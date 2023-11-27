Курс валют в Україні: долар "відкотився", євро дорожчає – що вигідніше купувати зараз

Фінансові аналітики спрогнозували, яким буде курс валют цього тижня, від 27 листопада до 3 грудня.
Курс валют в Україні відносно стабільний. Девальвація гривні скасовується, принаймні на найближчий час – минулого тижня долар не тільки припинив дорожчати, а навіть трохи подешевшав. А от євро продовжив дорожчати. Середній курс продажу готівкової валюти стабілізувався на рівні нижче 38 грн/долар і 41 грн/євро.
Що відбувається на ринку, чого очікувати далі, чи варто вкладати кошти у валюту, що тепер вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.
Ви дізнаєтеся:
- що відбувається на готівковому ринку валюти;
- чого очікувати від курсу цього тижня, від 27 листопада до 3 грудня;
- продавати чи купувати готівкову валюту.
Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
Що відбувається на ринку валют
Якщо у середині листопада долар незначно, але впевнено дорожчав, то на початку третьої декади місяця картина виявилась протилежною: повільний висхідний тренд змінився на такий же повільний низхідний.
За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на "білому ринку" долар за тиждень здешевшав у середньому з 37,90 до 37,80 грн/долар у продажу (-10 коп.) і з 37,35 до 37,30 у купівлі (-5 коп.). А от євро, навпаки, продовжив зміцнюватися як до долара, так у до гривні, що, до речі, прогнозував Олександр Охріменко.
Середній курс продажу готівкового євро зріс від понеділка, 20 листопада, до середи, 22 листопада, від 40,85 до 41,10 грн/євро (+35 коп.) у продажу та від 40,27 до 40,50 (+23 коп.) у покупці. На неділю, 26 листопада, курси трохи знизились: до 41 і 40,4 грн/євро відповідно, та все одно це більше, ніж тиждень тому.
На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, за тиждень долар плавно подешевшав у продажу від 37,75 до 37,60 грн/долар (-15 коп.). А от у купівлі він, навпаки, помітно подорожчав: від 37 до 37,45 грн/долар (+45 коп.). Тобто у "міняйлів" знову з’явилась зацікавленість у готівці. Курс євро у нелегалів коливався від 40,90 до 41,10 грн/євро у продажу і від 40,50 до 40,75 грн/євро у купівлі.
На неділю, 26 листопада, на нелегальному ринку встановились такі курси продажу та купівлі: 37,55 і 36,95 грн/долар та 40,80 і 41 грн/євро відповідно.
Офіційний курс долара весь тиждень повільно знижувався. На понеділок, 27 листопада, Нацбанк встановив курс долара 36,05 грн/долар (-9 коп. за тиждень).
Офіційний курс євро коливався від 39,26 до 39,46 грн/євро, тобто у межах 20 коп. Це значно менше ніж на позаминулому тижні, коли волатильність (різка зміна) досягала 85 коп. На понеділок, 27 листопада, офіційний курс НБУ склав 39,36 грн/євро (+10 коп. за тиждень). Однак за два тижні, що минули, євровалюта здорожчала на 82 коп.
Співвідношення між доларом і євро залишилось 1,09 долара за євро.
Чого очікувати від курсу валют цього тижня
На думку експертів, Національний банк вчергове трохи змінив монетарну політику після того як минулого тижня в Україну надійшла фінансова допомога від ЕС, Світового банку та позика від Міжнародного валютного фонду, отримання якої було узгоджено практично в останній момент. Тобто Україна знову має невеликий перепочинок.
Як пояснив Олег Пендзин, Україна отримала минулого тижня 1 млрд доларів від Світового банку, 1,5 млрд євро від ЕС і 900 млн позики від Міжнародного валютного фонду, угоду про це будо підписано 11 листопада.
"Тиждень тому я прогнозував: якщо фінансову підтримку України буде продовжено, а сподівання на це були, долар може знову подешевшати, – акцентував Олег Пендзин. – Тепер Нацбанк здатний ще якийсь час підтримати стабільність гривні. Наступного тижня можливе навіть її невелике, у межах 20 коп., зміцнення щодо долара".
З ним згоден і Олександр Охріменко.
"Очевидно, що наймогутнішим гравцем на міжбанківському валютному ринку України від початку війни є Національний банк, – говорить Олександр Охріменко. – Керівництво НБУ демонструє сталеву витримку: якщо є можливість не девальвувати гривню, її стабільний курс триматимуть до останнього. Тому вважаю, що на поточному тижні ця стабільність збережеться, можливі невеликі ринкові коливанні у межах 10-15 коп. на доларі. Вище 38 грн/долар курс не підніметься".
А от Андрій Шевчишин вважає нинішню політику регулятора важкопрогнозованою у короткостроковій перспективі.
"На негативному новинному фоні, зокрема, це можливе скорочення фінансової допомоги у 2024 році та блокування кордонів з Польщею та Словаччиною, виглядає дивно стабільність і навіть зміцнення гривні, – аналізує Андрій Шевчишин. – Зараз гривню тримає Нацбанк, та як тільки ця підтримка послабшає, курс гривні покотиться вниз. Але зазначу: вирішувати це питання не вправі ніхто, окрім НБУ. Не виключаю, що на поточному тижні знову побачимо зростання курсу долара, однак вище 38 грн він не підніметься".
Продавати чи купувати валюту
Олег Пендзин підтвердив свою пораду власникам гривневих депозитів: тримати кошти на вкладах до кінця січня і, можливо, навіть до середини лютого 2024 року.
Експерт нагадав, що йдеться насамперед про короткострокові депозити терміном на 1-3 місяці, а також про більш тривалі, термін дії яких закінчується не пізніше січня 2024 року. Після цього до питання пролонгації потрібно буде підходити обережно, з урахуванням ситуації з курсом, яка складеться на кінець нинішнього року.
Поки Олег Пендзин упевнений: навіть якщо Нацбанк девальвуватиме гривню, то це відбуватиметься повільно, і про курс 40 грн/долар найближчим часом не йдеться.
Олександр Охріменко вважає, що продавати зараз валюту без крайньої потреби не варто, але й купувати також, бо отримати прибуток у короткостроковій перспективі, це 2-3 місяці, навряд чи вдасться.
"Тим, хто має значну суму вільних коштів, це 40 тисяч гривень і більше, буде вигідно купити валютні облігації Мінфіну, – вважає експерт. – Тоді вас не хвилюватиме можлива девальвація гривні, а гарантований прибуток у валюті на сьогодні складе близько 4,5% відсотків річних. Якщо ж курс долара зросте, то в перерахунку на гривні прибуток виявиться ще більшим. Тим у кого сума вільних коштів у гривнях не така значна, вигідніше придбати заплановані необхідні товари довготривалого користування, наприклад, новий смартфон, повербанк, бензогенератор тощо, бо вони невдовзі помітно подорожчають".
Тим, у кого "все є", Андрій Шевчишин пропонує накопичувати будь-які суми у валюті, поки вона відносно дешева, але пам’ятати, що прибуток від девальвації може бути не скоро, можливо, навіть через рік.
Експерт деталізував, що за цих умов гарантовано не тільки заробити, а й отримати на руки значні кошти можна буде, якщо співпадуть три чинники: ваші заощадження складуть не менше тисячі доларів, гривня девальвує приблизно 10%, або з 38 до 42 грн/долар, а готівкова валюта лежатиме не в банку, а "під матрацем", звідки її, за необхідності, завжди можна буде швидко дістати.
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