Курс валют в Україні: долар "відкотився", євро дорожчає – що вигідніше купувати зараз

Курс валют в Україні відносно стабільний. Девальвація гривні скасовується, принаймні на найближчий час – минулого тижня долар не тільки припинив дорожчати, а навіть трохи подешевшав. А от євро продовжив дорожчати. Середній курс продажу готівкової валюти стабілізувався на рівні нижче 38 грн/долар і 41 грн/євро.

Що відбувається на ринку, чого очікувати далі, чи варто вкладати кошти у валюту, що тепер вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу цього тижня, від 27 листопада до 3 грудня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Якщо у середині листопада долар незначно, але впевнено дорожчав, то на початку третьої декади місяця картина виявилась протилежною: повільний висхідний тренд змінився на такий же повільний низхідний.

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на "білому ринку" долар за тиждень здешевшав у середньому з 37,90 до 37,80 грн/долар у продажу (-10 коп.) і з 37,35 до 37,30 у купівлі (-5 коп.). А от євро, навпаки, продовжив зміцнюватися як до долара, так у до гривні, що, до речі, прогнозував Олександр Охріменко.

Середній курс продажу готівкового євро зріс від понеділка, 20 листопада, до середи, 22 листопада, від 40,85 до 41,10 грн/євро (+35 коп.) у продажу та від 40,27 до 40,50 (+23 коп.) у покупці. На неділю, 26 листопада, курси трохи знизились: до 41 і 40,4 грн/євро відповідно, та все одно це більше, ніж тиждень тому.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, за тиждень долар плавно подешевшав у продажу від 37,75 до 37,60 грн/долар (-15 коп.). А от у купівлі він, навпаки, помітно подорожчав: від 37 до 37,45 грн/долар (+45 коп.). Тобто у "міняйлів" знову з’явилась зацікавленість у готівці. Курс євро у нелегалів коливався від 40,90 до 41,10 грн/євро у продажу і від 40,50 до 40,75 грн/євро у купівлі.

На неділю, 26 листопада, на нелегальному ринку встановились такі курси продажу та купівлі: 37,55 і 36,95 грн/долар та 40,80 і 41 грн/євро відповідно.

Офіційний курс долара весь тиждень повільно знижувався. На понеділок, 27 листопада, Нацбанк встановив курс долара 36,05 грн/долар (-9 коп. за тиждень).

Офіційний курс євро коливався від 39,26 до 39,46 грн/євро, тобто у межах 20 коп. Це значно менше ніж на позаминулому тижні, коли волатильність (різка зміна) досягала 85 коп. На понеділок, 27 листопада, офіційний курс НБУ склав 39,36 грн/євро (+10 коп. за тиждень). Однак за два тижні, що минули, євровалюта здорожчала на 82 коп.

Співвідношення між доларом і євро залишилось 1,09 долара за євро.

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

На думку експертів, Національний банк вчергове трохи змінив монетарну політику після того як минулого тижня в Україну надійшла фінансова допомога від ЕС, Світового банку та позика від Міжнародного валютного фонду, отримання якої було узгоджено практично в останній момент. Тобто Україна знову має невеликий перепочинок.

Як пояснив Олег Пендзин, Україна отримала минулого тижня 1 млрд доларів від Світового банку, 1,5 млрд євро від ЕС і 900 млн позики від Міжнародного валютного фонду, угоду про це будо підписано 11 листопада.

"Тиждень тому я прогнозував: якщо фінансову підтримку України буде продовжено, а сподівання на це були, долар може знову подешевшати, – акцентував Олег Пендзин. – Тепер Нацбанк здатний ще якийсь час підтримати стабільність гривні. Наступного тижня можливе навіть її невелике, у межах 20 коп., зміцнення щодо долара".

З ним згоден і Олександр Охріменко.

"Очевидно, що наймогутнішим гравцем на міжбанківському валютному ринку України від початку війни є Національний банк, – говорить Олександр Охріменко. – Керівництво НБУ демонструє сталеву витримку: якщо є можливість не девальвувати гривню, її стабільний курс триматимуть до останнього. Тому вважаю, що на поточному тижні ця стабільність збережеться, можливі невеликі ринкові коливанні у межах 10-15 коп. на доларі. Вище 38 грн/долар курс не підніметься".

А от Андрій Шевчишин вважає нинішню політику регулятора важкопрогнозованою у короткостроковій перспективі.

"На негативному новинному фоні, зокрема, це можливе скорочення фінансової допомоги у 2024 році та блокування кордонів з Польщею та Словаччиною, виглядає дивно стабільність і навіть зміцнення гривні, – аналізує Андрій Шевчишин. – Зараз гривню тримає Нацбанк, та як тільки ця підтримка послабшає, курс гривні покотиться вниз. Але зазначу: вирішувати це питання не вправі ніхто, окрім НБУ. Не виключаю, що на поточному тижні знову побачимо зростання курсу долара, однак вище 38 грн він не підніметься".

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Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин підтвердив свою пораду власникам гривневих депозитів: тримати кошти на вкладах до кінця січня і, можливо, навіть до середини лютого 2024 року.

Експерт нагадав, що йдеться насамперед про короткострокові депозити терміном на 1-3 місяці, а також про більш тривалі, термін дії яких закінчується не пізніше січня 2024 року. Після цього до питання пролонгації потрібно буде підходити обережно, з урахуванням ситуації з курсом, яка складеться на кінець нинішнього року.

Поки Олег Пендзин упевнений: навіть якщо Нацбанк девальвуватиме гривню, то це відбуватиметься повільно, і про курс 40 грн/долар найближчим часом не йдеться.

Олександр Охріменко вважає, що продавати зараз валюту без крайньої потреби не варто, але й купувати також, бо отримати прибуток у короткостроковій перспективі, це 2-3 місяці, навряд чи вдасться.

"Тим, хто має значну суму вільних коштів, це 40 тисяч гривень і більше, буде вигідно купити валютні облігації Мінфіну, – вважає експерт. – Тоді вас не хвилюватиме можлива девальвація гривні, а гарантований прибуток у валюті на сьогодні складе близько 4,5% відсотків річних. Якщо ж курс долара зросте, то в перерахунку на гривні прибуток виявиться ще більшим. Тим у кого сума вільних коштів у гривнях не така значна, вигідніше придбати заплановані необхідні товари довготривалого користування, наприклад, новий смартфон, повербанк, бензогенератор тощо, бо вони невдовзі помітно подорожчають".

Тим, у кого "все є", Андрій Шевчишин пропонує накопичувати будь-які суми у валюті, поки вона відносно дешева, але пам’ятати, що прибуток від девальвації може бути не скоро, можливо, навіть через рік.

Експерт деталізував, що за цих умов гарантовано не тільки заробити, а й отримати на руки значні кошти можна буде, якщо співпадуть три чинники: ваші заощадження складуть не менше тисячі доларів, гривня девальвує приблизно 10%, або з 38 до 42 грн/долар, а готівкова валюта лежатиме не в банку, а "під матрацем", звідки її, за необхідності, завжди можна буде швидко дістати.

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