищить 46 грн за долар".

Однак Андрій Шевчишин упевнений, що й валюту не варто скидати з рахунку.

"Не всі українці довіряють банкам в умовах війни і воліють мати синицю в руках у вигляді доларових купюр "під матрацем", ніж журавля в небі, тобто високих відсотків по ОВДП у банках. Особливо до цього тяжіє старше покоління, котре не раз втрачало свої заощадження. Тому зараз, коли долар дещо подешевшав і є в наявності майже в кожному банку або пункті обміну, залишається сенс у його купівлі. Адже у перспективі долар може бути лише дорожчим", – зробив висновок Андрій Шевчишин.

Андрій Забловський констатував, що переважна більшість суспільства досі з недовірою ставиться до нових інструментів інвестування коштів, таких, як цінні папери, не кажучи вже про криптовалюту.

"Проста арифметика переконує, які інвестиції дадуть більший дохід, ті ж ОВДП нескладно придбати через банківські додатки у державних і недержавних банках, гроші на це потрібні невеликі, від 1000 гривень, – роз’яснив Андрій Забловський. – Збереження коштів, вкладених у цінні папери, гарантується державою, як і збереження депозитів. Та опитування і дослідження фахівців показують: люди консервативні, рівень фінансової грамотності низький, вони віддають перевагу знайомим інструментам – це депозити або готівкова валюта. Сподіваюсь, що з часом ситуація почне мінятися".

Щодо продажу валюти, то, на думку експертів, продавати її варто лише у випадках крайньої необхідності або для інвестування в інший інструмент для заробітку.

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